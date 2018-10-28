Стадион: Max-Morlock-Stadion
0:0
Второй тайм: 71'
5' Желтая карточкаН'Дика Эван
57' Желтая карточкаРебич Анте
Второй тайм
71'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Паласиос-Мартинес Федерико
70'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
69'
69'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
69'
Матч возобновлен
69'
Тактическая замена. Гачинович Мийат уходит с поля и его заменяет Аллан Родригес
69'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Халлер Себастьен
68'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
66'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
66'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
64'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
64'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
63'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
61'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
61'
61'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
60'
60'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Кубо Юя
58'
58'
57'
Ребич Анте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Безумный фол. Ребич Анте грубо играет против соперника. Пострадал Бауэр Роберт
57'
56'
56'
55'
Судья сигнализирует, что Simon Rhein из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
54'
54'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
53'
52'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Керк Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
49'
Костич Филип наказан за толчок Кнёлль Тёрлес
49'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
47'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
47'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
46'
Кнёлль Тёрлес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
45'
45'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
44'
44'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
44'
43'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
42'
Шанс! Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
42'
42'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
40'
40'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
39'
38'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
38'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
38'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр.
37'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
37'
36'
36'
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
35'
34'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
34'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
32'
32'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
29'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
29'
Ребич Анте мяч отрикошетил от ворот
28'
28'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
28'
27'
26'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Simon Rhein выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Йович Лука из команды Айнтрахт Фр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
24'
24'
23'
Кнёлль Тёрлес наказан за толчок Хасебе Макото
23'
22'
21'
21'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
19'
19'
19'
18'
КАКОЙ ПРОМАХ! Кнёлль Тёрлес упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
18'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
16'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Ляйбольд Тим из штрафной площади.
16'
Плохо сыграл Трапп Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
15'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Йович Лука нанес удар головой, но Матения Кристиан спокойно отбил мяч.
15'
14'
13'
13'
13'
13'
13'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
12'
12'
11'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
11'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
11'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
11'
11'
10'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
9'
9'
Опасность предотвращена - Беренс Ханно из команды Нюрнберг вступил в отбор удачно
8'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
8'
8'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
7'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
6'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Кубо Юя
5'
Н'Дика Эван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
5'
Безумный фол. Н'Дика Эван грубо играет против соперника. Пострадал Мисиджан Вирджил
5'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
4'
4'
Беренс Ханно не смог попасть в створ ударом издали
4'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
1'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 0:0 Айнтрахт Фр
Нюрнберг
16.7% (29)
Ничья:
20.7% (36)
Айнтрахт Фр
62.6% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Айнтрахт Фр:
36.2% (63)
1:1 Ничья:
17.2% (30)
0:1 Айнтрахт Фр:
12.6% (22)
2:1 Нюрнберг:
8.6% (15)
1:3 Айнтрахт Фр:
5.7% (10)
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