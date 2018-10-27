Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:2
Второй тайм: 66'
0:1
8' ГолХедира Рани
21' Желтая карточкаРихтер Марко
62' Желтая карточкаХарагути Генки
0:2
63' ПенальтиФиннбогасон Альфред
Второй тайм
66'
Луте Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Шанс! Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
66'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
65'
Тактическая замена. Элез Йосип уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
64'
63'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург забивает с точки!
62'
Харагути Генки получает желтую карточку за игру рукой
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Харагути Генки играет рукой в штрафной! Харагути Генки вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
61'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
59'
59'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
58'
Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
58'
Альборнос Миико наказан за толчок Грегорич Михаэль
57'
56'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
56'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Виммер Кевин
55'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Матч возобновлен
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
54'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Отличные скиллы показывает Фуллкруг Никлас, обводя своих соперников
54'
Финнбогасон Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Florent Muslija навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Байер Даниэль задерживает мяч рукой
52'
52'
52'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург разыграл угловой с левого угла.
51'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
51'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Луте Андреас спокойно отбил мяч.
50'
Florent Muslija навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Florent Muslija
49'
49'
47'
47'
47'
47'
47'
46'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Florent Muslija
46'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
47'
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
43'
Рихтер Марко из команды Аугсбург толкнул локтем оппонента. Это Альборнос Миико заработал фол
42'
42'
42'
41'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
41'
41'
Уолас Соуза возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Уолас Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Уолас Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
38'
Хан Андре из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Антон Вальдемар пострадал.
38'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
38'
37'
37'
37'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Альборнос Миико задерживает мяч рукой
36'
36'
35'
Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали
35'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Макс Филипп пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
34'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
34'
33'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
32'
Хан Андре задерживает мяч рукой
32'
32'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Хан Андре не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Какой промах! Хинтереггер Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья свистит. Швеглер Пирмин атаковал сзади соперника. Это Ку Джачхоль заработал своей команде штрафной
28'
28'
26'
26'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
24'
24'
23'
Уолас Соуза наказан за толчок Рихтер Марко
22'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
22'
Вуд Бобби задерживает мяч рукой
21'
Рихтер Марко получил желтую карточку от судьи
21'
Безумный фол. Рихтер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Альборнос Миико
21'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Бебу Ихлас нанес удар головой, но Луте Андреас перевел мяч на угловой!
20'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
17'
16'
16'
Швеглер Пирмин не смог попасть в створ ударом издали
16'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
13'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
11'
11'
10'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
8'
Г О О О О Л - Хедира Рани первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
8'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
8'
Плохо сыграл Вуд Бобби - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
7'
Элез Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
7'
6'
Какой промах! Ку Джачхоль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
Рихтер Марко нанес удар издали, а Эссер Михаэль отбил его обратно в игру!
6'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
5'
5'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
3'
3'
3'
2'
2'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:2 Аугсбург
Ганновер 96
38% (65)
Ничья:
48.5% (83)
Аугсбург
13.5% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.5% (71)
2:1 Ганновер 96:
15.8% (27)
1:0 Ганновер 96:
15.8% (27)
1:2 Аугсбург:
8.2% (14)
2:2 Ничья:
5.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация