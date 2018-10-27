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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Евлеваллен
0:1
5' ГолСелик Мерван
0:2
26' ГолЕремеефф Александер
0:3
32' ГолЛюндберг Виктор
47' Желтая карточкаЕремеефф Александер
0:4
64' ПенальтиЕремеефф Александер
0:5
85' ГолKevin Yakob
88' Желтая карточкаRobin Tranberg
|
5'
0:1
26'
0:2
32'
0:3
64'
0:4
85'
0:5
88'
Состав команд
54
Simon
Strand
27
Adam
Staahl
94
Аяз
Ферхад
Далкурд 4-4-2
- Основной состав
- 93 Ван дер Лей Стефан Вратарь
- 54 Simon Strand Защитник
- 16 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 15 Alexander Ekblad Защитник
- 25 Malkolm Moenza Защитник
- 27 Adam Staahl Полузащитник
- 6 Robin Tranberg Полузащитник
- 2 Henrik Loefkvist Полузащитник
- 7 Лаван Равез Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Нападающий
- 94 Аяз Ферхад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 13 Andrew Stadler Полузащитник
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 21 Peshraw Azizi
- Главный тренер: Johan Sandahl
Хеккен 4-4-2
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 12 Godswill Ekpolo Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 9 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 14 Ali Youssef
- 20 Lucas Hedlund
- 18 Kevin Yakob
- Главный тренер: Andreas Alm
Предыдущие игры
Далкурд (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 20.10.2018 Далкурд 1:0 Эребру А
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 21.08.2018 Карлсберг 1:2 Далкурд К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
- 27.05.2018 Мальмё 1:1 Далкурд А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 12.07.2018 Лиепая 0:3 Хеккен ЛЕ
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
Последние игры между собой
Далкурд
Хеккен
-
1 Удары по воротам 13
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Кальмар
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|11.
|Эльфсборг
|27
|7
|8
|12
|28 - 37
|29
|12.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|13.
|Сириус
|26
|7
|5
|14
|31 - 55
|26
|14.
|Броммапойкарна
|26
|6
|2
|18
|18 - 58
|20
|15.
|Далкурд
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Robin Tranberg получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Kevin Yakob бьет в цель!
82'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Kevin Yakob выходит на его замену.
81'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Маркканен Ээро выходит на его замену.
77'
Хаккен делает замену. Тойвио Йоона уходит с поля, а Ояла Юхани выходит на его замену.
77'
Далкурд делает замену. Henrik Loefkvist уходит с поля, а Ahmed Awad выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер из команды Хаккен забивает с точки!
61'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Фрайберг Эрик выходит на его замену.
53'
Далкурд делает замену. Александр Экблад уходит с поля, а Сисей Кебба выходит на его замену.
47'
Еремеефф Александер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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