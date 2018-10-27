  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Ганновер 96
0:2
Второй тайм: 66'
Аугсбург
0'
0:1
8' Гол
Хедира Рани
21' Желтая карточка
Рихтер Марко
62' Желтая карточка
Харагути Генки
0:2
63' Пенальти
Финнбогасон Альфред
66'
Второй тайм
Травма, повреждение
66'
Луте Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Шанс! Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Элез Йосип уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
64'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург забивает с точки!
Желтая карточка
62'
Харагути Генки получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Харагути Генки играет рукой в штрафной! Харагути Генки вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
61'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Аугсбург
59'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
58'
Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Альборнос Миико наказан за толчок Грегорич Михаэль
57'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Виммер Кевин
55'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Матч возобновлен
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Удар от ворот произведет Аугсбург
54'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Отличные скиллы показывает Фуллкруг Никлас, обводя своих соперников
54'
Финнбогасон Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Florent Muslija навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Байер Даниэль задерживает мяч рукой
52'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
52'
Шанс! Хан Андре из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
52'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург разыграл угловой с левого угла.
51'
Хан Андре из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Хан Андре из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
51'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
51'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Луте Андреас спокойно отбил мяч.
50'
Florent Muslija навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Florent Muslija
49'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Florent Muslija
46'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
47'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Удар от ворот произведет Аугсбург
46'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Рихтер Марко из команды Аугсбург толкнул локтем оппонента. Это Альборнос Миико заработал фол
42'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
41'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
41'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
41'
Уолас Соуза возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Уолас Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
39'
Уолас Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Хан Андре из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Антон Вальдемар пострадал.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
38'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
36'
Альборнос Миико задерживает мяч рукой
36'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Аугсбург
35'
Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Макс Филипп пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
34'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
33'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Хан Андре задерживает мяч рукой
32'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
31'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Аугсбург
30'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Хан Андре не смог попасть в створ ударом издали
29'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
29'
Какой промах! Хинтереггер Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Швеглер Пирмин атаковал сзади соперника. Это Ку Джачхоль заработал своей команде штрафной
28'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Аугсбург контролирует мяч.
Офсайд
27'
Хан Андре из команды Аугсбург в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Аугсбург
26'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Уолас Соуза наказан за толчок Рихтер Марко
Офсайд
22'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
22'
Вуд Бобби задерживает мяч рукой
Желтая карточка
21'
Рихтер Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Рихтер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Альборнос Миико
21'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Бебу Ихлас нанес удар головой, но Луте Андреас перевел мяч на угловой!
20'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
19'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
18'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Аугсбург
16'
Швеглер Пирмин не смог попасть в створ ударом издали
16'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
15'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
13'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
12'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
11'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
10'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Хедира Рани первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
8'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
8'
Плохо сыграл Вуд Бобби - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
8'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
7'
Элез Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
7'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
6'
Какой промах! Ку Джачхоль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
Рихтер Марко нанес удар издали, а Эссер Михаэль отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
5'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
Аугсбург контролирует мяч.
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Аугсбург контролирует мяч.
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Аугсбург
2'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
1'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:2 Аугсбург
Ганновер 96
38% (65)
Ничья:
48.5% (83)
Аугсбург
13.5% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.5% (71)
Ганновер 96:
15.8% (27)
Ганновер 96:
15.8% (27)
Аугсбург:
8.2% (14)
Ничья:
5.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Бертенс Кики 2 Свитолина Элина
Итог 2 Стивенс Слоан 1 Плишкова Каролина
Позже Мексика. Квалификация
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация