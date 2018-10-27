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Стадион:
Мариехамн
1:2
Конец матча
КуПС
0'
1:0
9' Гол
Сид Робин
15' Желтая карточка
Эхалие Амос
1:1
20' Гол в свои ворота
Dylan Murnane
36' Желтая карточка
Petteri Pennanen
51' Желтая карточка
Спаррдаль-Мантилья Филип
70' Желтая карточка
Кангасколкка Алексей
75' Желтая карточка
Dylan Murnane
80' Желтая карточка
Виртанен Отсо
1:2
88' Гол
Luis Murillo
90' Желтая карточка
Пурье Атс
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Пурье Атс получил желтую карточку от судьи
90'
Мариехамн делает замену. Сид Робин уходит с поля, а Pontus Aasbrink выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мариехамн делает замену. Петрович Габриэль уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Luis Murillo бьет в цель!
82'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Keaton Isaksson выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Виртанен Отсо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Dylan Murnane получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Кангасколкка Алексей получил желтую карточку от судьи
59'
КуПС делает замену. Карялайнен Расмус уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Спаррдаль-Мантилья Филип получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Петтери Пеннанен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Dylan Murnane уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
15'
Эхалие Амос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Сид Робин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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