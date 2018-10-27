Стадион: Beijing Fengtai Stadium
0:2
Второй тайм: 90+'
0:1
36' ГолЭдер Мартинс
38' Желтая карточкаMakhete Diop
0:2
40' ГолЭдер Мартинс
80' Желтая карточкаYufeng Zhang
Второй тайм
91'
Weihui Rao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jiawei Yang
89'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Ян Бо Ю
89'
88'
87'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
87'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
86'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
84'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
84'
Yufeng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
83'
82'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
81'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Yufeng Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Безумный фол. Yufeng Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Pengfei Xie
80'
79'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
79'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
79'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
78'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
77'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
77'
Хорошую попытку сделал Тейшейра Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
76'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
76'
Zichang Huang получил травму и заменен. Jiawei Yang выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Палетта Габриэль
74'
Матч возобновлен
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Zichang Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
73'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
71'
71'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
68'
68'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Си У
67'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
64'
64'
Ванг Сонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
64'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
63'
Назначен штрафной. Пострадал Муканджо Бенжамин, его свалил Ли Ан.
62'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
61'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
60'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Эдер Мартинс получил травму и заменен. Тейшейра Алекс выходит на поле.
59'
Матч возобновлен
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Эдер Мартинс получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Эдер Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Chao Gu пострадал.
56'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
56'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
55'
54'
54'
53'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Муканджо Бенжамин оказался на газоне.
52'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
51'
Ли Ан делает длинную передачу вперед
51'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
50'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
49'
Судья свистит. Жу Баожие атаковал сзади соперника. Это Эдер Мартинс заработал своей команде штрафной
49'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
48'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Палетта Габриэль
46'
Pengfei Xie возвращается на поле.
46'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Pengfei Xie пострадал.
46'
Makhete Diop нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Эдер Мартинс пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
44'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Liang Shi не смог попасть в створ ударом издали
41'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
ГОООООЛ - Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти забивает из-за штрафной площади
40'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
39'
39'
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери не любит споров - именно за это Makhete Diop сейчас получил желтую
38'
Makhete Diop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Zichang Huang сделал результативную передачу.
36'
ГОООООЛ - Эдер Мартинс Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
36'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
36'
Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
34'
34'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
33'
33'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
33'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
33'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Yongjing Cao возвращается на поле.
32'
Yun Zhou возвращается на поле.
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Yun Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Безумный фол. Yongjing Cao грубо играет против соперника. Пострадал Yun Zhou
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Отличные скиллы показывает Zichang Huang, обводя своих соперников
29'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Pengfei Xie пострадал.
28'
28'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Хорошую попытку сделал Xiaotian Yang. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
27'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
27'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Xiaotian Yang ошибается в защите.
26'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ли Ан
26'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Си У из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
25'
Эдер Мартинс пробил со штрафного прямо в стенку
24'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
23'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Weihui Rao наказан за толчок Yun Zhou
22'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
22'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Си У
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
19'
19'
19'
18'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Лю Цзянь наказан за толчок Zichang Huang
17'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
16'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
16'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Xiaotian Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
15'
Chao Gu отбил мяч на угловой после удара Yongjing Cao из штрафной площади.
15'
15'
13'
13'
Xiang Ji навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
12'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
11'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
9'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
8'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
8'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
5'
Эдер Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Xin Luo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
4'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
4'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Yongjing Cao наказан за толчок Ли Ан
3'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
3'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
3'
2'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
2'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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