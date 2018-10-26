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Стадион:
Эммен
0:1
Второй тайм: 56'
ВВВ-Венло
0'
0:1
15' Гол
Млапа Пениэль
19' Красная карточка
Янссен Рул
26' Желтая карточка
Руттен Морено
34' Желтая карточка
Пост Данни
55' Желтая карточка
Гронсвельд Стеф
56'
Второй тайм
56'
Бейл Гленн из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Эммен имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
55'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Кавлан Канер оказался на газоне.
Желтая карточка
55'
Гронсвельд Стеф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен играет слишком грубо. Кум Кристиан оказался на газоне.
54'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
53'
Кавлан Канер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Ариас Яфар нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
52'
Нимейер Рёвен из команды Эммен в офсайде
52'
Близко! Янсен Анко нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
52'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Чакон Майкл из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Удар от ворот произведет Эммен
50'
Шанс! Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
50'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
Травма, повреждение
50'
Ариас Яфар возвращается на поле.
Фол, нарушение
49'
Баккер Ник наказан за толчок Опоку Джонатан
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Ариас Яфар получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Ариас Яфар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
48'
Эммен контролирует мяч.
47'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Эммен имеет хороший шанс забить.
46'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
48'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нимейер Рёвен из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
47'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен подал угловой справа.
47'
Сушич Тино-Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
45'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
43'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
43'
Как он промахнулся? Ариас Яфар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Отличная возможность! Ариас Яфар упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
43'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес прямо в штрафную.
42'
Эммен имеет хороший шанс забить.
42'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
42'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Ральф
39'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
38'
Чакон Майкл не смог попасть в створ ударом издали
38'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
Офсайд
38'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
37'
Бен Мусса Хилал нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
37'
Выглядело как неплохой момент. Гронсвельд Стеф из команды Эммен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
37'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
36'
Янсен Анко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
34'
Пост Данни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Пост Данни грубо играет против соперника. Пострадал Бен Мусса Хилал
34'
Ариас Яфар бьет ножницами в створ ворот, но Уннерсталл Ларс не дал случится отличному голу!
34'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Млапа Пениэль нарушает правила. Бейл Гленн пострадал
Фол, нарушение
33'
Бейл Гленн наказан за толчок Кум Кристиан
32'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
31'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
31'
Опоку Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен подал угловой справа.
31'
Сёнтьенс Ральф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
30'
Млапа Пениэль делает скидку назад вдоль ворот
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Бейл Гленн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Отличные скиллы показывает Бейл Гленн, обводя своих соперников
29'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен подал угловой справа.
28'
Ариас Яфар из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Янсен Анко из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
27'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бен Мусса Хилал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Руттен Морено получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Руттен Морено грубо играет против соперника. Пострадал Янсен Анко
26'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
24'
Ариас Яфар из команды Эммен играет слишком грубо. Промес Джерольд оказался на газоне.
23'
Баннинк Александер получил травму и заменен. Нимейер Рёвен выходит на поле.
22'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Кум Кристиан
21'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
21'
Ариас Яфар из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
УДАЛЕНИЕ! - Янссен Рул увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Баннинк Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Янссен Рул грубо играет против соперника. Пострадал Баннинк Александер
16'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Йоостен Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Млапа Пениэль ВВВ-Венло забивает ударом головой
15'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
15'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Баннинк Александер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
13'
Эммен контролирует мяч.
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
12'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Ариас Яфар наказан за толчок Янссен Рул
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
10'
Пост Данни наказан за толчок Янсен Анко
Офсайд
9'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
9'
Хорошую попытку сделал Руттен Морено. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Бейл Гленн атаковал сзади соперника. Это Сёнтьенс Ральф заработал своей команде штрафной
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Веендорп Кезиа оказался на газоне.
5'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Эммен
3'
Шанс! Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
3'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Опоку Джонатан
2'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эммен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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