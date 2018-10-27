Стадион: Юесиушан
0:2
Первый тайм: 45+'
0:1
7' ГолПато Алешандре
0:2
11' ГолКэ Сунь
22' Желтая карточкаCheng Zhang
44' Желтая карточкаLiu Yiming
Первый тайм
46'
46'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
46'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
45'
Шанс! Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
45'
Тошич Душко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
44'
Судья свистит. Yiming Liu атаковал сзади соперника. Это Tixiang Li заработал своей команде штрафной
44'
44'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
43'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
43'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
42'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
42'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
39'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
38'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
38'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
38'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
36'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
36'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
36'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
35'
Tixiang Li пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
34'
33'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули пробил со штрафного, но очень мимо цели.
33'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
33'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
33'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Джианг Джихон пострадал.
32'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
32'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
31'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
31'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
29'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Кэ Сунь пострадал.
29'
28'
Как он промахнулся? Рибейро Калихто Ренатиньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
ШАНС! Рибейро Калихто Ренатиньо вышел один-на-один с голкипером...
28'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
28'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
27'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
27'
27'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
27'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Chenlong Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Пато Алешандре наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
26'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
26'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
25'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Пато Алешандре пострадал.
25'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
23'
Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
23'
23'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
23'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
23'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Cheng Zhang получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
21'
Chenlong Zhang наказан за толчок Dalun Zheng
21'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Джианг Джихон пострадал.
20'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Xiuwei Zhang пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
19'
Назначен штрафной. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо, его свалил Юнпо Ван.
19'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
18'
Tixiang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
18'
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
18'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
17'
Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
15'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
15'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
14'
Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
13'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Кэ Сунь изменил счет на табло!
11'
Опасность! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
11'
Матч возобновлен
11'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Лу Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Сюйжи Чжао пострадал.
10'
10'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
10'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
9'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Опасность предотвращена - Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули вступил в отбор удачно
9'
Отличные скиллы показывает Xiuwei Zhang, обводя своих соперников
9'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь переиграл вратаря дальним ударом!
7'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Матч возобновлен
6'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
4'
ШАНС! Пато Алешандре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Yiming Liu пострадал.
2'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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