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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Перерыв
0:1
31' ГолАбубакари Мохаммед
1:1
45' ПенальтиХельг Симон
45' Желтая карточкаMarcus Holgersson
|
31'
0:1
45'
1:1
Состав команд
11
Хельг
Симон
Эстер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 21 Filip Oernblom Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 17 Christian Ljungberg Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 7 Carl Johansson III Нападающий
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 11 Хельг Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 19 Андреассон Антон Полузащитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 20 Victor Ericsson
- 6 Mario Vasilj I
- 15 Emir Avdic
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 57 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 16 Дальберг Микаэль Полузащитник
- 5 Перссон Юхан Полузащитник
- 23 Jonathan Larsson
- 19 Thierry Zaoui
- 2 Carl Johansson II
- 39 Daniel Andersson IV
- Главный тренер: Henrik Larsson
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.10.2018 Дегерфорс 1:3 Эстер С
- 06.10.2018 Эстер 5:0 Ландскруна С
- 30.09.2018 Эстер 0:0 Гефле С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Шёвде АИК 0:3 Эстер К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 04.08.2018 Эстер 1:1 Варберг БоИС С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
Хельсинборг (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 23.10.2018 Хельсинборг 1:1 Хальмстад С
- 07.10.2018 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг С
- 29.09.2018 ГАИС 1:1 Хельсинборг С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 22.08.2018 Эскильсминне 1:0 Хельсинборг К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер Суперэттан
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер Суперэттан
- 22.05.2017 Эстер 1:2 Хельсинборг Суперэттан
- 22.01.2016 Эстер 2:0 Хельсинборг Товарищеские матчи. Клубы
- 25.01.2015 Эстер 2:4 Хельсинборг Товарищеские матчи. Клубы
- 15.07.2013 Хельсинборг 3:0 Эстер Аллсвенскан
- 08.04.2013 Эстер 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|1:1
|28
|17
|9
|2
|53 - 25
|60
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Хальмстад
|27
|13
|6
|8
|43 - 35
|45
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Браге
|27
|11
|8
|8
|43 - 42
|41
|7.
|Эстер
|1:1
|28
|11
|7
|10
|43 - 35
|40
|8.
|Дегерфорс
|27
|10
|7
|10
|38 - 43
|37
|9.
|Фрей
|27
|9
|5
|13
|41 - 52
|32
|10.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Вернаму
|27
|8
|5
|14
|30 - 44
|29
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|8
|12
|39 - 44
|29
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|7
|7
|13
|27 - 37
|28
|15.
|Ландскруна
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
|16.
|Гефле
|27
|5
|6
|16
|26 - 53
|21
Первый тайм
45'
Хельсинборг делает замену. Бьярнасон Андри-Рунар уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
45'
Маркус Хольгерссон получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Хельг Симон из команды Эстер забивает с точки!
31'
Г О О О О Л - Абубакари Мохаммед бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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