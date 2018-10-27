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Стадион:
Ваккер Инсбрук
0:0
Перерыв
Аустрия Вена
0'
30' Желтая карточка
Эбнер Томас
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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