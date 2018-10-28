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Стадион:
РБ Лейпциг
0:0
Второй тайм: 72'
Шальке 04
0'
42' Желтая карточка
Лаймер Конрад
42' Желтая карточка
Вернер Тимо
42' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
47' Желтая карточка
Мендиль Хамза
72'
Второй тайм
72'
Лейпциг контролирует мяч.
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
72'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
71'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
Офсайд
69'
Забитцер Марсель фолит на сопернике
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Ильзанкер Штефан уходит с поля и его заменяет Кампль Кевин
68'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
68'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Ют Марк
67'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Шёпф Алессандро
66'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Лейпциг
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
64'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
64'
Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
63'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
62'
Шальке 04 контролирует мяч.
Офсайд
61'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
61'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
61'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
61'
Лейпциг контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
60'
Сердар Суат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Демме Диего
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
Фол, нарушение
56'
Ют Марк наказан за толчок Орбан Вилли
56'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
56'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
55'
Ют Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
54'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
52'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
52'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Лейпциг
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Маккенни Уэстон и попал в каркас ворот!
Угловой
51'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
51'
Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Удар от ворот произведет Шальке 04
51'
Шанс! Орбан Вилли из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
50'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
50'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
50'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Хальстенберг Марсель пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
47'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Забитцер Марсель
47'
Лейпциг начинает контратаку
47'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
46'
Удар от ворот произведет Лейпциг
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Мукиэле Норди нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
44'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Лаймер Конрад пострадал.
44'
Лейпциг контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Лейпциг
42'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Судья подбегает и показывает Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 отложенную желтую карточку за фол.
Желтая карточка
42'
Вернер Тимо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
42'
Лаймер Конрад грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Лаймер Конрад грубо играет против соперника. Пострадал Сердар Суат
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендиль Хамза из команды Шальке 04.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Угловой
40'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
40'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
40'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
40'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Калиджиури Даниэль атаковал сзади соперника. Это Демме Диего заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
38'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Лейпциг контролирует мяч.
36'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
35'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
34'
Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
34'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
34'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Лейпциг контролирует мяч.
32'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
31'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Удар от ворот произведет Лейпциг
Фол, нарушение
30'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг играет слишком грубо. Сердар Суат оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Лейпциг
29'
Эмболо Брель наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
28'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
28'
Настасич Матия мяч отрикошетил от ворот
28'
Ют Марк из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
28'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
26'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
25'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Удар от ворот произведет Лейпциг
Офсайд
24'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
23'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
22'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 в офсайде
22'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
21'
Удар от ворот произведет Шальке 04
21'
Вернер Тимо из команды Лейпциг нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
21'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Лейпциг контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Лейпциг
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Лейпциг контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Шальке 04
18'
Забитцер Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Демме Диего из команды Лейпциг делает пас партнеру.
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
16'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
15'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
15'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Маккенни Уэстон атаковал сзади соперника. Это Забитцер Марсель заработал своей команде штрафной
14'
Лейпциг контролирует мяч.
14'
Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает пас партнеру.
13'
Шальке 04 контролирует мяч.
13'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
11'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает неудачный навес.
11'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лейпциг
8'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Демме Диего
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лейпциг контролирует мяч.
3'
Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
3'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
2'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
2'
Шальке 04 контролирует мяч.
2'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04
РБ Лейпциг
79.9% (139)
Ничья:
10.9% (19)
Шальке 04
9.2% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
43.1% (75)
РБ Лейпциг:
16.7% (29)
РБ Лейпциг:
12.1% (21)
Ничья:
7.5% (13)
Шальке 04:
6.3% (11)
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