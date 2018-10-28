Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
0:0
Второй тайм: 72'
42' Желтая карточкаЛаймер Конрад
42' Желтая карточкаВернер Тимо
42' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
47' Желтая карточкаМендиль Хамза
Второй тайм
72'
Лейпциг контролирует мяч.
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
71'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
69'
Забитцер Марсель фолит на сопернике
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Кампль Кевин
68'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
68'
67'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Ют Марк
67'
66'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Шёпф Алессандро
66'
65'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Лейпциг
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
64'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
64'
Лейпциг контролирует мяч.
63'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
62'
61'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
61'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
61'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
61'
Лейпциг контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Сердар Суат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
58'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Демме Диего
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
56'
Ют Марк наказан за толчок Орбан Вилли
56'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
56'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
55'
Ют Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
54'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
52'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Лейпциг
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Маккенни Уэстон и попал в каркас ворот!
51'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
51'
Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Шанс! Орбан Вилли из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
50'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
50'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
50'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
50'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Хальстенберг Марсель пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Забитцер Марсель
47'
Лейпциг начинает контратаку
47'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
46'
Удар от ворот произведет Лейпциг
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Мукиэле Норди нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
44'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Лаймер Конрад пострадал.
44'
Лейпциг контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Лейпциг
42'
Матч возобновлен
42'
Судья подбегает и показывает Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 отложенную желтую карточку за фол.
42'
Вернер Тимо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
42'
Лаймер Конрад грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Безумный фол. Лаймер Конрад грубо играет против соперника. Пострадал Сердар Суат
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендиль Хамза из команды Шальке 04.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
40'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
40'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
40'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
39'
Судья свистит. Калиджиури Даниэль атаковал сзади соперника. Это Демме Диего заработал своей команде штрафной
39'
Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
38'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Лейпциг контролирует мяч.
36'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
35'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
34'
Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
34'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Лейпциг контролирует мяч.
32'
32'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Лейпциг контролирует мяч.
31'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Удар от ворот произведет Лейпциг
30'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг играет слишком грубо. Сердар Суат оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Лейпциг
29'
Эмболо Брель наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
28'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
28'
Настасич Матия мяч отрикошетил от ворот
28'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
26'
26'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
26'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Удар от ворот произведет Лейпциг
24'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
23'
Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
23'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 в офсайде
22'
21'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
21'
21'
Вернер Тимо из команды Лейпциг нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
21'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Лейпциг контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Лейпциг
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Лейпциг контролирует мяч.
19'
18'
Забитцер Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Демме Диего из команды Лейпциг делает пас партнеру.
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
16'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
16'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
15'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
15'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Судья свистит. Маккенни Уэстон атаковал сзади соперника. Это Забитцер Марсель заработал своей команде штрафной
14'
Лейпциг контролирует мяч.
14'
Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает пас партнеру.
13'
13'
12'
Лейпциг контролирует мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
11'
11'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает неудачный навес.
11'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
9'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лейпциг
8'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
5'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лейпциг контролирует мяч.
3'
Лейпциг контролирует мяч.
3'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
2'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04
РБ Лейпциг
79.9% (139)
Ничья:
10.9% (19)
Шальке 04
9.2% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
43.1% (75)
1:0 РБ Лейпциг:
16.7% (29)
2:0 РБ Лейпциг:
12.1% (21)
1:1 Ничья:
7.5% (13)
1:2 Шальке 04:
6.3% (11)
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