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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Далкурд
0:5
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
5' Гол
Селик Мерван
0:2
26' Гол
Еремеефф Александер
0:3
32' Гол
Люндберг Виктор
47' Желтая карточка
Еремеефф Александер
0:4
64' Пенальти
Еремеефф Александер
0:5
85' Гол
Kevin Yakob
88' Желтая карточка
Robin Tranberg
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Robin Tranberg получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Kevin Yakob бьет в цель!
82'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Kevin Yakob выходит на его замену.
81'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Маркканен Ээро выходит на его замену.
77'
Хаккен делает замену. Тойвио Йоона уходит с поля, а Ояла Юхани выходит на его замену.
77'
Далкурд делает замену. Henrik Loefkvist уходит с поля, а Ahmed Awad выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер из команды Хаккен забивает с точки!
61'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Фрайберг Эрик выходит на его замену.
53'
Далкурд делает замену. Александр Экблад уходит с поля, а Сисей Кебба выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Еремеефф Александер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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