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Стадион: Кескускенття
1:0
44' ГолЛаппалайнен Ласси
83' Желтая карточкаЗенели Эрфан
90' Желтая карточкаDiogo Tomas
|
44'
1:0
83'
90'
Состав команд
22
Tariq
Kazi
15
Mikael
Almen
14
Tuure
Siira
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 11 Агналдо Жуниор Защитник
- 13 Lassi Jarvenpaa Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 7 Горозия Георгий Полузащитник
- 8 Зенели Эрфан Нападающий
- 9 Vahid Hambo Нападающий
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 20 Simo Roiha Нападающий
- 22 Rasmus Degerman
- 6 Juho Hyvaerinen
- 12 Juhani Kangas
- 18 Veka Pyyny
- 5 Jens Geffrard
- Главный тренер: Toni Koskela
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 22 Tariq Kazi Защитник
- 24 Roope Huhtala Защитник
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 15 Mikael Almen Защитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 3 Diogo Tomas Полузащитник
- 14 Tuure Siira Полузащитник
- 8 Iiro Jaervinen Полузащитник
- 28 Jesse Huhtala Нападающий
- 9 Ilari Mettaelae Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Менса Баба Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki Полузащитник
- 31 Janne-Pekka Laine
- 34 Samuel Dahan
- 12 Johannes Luukkanen
- 29 Santeri Haarala
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.10.2018 ВПС 1:2 РоПС В
- 06.10.2018 ТПС 1:2 РоПС В
- 30.09.2018 РоПС 0:1 СИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
Ильвес (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 21.10.2018 Ильвес 0:1 Лахти В
- 07.10.2018 КуПС 2:0 Ильвес В
- 29.09.2018 Ильвес 4:0 Кеми Кингс В
- 26.09.2018 Ильвес 1:2 ХИК В
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 19.07.2018 Славия София 2:1 Ильвес ЛЕ
- 12.07.2018 Ильвес 0:1 Славия София ЛЕ
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес Вейккауслига
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС Вейккауслига
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС Вейккауслига
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС Вейккауслига
- 09.09.2016 Ильвес 2:1 РоПС Вейккауслига
- 24.08.2016 Ильвес 1:1 РоПС Вейккауслига
- 18.06.2016 РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 10.02.2016 Ильвес 0:0 РоПС Кубок лиги
- 22.08.2015 РоПС 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 22.06.2015 РоПС 4:1 Ильвес Вейккауслига
- 03.05.2015 Ильвес 0:1 РоПС Вейккауслига
- 14.03.2015 Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги
- 14.03.2015 Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги
- 22.03.2014 Ильвес 0:3 РоПС Кубок Суоми
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|33
|24
|6
|3
|61 - 19
|78
|2.
|РоПС
|33
|18
|8
|7
|42 - 25
|62
|3.
|КуПС
|33
|17
|7
|9
|56 - 37
|58
|4.
|Хонка
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|5.
|Ильвес
|33
|14
|7
|12
|45 - 41
|49
|6.
|ВПС
|33
|10
|11
|12
|37 - 43
|41
|7.
|Интер Турку
|33
|10
|10
|13
|37 - 44
|40
|8.
|Лахти
|33
|9
|13
|11
|30 - 38
|40
|9.
|СИК
|33
|8
|8
|17
|28 - 37
|32
|10.
|Мариехамн
|33
|8
|7
|18
|37 - 59
|31
|11.
|ТПС
|33
|7
|8
|18
|37 - 55
|29
|12.
|Кеми Кингс
|33
|6
|6
|21
|29 - 59
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Diogo Tomas получил желтую карточку от судьи
86'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Veka Pyyny выходит на его замену.
83'
Зенели Эрфан получил желтую карточку от судьи
78'
Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Janne-Pekka Laine выходит на его замену.
75'
РоПС делает замену. Окконен Анти уходит с поля, а Rasmus Degerman выходит на его замену.
63'
Ильвес делает замену. Iiro Jaervinen уходит с поля, а Lauri Ala-Myllymaeki выходит на его замену.
57'
РоПС делает замену. Горозия Георгий уходит с поля, а Juho Hyvaerinen выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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