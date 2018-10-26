Стадион: Шварцвальд
1:1
Первый тайм: 44'
1:0
1' ПенальтиПетерсен Нильс
1:1
20' ПенальтиАзар Торган
29' Желтая карточкаФранц Майк
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Первый тайм
44'
Хорошую попытку сделал Хаберер Яник. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
43'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Франц Майк из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Гульде Мануэль пострадал.
41'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает пас партнеру.
41'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Боруссия М начинает контратаку
41'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
41'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
41'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
40'
Опасность предотвращена - Ланг Михаэль из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
40'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
39'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
38'
38'
36'
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
33'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
32'
32'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
29'
Франц Майк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Безумный фол. Франц Майк грубо играет против соперника. Пострадал Ланг Михаэль
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
ШАНС! Хаберер Яник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Отличные скиллы показывает Хаберер Яник, обводя своих соперников
28'
26'
26'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ланг Михаэль и Плеа Алассан из команды Боруссия М.
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
23'
23'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
23'
Гюнтер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
22'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Удар от ворот произведет Боруссия М
22'
Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали
22'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
20'
Г О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает с точки!
19'
ПЕНАЛЬТИ - Хайнц Доминик из команды Фрайбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Штиндль Ларс.
19'
19'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
18'
17'
Гюнтер Кристиан пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
17'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
15'
Ланг Михаэль нарушает правила. Франц Майк пострадал
15'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
15'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Эльведи Нико делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
15'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
13'
12'
12'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
12'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
12'
Хаберер Яник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Петерсен Нильс наказан за толчок Стробл Тобиас
10'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Азар Торган задерживает мяч рукой
9'
8'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Азар Торган из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
7'
Хёфлер Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
7'
Кюблер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Эльведи Нико видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
6'
6'
Кюблер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Закария Денис из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Закария Денис и Плеа Алассан из команды Боруссия М.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
3'
3'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает с точки!
1'
ПЕНАЛЬТИ - Зоммер Янн из команды Боруссия М привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука.
1'
Гульде Мануэль делает длинную передачу вперед
1'
Фрайбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Боруссия М
Фрайбург
15.6% (32)
Ничья:
31.2% (64)
Боруссия М
53.2% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия М:
33.2% (68)
1:1 Ничья:
20.5% (42)
0:1 Боруссия М:
9.8% (20)
2:1 Фрайбург:
7.8% (16)
2:2 Ничья:
3.4% (7)
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