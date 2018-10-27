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Стадион: Sydney Cricket Ground
1:0
Первый тайм: 22'
1:0
4' ГолЛе Фондре Адам
|
4'
1:0
Состав команд
23
Грант
Риан
14
Броск
Алекс
12
Ruon
Tongyik
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
22
Махази
Рашид
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 23 Грант Риан Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Нападающий
- 9 Ле Фондре Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 22 Де Йонг Сим Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 24 Cameron Devlin
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 12 Ruon Tongyik Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 17 Keanu Baccus Полузащитник
- 22 Махази Рашид Полузащитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 10 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 28 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нижич Дэниэл Вратарь
- 24 Raul Llorente Защитник
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 8 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 49 Меджок Мэньиэл
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Эйвондэйл Хейтс 2:4 Сидней КФ
- 21.08.2018 Кейрнс 1:2 Сидней КФ
- 01.08.2018 Рокдейл Сити Санс 2:4 Сидней КФ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.04.2018 Сидней 0:0 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Бонниригг Уайт Иглз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 07.08.2018 Элленик 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 14.01.2017 Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.10.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига
- 20.02.2016 Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.01.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 24.10.2015 Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 29.11.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 18.10.2014 Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.03.2014 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 11.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 26.10.2013 Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2012 Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сидней
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Первый тайм
4'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Cricket Ground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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