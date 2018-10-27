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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
1:0
9' ГолСид Робин
15' Желтая карточкаЭхалие Амос
1:1
20' Гол в свои воротаDylan Murnane
36' Желтая карточкаPetteri Pennanen
51' Желтая карточкаСпаррдаль-Мантилья Филип
70' Желтая карточкаКангасколкка Алексей
75' Желтая карточкаDylan Murnane
80' Желтая карточкаВиртанен Отсо
1:2
88' ГолLuis Murillo
90' Желтая карточкаПурье Атс
|
9'
1:0
15'
20'
1:1
36'
75'
80'
88'
1:2
90'
Состав команд
15
Эхалие
Амос
22
Назари
Амин
17
Сид
Робин
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
9
Рангел
Мариехамн
- Основной состав
- 91 Левченко Игорь Вратарь
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 18 Мякинен Томас Защитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 31 Keaton Isaksson Полузащитник
- 7 Niklas Maripuu Полузащитник
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 17 Манга Таби Защитник
- 18 Пирттийоки Юхо Защитник
- 13 Luis Murillo Защитник
- 20 Саксман Вилле Полузащитник
- 3 Reuben Ayarna Полузащитник
- 8 Petteri Pennanen Полузащитник
- 7 Карялайнен Расмус Нападающий
- 9 Рангел Нападающий
- 11 Ilmari Niskanen Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Saku Savolainen Защитник
- 29 Mikko Pitkaenen Защитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 30 Joel Vartiainen
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- 28 Jiri Nissinen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.10.2018 Кеми Кингс 2:0 Мариехамн В
- 07.10.2018 Мариехамн 3:0 Лахти В
- 29.09.2018 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
КуПС (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.10.2018 КуПС 2:1 ТПС В
- 07.10.2018 КуПС 2:0 Ильвес В
- 29.09.2018 ВПС 0:3 КуПС В
- 22.09.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 19.07.2018 Копенгаген 1:1 КуПС ЛЕ
- 12.07.2018 КуПС 0:1 Копенгаген ЛЕ
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
КуПС: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС Вейккауслига
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС Вейккауслига
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн Вейккауслига
- 09.09.2016 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 10.08.2016 КуПС 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.05.2016 Мариехамн 0:3 КуПС Вейккауслига
- 19.08.2015 КуПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 17.06.2015 Мариехамн 2:3 КуПС Вейккауслига
- 03.05.2015 Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига
- 28.09.2014 Мариехамн 3:1 КуПС Вейккауслига
- 23.06.2014 КуПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 08.06.2014 КуПС 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.08.2013 КуПС 3:2 Мариехамн Вейккауслига
- 19.06.2013 Мариехамн 4:2 КуПС Вейккауслига
- 28.04.2013 КуПС 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 02.09.2012 Мариехамн 2:0 КуПС Вейккауслига
- 25.06.2012 Мариехамн 0:2 КуПС Вейккауслига
- 09.05.2012 КуПС 3:0 Мариехамн Кубок Суоми
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|33
|24
|6
|3
|61 - 19
|78
|2.
|РоПС
|33
|18
|8
|7
|42 - 25
|62
|3.
|КуПС
|33
|17
|7
|9
|56 - 37
|58
|4.
|Хонка
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|5.
|Ильвес
|33
|14
|7
|12
|45 - 41
|49
|6.
|ВПС
|33
|10
|11
|12
|37 - 43
|41
|7.
|Интер Турку
|33
|10
|10
|13
|37 - 44
|40
|8.
|Лахти
|33
|9
|13
|11
|30 - 38
|40
|9.
|СИК
|33
|8
|8
|17
|28 - 37
|32
|10.
|Мариехамн
|33
|8
|7
|18
|37 - 59
|31
|11.
|ТПС
|33
|7
|8
|18
|37 - 55
|29
|12.
|Кеми Кингс
|33
|6
|6
|21
|29 - 59
|24
Второй тайм
90'
Пурье Атс получил желтую карточку от судьи
90'
Мариехамн делает замену. Сид Робин уходит с поля, а Pontus Aasbrink выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мариехамн делает замену. Петрович Габриэль уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Luis Murillo бьет в цель!
82'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Keaton Isaksson выходит на его замену.
80'
Виртанен Отсо получил желтую карточку от судьи
75'
Dylan Murnane получил желтую карточку от судьи
70'
Кангасколкка Алексей получил желтую карточку от судьи
59'
КуПС делает замену. Карялайнен Расмус уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
51'
Спаррдаль-Мантилья Филип получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Петтери Пеннанен получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Dylan Murnane уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Эхалие Амос получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Сид Робин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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