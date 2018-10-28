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Стадион:
Рапид Вена
2:0
Второй тайм: 79'
Адмира
0'
1:0
30' Гол
Зоннляйтнер Марио
54' Желтая карточка
Seth Paintsil
2:0
62' Гол
Зоннляйтнер Марио
73' Желтая карточка
Lukas Malicsek
74' Желтая карточка
Соири Пюрю
79'
Второй тайм
78'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Соири Пюрю получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Lukas Malicsek получил желтую карточку от судьи
72'
Рапид Вена делает замену. Шваб Штефан уходит с поля, а Любичич Деян выходит на его замену.
68'
Адмира делает замену. Seth Paintsil уходит с поля, а Бакыш Синан выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Зоннляйтнер Марио бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Seth Paintsil получил желтую карточку от судьи
46'
Адмира делает замену. Саханек Марко уходит с поля, а Соири Пюрю выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Зоннляйтнер Марио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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