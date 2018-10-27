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Стадион:
Сидней
1:0
Первый тайм: 22'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
4' Гол
Ле Фондре Адам
22'
Первый тайм
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Cricket Ground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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