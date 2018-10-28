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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альянц
2:0
Второй тайм: 79'
1:0
30' ГолЗоннляйтнер Марио
54' Желтая карточкаSeth Paintsil
2:0
62' ГолЗоннляйтнер Марио
73' Желтая карточкаLukas Malicsek
74' Желтая карточкаСоири Пюрю
|
30'
1:0
54'
62'
2:0
73'
74'
Состав команд
10
Мург
Томас
97
Иван
Андрей
10
Тот
Даниэль
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 17 Дибон Кристофер Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 97 Иван Андрей Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 4 Барац Матео Защитник
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 43 Гийемено Джереми Полузащитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 25 Костич Александар Нападающий
- 29 Алар Дени Нападающий
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Адмира 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 8 Цвиршиц Штефан Защитник
- 5 Тёлке Бьярне Защитник
- 4 Sebastian Bauer Защитник
- 12 Lukas Malicsek Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 14 Morten Hjulmand Полузащитник
- 37 Саханек Марко Полузащитник
- 21 Seth Paintsil Нападающий
- 44 Marin Jakolis Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 22 Marcus Maier Защитник
- 13 Соири Пюрю Нападающий
- 11 Бакыш Синан Нападающий
- 7 Старкль Доминик Нападающий
- 27 Emanuel Aiwu
- 9 Sasa Kalajdzic
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.10.2018 Вильярреал 5:0 Рапид Вена ЛЕ
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 12.10.2018 Хорн 0:1 Рапид Вена ТМК
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 04.10.2018 Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена ЛЕ
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
Адмира (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 21.10.2018 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 19.10.2018 Санкт-Пёльтен-2 2:1 Адмира РЛВ
- 12.10.2018 Адмира 2:3 Парндорф РЛВ
- 07.10.2018 Эбрайхсдорф 2:0 Адмира РЛВ
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 28.09.2018 Виенер Спортклуб 1:0 Адмира РЛВ
- 23.09.2018 Адмира 3:1 Штадлау РЛВ
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 14.09.2018 Мауэрверк 4:0 Адмира РЛВ
- 07.09.2018 Адмира 2:2 Маттерсбург-2 РЛВ
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 31.08.2018 Леобендорф 2:1 Адмира РЛВ
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 23.08.2018 Адмира 1:3 Трайскирхен РЛВ
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 17.08.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 2:2 Адмира РЛВ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 10.08.2018 Адмира 0:2 Брюк/Лейта РЛВ
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига
- 13.08.2017 Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига
- 18.02.2017 Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига
- 29.10.2016 Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 13.08.2016 Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига
- 15.05.2016 Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 12.03.2016 Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига
- 10.02.2016 Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 02.12.2015 Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 20.09.2015 Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига
- 25.04.2015 Рапид Вена 1:1 Адмира Бундеслига
- 22.02.2015 Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 22.02.2015 Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 18.10.2014 Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига
- 02.08.2014 Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|4.
|Вольфсбергер
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|5.
|Аустрия Вена
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|Хартберг
|12
|5
|0
|7
|18 - 19
|15
|7.
|Рапид Вена
|2:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Маттерсбург
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|9.
|Штурм
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|10.
|Ваккер Инсбрук
|12
|3
|2
|7
|13 - 20
|11
|11.
|Альтах
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
|12.
|Адмира
|0:2
|12
|2
|3
|7
|9 - 21
|9
Второй тайм
78'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
74'
Соири Пюрю получил желтую карточку от судьи
73'
Lukas Malicsek получил желтую карточку от судьи
72'
Рапид Вена делает замену. Шваб Штефан уходит с поля, а Любичич Деян выходит на его замену.
68'
Адмира делает замену. Seth Paintsil уходит с поля, а Бакыш Синан выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Зоннляйтнер Марио бьет в цель!
54'
Seth Paintsil получил желтую карточку от судьи
46'
Адмира делает замену. Саханек Марко уходит с поля, а Соири Пюрю выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Зоннляйтнер Марио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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