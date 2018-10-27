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Эстер
1:1
Перерыв
Хельсинборг
0'
0:1
31' Гол
Абубакари Мохаммед
1:1
45' Пенальти
Хельг Симон
45' Желтая карточка
Marcus Holgersson
Первый тайм
45'
Хельсинборг делает замену. Бьярнасон Андри-Рунар уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
Желтая карточка
45'
Маркус Хольгерссон получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Хельг Симон из команды Эстер забивает с точки!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Абубакари Мохаммед бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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