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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
0:2
Второй тайм: 90+'
Цзянсу Сунин
0'
0:1
36' Гол
Эдер Мартинс
38' Желтая карточка
Makhete Diop
0:2
40' Гол
Эдер Мартинс
80' Желтая карточка
Yufeng Zhang
90'+1
Второй тайм
Травма, повреждение
91'
Weihui Rao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jiawei Yang
89'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Ян Бо Ю
89'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
88'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
87'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
86'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
85'
Ван Ган наказан за толчок Ванг Сонг
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
84'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
84'
Yufeng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
83'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
83'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
82'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
81'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
80'
Yufeng Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Yufeng Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Pengfei Xie
80'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
79'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
79'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
78'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
77'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
77'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
77'
Хорошую попытку сделал Тейшейра Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
76'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
76'
Zichang Huang получил травму и заменен. Jiawei Yang выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Палетта Габриэль
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Zichang Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Chu Wang
73'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
73'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
72'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
71'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
68'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Си У
67'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Xin Luo
66'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
64'
Ванг Сонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
64'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Лю Цзянь нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.
63'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Назначен штрафной. Пострадал Муканджо Бенжамин, его свалил Ли Ан.
62'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
61'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Эдер Мартинс получил травму и заменен. Тейшейра Алекс выходит на поле.
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Эдер Мартинс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Эдер Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Chao Gu пострадал.
56'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
56'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
54'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
54'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Муканджо Бенжамин оказался на газоне.
52'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
51'
Ли Ан делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
51'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
50'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Жу Баожие атаковал сзади соперника. Это Эдер Мартинс заработал своей команде штрафной
49'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
48'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Палетта Габриэль
Травма, повреждение
46'
Pengfei Xie возвращается на поле.
46'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Pengfei Xie пострадал.
46'
Makhete Diop нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Эдер Мартинс пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
44'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
43'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Liang Shi не смог попасть в створ ударом издали
41'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти забивает из-за штрафной площади
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
39'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
39'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновлен
Желтая карточка
38'
Рефери не любит споров - именно за это Makhete Diop сейчас получил желтую
Травма, повреждение
38'
Makhete Diop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Zichang Huang сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГОООООЛ - Эдер Мартинс Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
36'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
36'
Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
35'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
33'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
33'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
33'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
32'
Yongjing Cao возвращается на поле.
Травма, повреждение
32'
Yun Zhou возвращается на поле.
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Yun Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
31'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Yongjing Cao грубо играет против соперника. Пострадал Yun Zhou
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Отличные скиллы показывает Zichang Huang, обводя своих соперников
Фол, нарушение
29'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Pengfei Xie пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
28'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Хорошую попытку сделал Xiaotian Yang. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
27'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
27'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Xiaotian Yang ошибается в защите.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ли Ан
26'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
25'
Си У из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
25'
Эдер Мартинс пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
23'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Weihui Rao наказан за толчок Yun Zhou
Угловой
22'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
22'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Си У
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
20'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
19'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
19'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
18'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Лю Цзянь наказан за толчок Zichang Huang
17'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Угловой
16'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Xiaotian Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
15'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
15'
Chao Gu отбил мяч на угловой после удара Yongjing Cao из штрафной площади.
15'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Угловой
13'
Xiang Ji навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
12'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
11'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
9'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
8'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
7'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
5'
Эдер Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Xin Luo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
4'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
4'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
3'
Yongjing Cao наказан за толчок Ли Ан
3'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
3'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
3'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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