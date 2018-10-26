Стадион: De Oude Meerdijk
0:1
15' ГолМлапа Пениэль
19' Красная карточкаЯнссен Рул
26' Желтая карточкаРуттен Морено
34' Желтая карточкаПост Данни
55' Желтая карточкаГронсвельд Стеф
Второй тайм
56'
Бейл Гленн из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
55'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Кавлан Канер оказался на газоне.
55'
Гронсвельд Стеф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен играет слишком грубо. Кум Кристиан оказался на газоне.
54'
53'
Кавлан Канер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Ариас Яфар нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Нимейер Рёвен из команды Эммен в офсайде
52'
Близко! Янсен Анко нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
52'
51'
51'
51'
Чакон Майкл из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Удар от ворот произведет Эммен
50'
Шанс! Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
50'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
50'
Ариас Яфар возвращается на поле.
49'
Баккер Ник наказан за толчок Опоку Джонатан
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Ариас Яфар получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Ариас Яфар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
48'
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
48'
48'
47'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нимейер Рёвен из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
47'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
47'
Сушич Тино-Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
43'
43'
Как он промахнулся? Ариас Яфар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Отличная возможность! Ариас Яфар упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
43'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес прямо в штрафную.
42'
42'
42'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Ральф
39'
39'
38'
Чакон Майкл не смог попасть в створ ударом издали
38'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
38'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
37'
Бен Мусса Хилал нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
37'
Выглядело как неплохой момент. Гронсвельд Стеф из команды Эммен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
37'
36'
36'
36'
Янсен Анко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Пост Данни получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Пост Данни грубо играет против соперника. Пострадал Бен Мусса Хилал
34'
Ариас Яфар бьет ножницами в створ ворот, но Уннерсталл Ларс не дал случится отличному голу!
34'
33'
Млапа Пениэль нарушает правила. Бейл Гленн пострадал
33'
Бейл Гленн наказан за толчок Кум Кристиан
32'
31'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
31'
Опоку Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Сёнтьенс Ральф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
30'
Млапа Пениэль делает скидку назад вдоль ворот
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
29'
Бейл Гленн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Отличные скиллы показывает Бейл Гленн, обводя своих соперников
29'
28'
28'
28'
Ариас Яфар из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Янсен Анко из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
27'
27'
Бен Мусса Хилал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Руттен Морено получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Руттен Морено грубо играет против соперника. Пострадал Янсен Анко
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Ариас Яфар из команды Эммен играет слишком грубо. Промес Джерольд оказался на газоне.
23'
Баннинк Александер получил травму и заменен. Нимейер Рёвен выходит на поле.
22'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Кум Кристиан
21'
21'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
21'
Ариас Яфар из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
УДАЛЕНИЕ! - Янссен Рул увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Баннинк Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Безумный фол. Янссен Рул грубо играет против соперника. Пострадал Баннинк Александер
16'
15'
Йоостен Патрик сделал результативную передачу.
15'
ГОООООЛ - Млапа Пениэль ВВВ-Венло забивает ударом головой
15'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
15'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Баннинк Александер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
14'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
12'
11'
10'
Ариас Яфар наказан за толчок Янссен Рул
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Пост Данни наказан за толчок Янсен Анко
9'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
9'
Хорошую попытку сделал Руттен Морено. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Судья свистит. Бейл Гленн атаковал сзади соперника. Это Сёнтьенс Ральф заработал своей команде штрафной
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
6'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Веендорп Кезиа оказался на газоне.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
4'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Эммен
3'
Шанс! Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
3'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Опоку Джонатан
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эммен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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