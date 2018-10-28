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Стадион:
Нюрнберг
0:0
Второй тайм: 71'
Айнтрахт Фр
0'
5' Желтая карточка
Н'Дика Эван
57' Желтая карточка
Ребич Анте
71'
Второй тайм
70'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
69'
Матч возобновлен
69'
Тактическая замена. Гачинович Мийат уходит с поля и его заменяет Аллан Родригес
69'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Халлер Себастьен
Травма, повреждение
68'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Нюрнберг контролирует мяч.
66'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
66'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
64'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
63'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
62'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
61'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
61'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
61'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
60'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
60'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Кубо Юя
58'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
57'
Ребич Анте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Ребич Анте грубо играет против соперника. Пострадал Бауэр Роберт
57'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
56'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Simon Rhein из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
54'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
54'
Нюрнберг начинает контратаку
54'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
53'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
53'
Нюрнберг начинает контратаку
Офсайд
52'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
51'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Керк Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
49'
Костич Филип наказан за толчок Кнёлль Тёрлес
49'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
48'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
47'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
47'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
46'
Кнёлль Тёрлес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
45'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
45'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
44'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
44'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
43'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
43'
Нюрнберг начинает контратаку
43'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
42'
Шанс! Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
42'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
42'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
40'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
40'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
39'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
38'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
38'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
38'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр.
37'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
37'
Нюрнберг контролирует мяч.
36'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
36'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
35'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
34'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
32'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
31'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
29'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
29'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
29'
Ребич Анте мяч отрикошетил от ворот
Угловой
28'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
28'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
28'
Нюрнберг контролирует мяч.
27'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
26'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Simon Rhein выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
25'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Йович Лука из команды Айнтрахт Фр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
24'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Кнёлль Тёрлес наказан за толчок Хасебе Макото
23'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
21'
Нюрнберг контролирует мяч.
21'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
18'
КАКОЙ ПРОМАХ! Кнёлль Тёрлес упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
18'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
17'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
17'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
17'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
16'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Ляйбольд Тим из штрафной площади.
16'
Плохо сыграл Трапп Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Йович Лука нанес удар головой, но Матения Кристиан спокойно отбил мяч.
15'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
14'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
13'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
13'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
12'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
12'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Кубо Юя из команды Нюрнберг в офсайде
11'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
11'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
11'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
11'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
9'
Опасность предотвращена - Беренс Ханно из команды Нюрнберг вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
8'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
Фол, нарушение
6'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Кубо Юя
Желтая карточка
5'
Н'Дика Эван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Н'Дика Эван грубо играет против соперника. Пострадал Мисиджан Вирджил
5'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
5'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
5'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
4'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
4'
Беренс Ханно не смог попасть в створ ударом издали
4'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
Офсайд
1'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 0:0 Айнтрахт Фр
Нюрнберг
16.7% (29)
Ничья:
20.7% (36)
Айнтрахт Фр
62.6% (109)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
36.2% (63)
Ничья:
17.2% (30)
Айнтрахт Фр:
12.6% (22)
Нюрнберг:
8.6% (15)
Айнтрахт Фр:
5.7% (10)
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