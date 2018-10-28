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Стадион:
Вольфсбергер
1:0
Второй тайм: 78'
Санкт-Пёльтен
0'
16' Желтая карточка
Майзль Лука
20' Желтая карточка
Roko Mislov
25' Желтая карточка
Рнич Неманья
33' Желтая карточка
Оргилль Девер
1:0
55' Гол
Оргилль Девер
69' Желтая карточка
Инголич Сандро
70' Желтая карточка
Michael Ambichl
78'
Второй тайм
75'
Вольфсбергер делает замену. Шмербок Марк-Андре уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
74'
Санкт Пёльтен делает замену. Фунтас Таксиархис уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Михаэль Амбихль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
69'
Санкт Пёльтен делает замену. Майзль Лука уходит с поля, а Даниэль Шютц выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Оргилль Девер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Майзль Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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