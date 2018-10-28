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Стадион: Лавантталь Арена
1:0
Второй тайм: 78'
16' Желтая карточкаМайзль Лука
20' Желтая карточкаRoko Mislov
25' Желтая карточкаРнич Неманья
33' Желтая карточкаОргилль Девер
1:0
55' ГолОргилль Девер
69' Желтая карточкаИнголич Сандро
70' Желтая карточкаMichael Ambichl
|
16'
20'
25'
33'
55'
1:0
69'
70'
Состав команд
15
Рнич
Неманья
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
Вольфсбергер 4-3-1-2
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 27 Michael Novak Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 7 Шмиц Лукаш Защитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 16 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 8 Рицмайер Марсель Полузащитник
- 10 Линдль Михаэль Полузащитник
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 34 Шмербок Марк-Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 4 Manfred Gollner Защитник
- 19 Sven Sprangler Полузащитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 11 Йованович Саша Нападающий
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 47 Ahogrenashinme Kigbu
- Главный тренер: Илзер Кристиан
Санкт-Пёльтен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 5 Майзль Лука Защитник
- 3 Luan IX Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 9 Фунтас Таксиархис Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Раснер Мартин Защитник
- 14 Husein Balic Защитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 4 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Marcel Ketelaer
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.10.2018 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 29.09.2018 Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 25.09.2018 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Клагенфурт К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 08.09.2018 Капфенберг 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 01.08.2018 Вольфсбергер 3:2 Ганновер 96 ТМК
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 21.07.2018 Юнион Гюртен 1:2 Вольфсбергер К
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 3:3 Интер Запрешич ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 29.06.2018 Вольфсбергер 3:0 Вождовац ТМК
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 21.10.2018 Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Саальфельден 0:5 Санкт-Пёльтен К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
- 29.06.2018 Санкт-Пёльтен 4:0 Трайскирхен ТМК
- 27.05.2018 Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Бундеслига
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 18.03.2017 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 30.11.2016 Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 17.09.2016 Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|4.
|Вольфсбергер
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|5.
|Аустрия Вена
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|Хартберг
|12
|5
|0
|7
|18 - 19
|15
|7.
|Рапид Вена
|2:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Маттерсбург
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|9.
|Штурм
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|10.
|Ваккер Инсбрук
|12
|3
|2
|7
|13 - 20
|11
|11.
|Альтах
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
|12.
|Адмира
|0:2
|12
|2
|3
|7
|9 - 21
|9
Второй тайм
75'
Вольфсбергер делает замену. Шмербок Марк-Андре уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
74'
Санкт Пёльтен делает замену. Фунтас Таксиархис уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
70'
Михаэль Амбихль получил желтую карточку от судьи
69'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
69'
Санкт Пёльтен делает замену. Майзль Лука уходит с поля, а Даниэль Шютц выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Оргилль Девер получил желтую карточку от судьи
25'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
20'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
16'
Майзль Лука получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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