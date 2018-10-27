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Стадион: Сентрал Коаст
1:1
Конец матча
1:0
21' ГолМаккормак Росс
34' Желтая карточкаБрэттан Люк
51' Желтая карточкаДе Лат Ричи
63' Желтая карточкаIacopo La Rocca
1:1
84' ГолВидошич Дарио
|
21'
1:0
34'
51'
63'
64'
84'
1:1
Состав команд
20
Сиссе
Калифа
15
Kye
Rowles
11
Connor
Pain
13
О'Нил
Эйден
19
Саймон
Мэтт
26
Брэттан
Люк
15
Беккас
Кирин
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 3 Клисби Джек Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 20 Сиссе Калифа Защитник
- 15 Kye Rowles Защитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 13 О'Нил Эйден Полузащитник
- 6 Хиаряй Том Полузащитник
- 8 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 19 Саймон Мэтт Нападающий
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Jake McGing Полузащитник
- 10 Оар Томас Полузащитник
- 25 Jordan Murray
- 22 Меллинг Джейкоб
- 12 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Де Лат Ричи Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 25 Iacopo La Rocca Защитник
- 4 Harrison Delbridge Защитник
- 8 Макгри Райли Защитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 27 Беренге Флорен Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 19 Lachlan Wales Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Биригитти Марк Вратарь
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 10 Видошич Дарио Полузащитник
- 17 Anthony Caceres Полузащитник
- 7 Гриффитс Ростин Полузащитник
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 21.02.2016 Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.12.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.10.2015 Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 08.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.11.2014 Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 23.03.2014 Мельбурн Сити 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.01.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.10.2013 Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 30.03.2013 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.10.2012 Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сидней
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Г О О О О Л - Видошич Дарио бьет в цель!
79'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. О'Нил Эйден уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
73'
Мельбурн Сити делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Видошич Дарио выходит на его замену.
73'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Jordan Murray выходит на его замену.
69'
Мельбурн Сити делает замену. Брэттан Люк уходит с поля, а Скотт Джеймисон выходит на его замену.
68'
Мельбурн Сити делает замену. Якопо ла Рокка уходит с поля, а Гриффитс Ростин выходит на его замену.
64'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Оар Томас выходит на его замену.
63'
Якопо ла Рокка получил желтую карточку от судьи
51'
Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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