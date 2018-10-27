Стадион: Langfang Stadium
0:1
Первый тайм: 45+'
0:1
4' ГолРиаскос Дувьер
Первый тайм
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Чжан Чонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
45'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Qiang Jin наказан за толчок Эрнанес Лима
44'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
43'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
42'
Лавесси Эсекиэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
42'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
42'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
42'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
41'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
40'
Pengfei Shan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Судья сигнализирует, что Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Wenyang Du
40'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
39'
39'
Эрнанес Лима решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Yanfeng Dong наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
37'
Безумный фол. Минцзянь Чжао грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
35'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
35'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
34'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Лавесси Эсекиэль оказался на газоне.
33'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
33'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
32'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
31'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
31'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Wenjun Jiang нарушает правила. Карраско Янник пострадал
30'
Опасность предотвращена - Жоу Тинг из команды Далянь Ифан вступил в отбор удачно
30'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
27'
Yanfeng Dong возвращается на поле.
27'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
27'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Yanfeng Dong получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Yanfeng Dong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Назначен штрафной. Пострадал Карраско Янник, его свалил Wenjun Jiang.
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
22'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
22'
Tang Chen из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
21'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан опасно и грубо сыграл. Гайтан Николас пострадал.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
18'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
Qiang Jin наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
15'
Жоу Тинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Tang Chen
13'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
13'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
13'
Wenjun Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
12'
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Эрнанес Лима пробует нанести удар издали, но Чжан Чонг держит все под контролем
10'
Yanfeng Dong наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
9'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
9'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
9'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чжу Тин мяча так и не получил
8'
7'
7'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Чжу Тин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Чжу Тин
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Wenyang Du
4'
Гайтан Николас сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан переиграл вратаря дальним ударом!
4'
Отличные скиллы показывает Риаскос Дувьер, обводя своих соперников
4'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
3'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
3'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
1'
Риаскос Дувьер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
1'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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