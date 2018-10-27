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Стадион:
СИК
2:2
Конец матча
Интер Турку
0'
24' Желтая карточка
Мбома Аристот
25' Желтая карточка
Мякитало Мика
1:0
30' Гол
Хетемай Мехмет
2:0
40' Гол
Олейник Денис
2:1
67' Гол
Фурухольм Тимо
81' Желтая карточка
Peter Opiyo
2:2
89' Гол
Daniel Kamy
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Daniel Kamy бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Peter Opiyo получил желтую карточку от судьи
79'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Винчестер Шагдон выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
58'
Интер Турку делает замену. Matias Lahti уходит с поля, а Julian Guevara выходит на его замену.
54'
СИК делает замену. Хатакка Дани уходит с поля, а Дормэн Ричард выходит на его замену.
46'
СИК делает замену. Хурме Яркко уходит с поля, а Меро Йоэл выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Интер Турку делает замену. Мянтюля Теро уходит с поля, а Ояла Мика выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Хетемай Мехмет бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Мякитало Мика получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Мбома Аристот получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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