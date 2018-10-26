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Стадион:
Фрайбург
1:1
Первый тайм: 44'
Боруссия М
0'
1:0
1' Пенальти
Петерсен Нильс
1:1
20' Пенальти
Азар Торган
29' Желтая карточка
Франц Майк
44'
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Первый тайм
44'
Хорошую попытку сделал Хаберер Яник. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
43'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Франц Майк из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Гульде Мануэль пострадал.
41'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает пас партнеру.
41'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
41'
Боруссия М начинает контратаку
41'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
41'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
41'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
40'
Опасность предотвращена - Ланг Михаэль из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
40'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
39'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
38'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Боруссия М контролирует мяч.
36'
Фрайбург контролирует мяч.
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Боруссия М контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Фрайбург
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
33'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
32'
Фрайбург контролирует мяч.
32'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Желтая карточка
29'
Франц Майк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Франц Майк грубо играет против соперника. Пострадал Ланг Михаэль
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
ШАНС! Хаберер Яник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Отличные скиллы показывает Хаберер Яник, обводя своих соперников
28'
Фрайбург контролирует мяч.
26'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ланг Михаэль и Плеа Алассан из команды Боруссия М.
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
23'
Кох Робин из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
23'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
23'
Гюнтер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
22'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Удар от ворот произведет Боруссия М
22'
Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали
22'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
21'
Фрайбург контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает с точки!
Фол, нарушение
19'
ПЕНАЛЬТИ - Хайнц Доминик из команды Фрайбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Штиндль Ларс.
19'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Петерсен Нильс из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Стробл Тобиас
18'
Боруссия М контролирует мяч.
17'
Гюнтер Кристиан пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
17'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
17'
Удар от ворот произведет Фрайбург
17'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
16'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
Фол, нарушение
15'
Ланг Михаэль нарушает правила. Франц Майк пострадал
15'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
15'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Эльведи Нико делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
15'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
14'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
13'
Боруссия М контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Фрайбург
12'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
12'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
12'
Хаберер Яник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
11'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Петерсен Нильс наказан за толчок Стробл Тобиас
Угловой
10'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Азар Торган задерживает мяч рукой
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
8'
Азар Торган из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
7'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
7'
Хёфлер Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
7'
Кюблер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Эльведи Нико видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Угловой
6'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
6'
Кюблер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Закария Денис из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Закария Денис и Плеа Алассан из команды Боруссия М.
5'
Боруссия М контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Удар от ворот произведет Фрайбург
3'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Боруссия М контролирует мяч.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает с точки!
Фол, нарушение
1'
ПЕНАЛЬТИ - Зоммер Янн из команды Боруссия М привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука.
1'
Гульде Мануэль делает длинную передачу вперед
1'
Фрайбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Боруссия М
Фрайбург
15.6% (32)
Ничья:
31.2% (64)
Боруссия М
53.2% (109)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
33.2% (68)
Ничья:
20.5% (42)
Боруссия М:
9.8% (20)
Фрайбург:
7.8% (16)
Ничья:
3.4% (7)
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