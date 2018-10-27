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Стадион: Тиволи Ной
0:0
Перерыв
30' Желтая карточкаЭбнер Томас
|
30'
Состав команд
13
Маак
Маттиас
30
Дьенг
Шейку
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
Ваккер Инсбрук 5-3-2
- Основной состав
- 15 Hidajet Hankic Вратарь
- 17 Шимпельсбергер Михаэль Защитник
- 14 Lukas Hupfauf Защитник
- 13 Маак Маттиас Защитник
- 50 Маранда Мануэль Защитник
- 27 Albert Vallci Защитник
- 6 Bryan Henning Полузащитник
- 8 Roman Kerschbaum Полузащитник
- 11 Харрер Мартин Полузащитник
- 9 Дедич Златко Нападающий
- 30 Дьенг Шейку Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Christopher Knett Вратарь
- 5 Перич Стефан Защитник
- 19 Florian Buchacher Полузащитник
- 29 Ilkay Durmus Полузащитник
- 10 Stefan Rakowitz Полузащитник
- 16 Фрайтаг Кристоф Полузащитник
- 7 Patrik Eler Нападающий
- Главный тренер: Даксбахер Карл
Аустрия Вена 4-3-3
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 3 Роша Игор II Защитник
- 23 Куэва Кристиан Защитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 21 Эвандро Коста Нападающий
- 16 Прокоп Доминик Нападающий
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 25 Саламон Томас Защитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- 39 Саркария Манприт
- 36 Dominik Fitz
- 5 Vesel Demaku
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Ваккер Инсбрук (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 20.10.2018 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 07.10.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Б
- 30.09.2018 Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 26.09.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 1:3 Ваккер Инсбрук К
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 21.07.2018 Тим Венер Линьен 2:3 Ваккер Инсбрук К
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 10.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Виктория Пльзень ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 29.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 В-Варен Нагасаки ТМК
- 26.06.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Карабах ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 20.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:2 Лудогорец ТМК
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.10.2018 Аустрия Вена 1:1 Штурм Б
- 12.10.2018 SC Pottenstein 0:13 Аустрия Вена ТМК
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 29.06.2018 SC Poysdorf 0:8 Аустрия Вена ТМК
- 27.06.2018 Оберпуллендорф 0:12 Аустрия Вена ТМК
Последние игры между собой
Ваккер Инсбрук: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 26.04.2014 Ваккер Инсбрук 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 01.03.2014 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 23.11.2013 Ваккер Инсбрук 0:5 Аустрия Вена Бундеслига
- 31.08.2013 Аустрия Вена 1:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 11.05.2013 Ваккер Инсбрук 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.03.2013 Аустрия Вена 4:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 10.11.2012 Ваккер Инсбрук 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 25.08.2012 Аустрия Вена 2:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 28.04.2012 Аустрия Вена 3:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Штурм
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 16
|15
|7.
|Маттерсбург
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 22
|14
|8.
|Хартберг
|0:0
|12
|4
|1
|7
|16 - 19
|13
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ваккер Инсбрук
|0:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 20
|11
|11.
|Альтах
|0:0
|12
|2
|4
|6
|16 - 18
|10
|12.
|Адмира
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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