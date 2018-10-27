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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: OmaSP Stadion
2:2
Конец матча
24' Желтая карточкаМбома Аристот
25' Желтая карточкаМякитало Мика
1:0
30' ГолХетемай Мехмет
2:0
40' ГолОлейник Денис
2:1
67' ГолФурухольм Тимо
81' Желтая карточкаPeter Opiyo
2:2
89' ГолDaniel Kamy
|
24'
25'
30'
1:0
40'
2:0
46'
67'
2:1
81'
89'
2:2
Состав команд
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
15
Клинга
Матти
21
Peter
Opiyo
23
Matias
Lahti
11
Albion
Ademi
СИК
- Основной состав
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 5 Хатакка Дани Защитник
- 23 Кадио Дидье Защитник
- 16 Joonas Sundman Защитник
- 28 Олейник Денис Полузащитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 21 Peter Opiyo Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 4 Дормэн Ричард Защитник
- 29 О'Брайен Дэнни Защитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 22 Винчестер Шагдон Нападающий
- 14 Maximo Tolonen
- Главный тренер: Alexei Eremenko
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 22 Arttu Hoskonen Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 3 Daniel Kamy Защитник
- 16 Niko Markkula Защитник
- 33 Варманен Тату Полузащитник
- 23 Matias Lahti Полузащитник
- 28 Мякитало Мика Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 11 Albion Ademi Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 10 Кайринен Каан Полузащитник
- 2 Ansu Sherrif
- 18 Lassi Viholainen
- 4 Julian Guevara
- 19 Yoonis Muse
- Главный тренер: John Allen
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.10.2018 ХИК 1:0 СИК В
- 06.10.2018 СИК 0:1 Хонка В
- 30.09.2018 РоПС 0:1 СИК В
- 21.09.2018 СИК 0:0 Лахти В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 СИК 1:0 Лахти В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
Интер Турку (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.10.2018 Интер Турку 0:2 Хонка В
- 06.10.2018 Кеми Кингс 0:2 Интер Турку В
- 29.09.2018 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 26.09.2018 Интер Турку 2:0 Лахти В
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
Последние игры между собой
СИК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Интер Турку: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК Вейккауслига
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку Вейккауслига
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК Вейккауслига
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку Вейккауслига
- 18.03.2017 СИК 3:2 Интер Турку Кубок
- 09.09.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 28.06.2016 Интер Турку 1:3 СИК Вейккауслига
- 05.05.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 18.10.2015 Интер Турку 0:2 СИК Вейккауслига
- 02.08.2015 СИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига
- 12.04.2015 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 09.08.2014 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 03.08.2014 СИК 2:2 Интер Турку Вейккауслига
- 19.04.2014 Интер Турку 2:1 СИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|33
|24
|6
|3
|61 - 19
|78
|2.
|РоПС
|33
|18
|8
|7
|42 - 25
|62
|3.
|КуПС
|33
|17
|7
|9
|56 - 37
|58
|4.
|Хонка
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|5.
|Ильвес
|33
|14
|7
|12
|45 - 41
|49
|6.
|ВПС
|33
|10
|11
|12
|37 - 43
|41
|7.
|Интер Турку
|33
|10
|10
|13
|37 - 44
|40
|8.
|Лахти
|33
|9
|13
|11
|30 - 38
|40
|9.
|СИК
|33
|8
|8
|17
|28 - 37
|32
|10.
|Мариехамн
|33
|8
|7
|18
|37 - 59
|31
|11.
|ТПС
|33
|7
|8
|18
|37 - 55
|29
|12.
|Кеми Кингс
|33
|6
|6
|21
|29 - 59
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Daniel Kamy бьет в цель!
81'
Peter Opiyo получил желтую карточку от судьи
79'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Винчестер Шагдон выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
58'
Интер Турку делает замену. Matias Lahti уходит с поля, а Julian Guevara выходит на его замену.
54'
СИК делает замену. Хатакка Дани уходит с поля, а Дормэн Ричард выходит на его замену.
46'
СИК делает замену. Хурме Яркко уходит с поля, а Меро Йоэл выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Интер Турку делает замену. Мянтюля Теро уходит с поля, а Ояла Мика выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Хетемай Мехмет бьет в цель!
25'
Мякитало Мика получил желтую карточку от судьи
24'
Мбома Аристот получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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