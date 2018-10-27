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Стадион:
РоПС
1:0
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
44' Гол
Лаппалайнен Ласси
83' Желтая карточка
Зенели Эрфан
90' Желтая карточка
Diogo Tomas
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Diogo Tomas получил желтую карточку от судьи
86'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Veka Pyyny выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Зенели Эрфан получил желтую карточку от судьи
78'
Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Janne-Pekka Laine выходит на его замену.
75'
РоПС делает замену. Окконен Анти уходит с поля, а Rasmus Degerman выходит на его замену.
63'
Ильвес делает замену. Iiro Jaervinen уходит с поля, а Lauri Ala-Myllymaeki выходит на его замену.
57'
РоПС делает замену. Горозия Георгий уходит с поля, а Juho Hyvaerinen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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