Стадион: Changchun Stadium
1:2
Второй тайм: 89'
0:1
11' ГолЦзин Фэн
45' Желтая карточкаЮань Миньчэн
57' Желтая карточкаLi Zhang II
0:2
68' ГолКардек Алан
71' Желтая карточкаЧао Хэ
1:2
89' ГолИгало Одион
Второй тайм
89'
Li Zhang сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Игало Одион изменил счет на табло!
88'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
88'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
86'
Динь Цзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Кардек Алан возвращается на поле.
85'
Джиазе Танг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
85'
После удара головой, который сделал Jie Sun мяч выносится вратарем на угловой
85'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
84'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
84'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
83'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Guang Li пострадал.
82'
Long Tan задерживает мяч рукой
82'
82'
Tiancheng Tan задерживает мяч рукой
82'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
80'
Кардек Алан возвращается на поле.
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
77'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
76'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
76'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
75'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
74'
74'
Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Tiancheng Tan
73'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
73'
Yake Wu отбил мяч на угловой после удара Fernando Conceicao из штрафной площади.
73'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
73'
72'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Жанг Ксяофей уходит с поля и его заменяет Zilong Han
71'
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
71'
Судья свистит. Чао Хэ атаковал сзади соперника. Это Кардек Алан заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
68'
Цзин Фэн сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Кардек Алан изменил счет на табло!
68'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
67'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
66'
ШАНС! Синьли Пэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
64'
63'
63'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
62'
61'
Головой пробил Long Tan, но голкипер отбил его в поле!
61'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Голкипер мог бы сыграть и получше
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
59'
59'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
57'
Li Zhang получил желтую карточку от судьи
57'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
57'
57'
57'
56'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
56'
Судья сигнализирует, что Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
55'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Жанг Ксяофей оказался на газоне.
54'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья свистит. Rui Yu атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
53'
Шанс! Long Tan из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
53'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
52'
51'
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
50'
50'
49'
48'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
47'
47'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
48'
Игало Одион возвращается на поле.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
46'
46'
46'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
45'
45'
Юань Миньчэн получил желтую карточку от судьи
45'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
44'
44'
44'
Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
43'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Кардек Алан наказан за толчок Jie Sun
42'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
41'
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
39'
Судья свистит. Динь Цзе атаковал сзади соперника. Это Межеевски Адриан заработал своей команде штрафной
38'
Чао Хэ наказан за толчок Fernando Conceicao
38'
37'
37'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Джиазе Танг
34'
33'
33'
32'
31'
31'
Игало Одион наказан за толчок Юань Миньчэн
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
29'
28'
27'
27'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Li Zhang
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
24'
24'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Fernando Conceicao наказан за толчок Чао Хэ
23'
Fernando Conceicao задерживает мяч рукой
22'
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
20'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
19'
19'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
18'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
17'
16'
16'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
15'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
14'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
13'
13'
13'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
11'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Цзин Фэн изменил счет на табло!
11'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Синьли Пэн оказался на газоне.
10'
Fernando Conceicao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Межеевски Адриан мяч отрикошетил от ворот
9'
9'
Чао Хэ наказан за толчок Фернандиньо Луис III
8'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
8'
8'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
7'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Li Zhang
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
4'
4'
Li Zhang задерживает мяч рукой
4'
4'
3'
Игало Одион нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
2'
1'
Кардек Алан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
1'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
1'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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