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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
21' Гол
Маккормак Росс
34' Желтая карточка
Брэттан Люк
51' Желтая карточка
Де Лат Ричи
63' Желтая карточка
Iacopo La Rocca
1:1
84' Гол
Видошич Дарио
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Видошич Дарио бьет в цель!
79'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. О'Нил Эйден уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
73'
Мельбурн Сити делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Видошич Дарио выходит на его замену.
73'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Jordan Murray выходит на его замену.
69'
Мельбурн Сити делает замену. Брэттан Люк уходит с поля, а Скотт Джеймисон выходит на его замену.
68'
Мельбурн Сити делает замену. Якопо ла Рокка уходит с поля, а Гриффитс Ростин выходит на его замену.
64'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Оар Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Якопо ла Рокка получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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