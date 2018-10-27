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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
0:1
20' ГолДальстрем Себастьян
0:2
29' ГолКлаусс Жоао
34' Желтая карточкаOskari Jakonen
42' Вторая желтая карточкаOskari Jakonen
0:3
52' ГолРиски Рику
61' Желтая карточкаBen McKendry
80' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
0:4
86' ГолРиски Рику
|
20'
0:1
29'
0:2
34'
42'
52'
0:3
61'
86'
0:4
Состав команд
15
Miro
Tenho
18
Ахде
Элиас
25
Ben
McKendry
11
Эритало
Мика
15
Яласто
Вилле
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
22
Аннан
Энтони
17
Алхо
Николай
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 5 Савич Желько Защитник
- 15 Miro Tenho Защитник
- 4 Rasmus Holma Защитник
- 3 Juri Kinnunen Защитник
- 18 Ахде Элиас Полузащитник
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 22 Niklas Blomqvist Полузащитник
- 20 Riku Sjoeroos Полузащитник
- 99 Проса Альберт Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 2 Niklas Friberg Защитник
- 6 Jonni Peraeaho Защитник
- 16 Antto Tapaninen Защитник
- 7 Sami Raehmoenen Защитник
- 19 Oskari Jakonen Полузащитник
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- Главный тренер: Mika Laurikainen
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 31 Домингес Хордан Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 17 Алхо Николай Нападающий
- 7 Клаусс Жоао Нападающий
- 9 Риски Рику Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Сумусало Микко Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 38 Банза Енох Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 25 Valtteri Vesiaho
- 12 Robin Kaellman
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 21.10.2018 КуПС 2:1 ТПС В
- 06.10.2018 ТПС 1:2 РоПС В
- 30.09.2018 Лахти 2:5 ТПС В
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
ХИК (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 21.10.2018 ХИК 1:0 СИК В
- 07.10.2018 ХИК 1:0 ВПС В
- 29.09.2018 Хонка 0:0 ХИК В
- 26.09.2018 Ильвес 1:2 ХИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 16.08.2018 ХИК 1:4 Олимпия Любляна ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпия Любляна 3:0 ХИК ЛЕ
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 17.07.2018 ХИК 3:1 Викингур ЛЧ
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 10.07.2018 Викингур 1:2 ХИК ЛЧ
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
Последние игры между собой
ТПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
ХИК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС Вейккауслига
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 28.09.2014 ТПС 1:4 ХИК Вейккауслига
- 23.06.2014 ХИК 5:0 ТПС Вейккауслига
- 26.04.2014 ХИК 0:1 ТПС Вейккауслига
- 26.09.2013 ТПС 0:3 ХИК Вейккауслига
- 22.09.2013 ХИК 3:1 ТПС Вейккауслига
- 17.05.2013 ХИК 0:2 ТПС Вейккауслига
- 02.09.2012 ТПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 25.06.2012 ТПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 19.04.2012 ТПС 3:1 ХИК Вейккауслига
- 08.09.2011 ТПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 22.06.2011 ХИК 6:0 ТПС Вейккауслига
- 06.05.2011 ТПС 2:0 ХИК Вейккауслига
- 25.01.2011 ТПС 1:3 ХИК Кубок лиги
- 18.10.2010 ХИК 2:0 ТПС Вейккауслига
- 25.09.2010 ХИК 0:2 ТПС Кубок
- 04.07.2010 ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 05.03.2010 ТПС 1:2 ХИК Кубок лиги
- 19.07.2009 ТПС 1:1 ХИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|33
|24
|6
|3
|61 - 19
|78
|2.
|РоПС
|33
|18
|8
|7
|42 - 25
|62
|3.
|КуПС
|33
|17
|7
|9
|56 - 37
|58
|4.
|Хонка
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|5.
|Ильвес
|33
|14
|7
|12
|45 - 41
|49
|6.
|ВПС
|33
|10
|11
|12
|37 - 43
|41
|7.
|Интер Турку
|33
|10
|10
|13
|37 - 44
|40
|8.
|Лахти
|33
|9
|13
|11
|30 - 38
|40
|9.
|СИК
|33
|8
|8
|17
|28 - 37
|32
|10.
|Мариехамн
|33
|8
|7
|18
|37 - 59
|31
|11.
|ТПС
|33
|7
|8
|18
|37 - 55
|29
|12.
|Кеми Кингс
|33
|6
|6
|21
|29 - 59
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
80'
Дальстрем Себастьян получил желтую карточку от судьи
72'
ХИК делает замену. Яласто Вилле уходит с поля, а Патронен Ханну выходит на его замену.
67'
ТПС делает замену. Ben McKendry уходит с поля, а Jonni Peraeaho выходит на его замену.
66'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Банза Енох выходит на его замену.
62'
ХИК делает замену. Домингес Хордан уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
61'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
60'
ТПС делает замену. Miro Tenho уходит с поля, а Тапанинен Антто выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Oskari Jakonen получает вторую желтую карточку. Удаление.
34'
Oskari Jakonen получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
25'
ТПС делает замену. Эритало Мика уходит с поля, а Oskari Jakonen выходит на его замену.
20'
Г О О О О Л - Дальстрем Себастьян бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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