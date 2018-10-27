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Стадион:
Чанчунь Ятай
1:2
Второй тайм: 89'
Чуньцинь Лифан
0'
0:1
11' Гол
Цзин Фэн
45' Желтая карточка
Юань Миньчэн
57' Желтая карточка
Li Zhang II
0:2
68' Гол
Кардек Алан
71' Желтая карточка
Чао Хэ
1:2
89' Гол
Игало Одион
89'
Второй тайм
89'
Li Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Игало Одион изменил счет на табло!
88'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
88'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
86'
Динь Цзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
85'
Кардек Алан возвращается на поле.
85'
Джиазе Танг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
85'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
Угловой
85'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
85'
После удара головой, который сделал Jie Sun мяч выносится вратарем на угловой
85'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
84'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
83'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Guang Li пострадал.
Фол, нарушение
82'
Long Tan задерживает мяч рукой
82'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Tiancheng Tan задерживает мяч рукой
82'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
Травма, повреждение
80'
Кардек Алан возвращается на поле.
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
77'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
76'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
76'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Ксу Янан уходит с поля и его заменяет Guang Li
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
75'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
74'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Tiancheng Tan
73'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
73'
Yake Wu отбил мяч на угловой после удара Fernando Conceicao из штрафной площади.
73'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
73'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Жанг Ксяофей уходит с поля и его заменяет Zilong Han
Травма, повреждение
71'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
71'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Чао Хэ атаковал сзади соперника. Это Кардек Алан заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
68'
Цзин Фэн сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Кардек Алан изменил счет на табло!
68'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
67'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
66'
ШАНС! Синьли Пэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
66'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
63'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
62'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Головой пробил Long Tan, но голкипер отбил его в поле!
61'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
61'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Голкипер мог бы сыграть и получше
61'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
59'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
Желтая карточка
57'
Li Zhang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
57'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
55'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
55'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Жанг Ксяофей оказался на газоне.
54'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Rui Yu атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
53'
Шанс! Long Tan из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
53'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
50'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
47'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Травма, повреждение
48'
Игало Одион возвращается на поле.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
47'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
46'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
46'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
45'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Юань Миньчэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
44'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Угловой
44'
Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
43'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
43'
Кардек Алан наказан за толчок Jie Sun
42'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Травма, повреждение
41'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
39'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Динь Цзе атаковал сзади соперника. Это Межеевски Адриан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
38'
Чао Хэ наказан за толчок Fernando Conceicao
38'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
37'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
36'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Джиазе Танг
34'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Офсайд
31'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
31'
Игало Одион наказан за толчок Юань Миньчэн
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
29'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
27'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
26'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Li Zhang
25'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Fernando Conceicao наказан за толчок Чао Хэ
Фол, нарушение
23'
Fernando Conceicao задерживает мяч рукой
22'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
20'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
19'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
19'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
17'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
16'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
16'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
Фол, нарушение
14'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
13'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
13'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
11'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Цзин Фэн изменил счет на табло!
11'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Синьли Пэн оказался на газоне.
10'
Fernando Conceicao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Межеевски Адриан мяч отрикошетил от ворот
9'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Чао Хэ наказан за толчок Фернандиньо Луис III
8'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
8'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Li Zhang
6'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
5'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
4'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Li Zhang задерживает мяч рукой
4'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Игало Одион нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Кардек Алан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
1'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
1'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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