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Стадион: Profertil Arena Hartberg
Состав команд
24
Тадич
Дарио
26
Кох
Фабиан
10
Цуль
Петер
14
Пинк
Маркус
Хартберг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 4 Michael Huber Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 7 Siegfred Rasswalder Защитник
- 5 Florian Sittsam Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 9 Реп Райко Полузащитник
- 8 Christoph Kroepfl Полузащитник
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Florian Faist Вратарь
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 12 Шуберт Фабиан Нападающий
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 31 Thomas Rotter
- 20 Sebastian Mann
- 16 Christian Ilic
- Главный тренер: Markus Schopp
Штурм 4-3-3
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 9 Китеишвили Отар Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 10 Цуль Петер Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Нападающий
- 14 Пинк Маркус Нападающий
- 11 Грозурек Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Феррейра Филипе Защитник
- 5 Авлонитис Тасос Защитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 38 Лема Майкл Джон Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- 37 Эже Эмека Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Хартберг (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 25.09.2018 Хартберг 3:0 Ваттенс К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
- 07.07.2018 Эбрайхсдорф 1:3 Хартберг ТМК
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 25.05.2018 Хартберг 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 21.05.2018 Капфенберг 1:3 Хартберг ЭЛ
Штурм (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.10.2018 Аустрия Вена 1:1 Штурм Б
- 07.10.2018 Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 01.08.2018 Штурм 1:3 Аякс ЛЧ
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 25.07.2018 Аякс 2:0 Штурм ЛЧ
- 21.07.2018 Зигендорф 0:2 Штурм К
- 17.07.2018 Штурм 1:0 Капфенберг ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2018 Гнас 2:3 Штурм ТМК
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига
- 10.11.2017 Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи. Клубы
- 18.07.2015 Хартберг 0:6 Штурм Кубок
- 28.01.2015 Штурм 2:5 Хартберг Разное
- 27.06.2014 Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи. Сборные
- 18.11.2013 Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2012 Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup
- 07.10.2010 Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Штурм
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 16
|15
|7.
|Маттерсбург
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 22
|14
|8.
|Хартберг
|0:0
|12
|4
|1
|7
|16 - 19
|13
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ваккер Инсбрук
|0:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 20
|11
|11.
|Альтах
|0:0
|12
|2
|4
|6
|16 - 18
|10
|12.
|Адмира
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Хартберг делает замену. Michael Huber уходит с поля, а Thomas Rotter выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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