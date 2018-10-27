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Стадион:
ТПС
0:4
Конец матча
ХИК
0'
0:1
20' Гол
Дальстрем Себастьян
0:2
29' Гол
Клаусс Жоао
34' Желтая карточка
Oskari Jakonen
42' Вторая желтая карточка
Oskari Jakonen
0:3
52' Гол
Риски Рику
61' Желтая карточка
Ben McKendry
80' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
0:4
86' Гол
Риски Рику
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Дальстрем Себастьян получил желтую карточку от судьи
72'
ХИК делает замену. Яласто Вилле уходит с поля, а Патронен Ханну выходит на его замену.
67'
ТПС делает замену. Ben McKendry уходит с поля, а Jonni Peraeaho выходит на его замену.
66'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Банза Енох выходит на его замену.
62'
ХИК делает замену. Домингес Хордан уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
60'
ТПС делает замену. Miro Tenho уходит с поля, а Тапанинен Антто выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Oskari Jakonen получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
34'
Oskari Jakonen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
25'
ТПС делает замену. Эритало Мика уходит с поля, а Oskari Jakonen выходит на его замену.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Дальстрем Себастьян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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