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  5. Бундеслига
Стадион:
Фортуна
0:1
Второй тайм: 64'
Вольфсбург
0'
6' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
9' Желтая карточка
Моралес Альфредо
14' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
40' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
0:1
41' Пенальти
Вегхорст Ваут
54' Желтая карточка
Гисельман Нико
58' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
61' Желтая карточка
Брукс Джон
63' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
64'
Второй тайм
63'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Желтая карточка
63'
Гинчек Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
63'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Лукебакио Доди оказался на газоне.
63'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
62'
Циммерман Маттиас пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
61'
Брукс Джон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Брукс Джон из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
61'
О, нет. Из многообещающей позиции Штеффен Ренато из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
61'
Раман Бенито предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Циммер Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
59'
Вольфсбург контролирует мяч.
59'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Вегхорст Ваут совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
58'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Циммер Жан пострадал.
58'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
57'
Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
56'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Арнольд Максимилиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
55'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Гисельман Нико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
54'
Гисельман Нико из команды Фортуна играет слишком грубо. Штеффен Ренато оказался на газоне.
54'
Вольфсбург контролирует мяч.
54'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Фортуна
53'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
52'
Циммер Жан из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
51'
Вольфсбург контролирует мяч.
50'
Лукебакио Доди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Штеффен Ренато мяч отрикошетил от ворот
49'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
49'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
48'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Фортуна контролирует мяч.
47'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
46'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Угловой
48'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна подал угловой слева.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Руссийон Жером из команды Вольфсбург.
48'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Фортуна
47'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Фортуна контролирует мяч.
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
45'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
45'
Хороший удар издали нанес Гинчек Даниэль, но отличный сейв сделал Рензинг Михаэль. Угловой.
Травма, повреждение
45'
Моралес Альфредо возвращается на поле.
45'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
45'
Лукебакио Доди из команды Фортуна пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Моралес Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Моралес Альфредо пострадал.
42'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург забивает с точки!
Желтая карточка
40'
Хеннингс Роувен получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛЬТИ! - Хеннингс Роувен играет рукой в штрафной! Хеннингс Роувен вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
40'
Виллиам Фуртадо пробил со штрафного прямо в стенку
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
39'
Отличные скиллы показывает Штеффен Ренато, обводя своих соперников
39'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Вольфсбург контролирует мяч.
38'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Руссийон Жером атаковал сзади соперника. Это Лукебакио Доди заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
37'
Штеффен Ренато возвращается на поле.
37'
Удар от ворот произведет Фортуна
37'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Штеффен Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
36'
Гисельман Нико наказан за толчок Штеффен Ренато
36'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
36'
Айхан Кан из команды Фортуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Угловой
35'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
35'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Фортуна
34'
ШАНС! Арнольд Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
34'
Отличные скиллы показывает Гинчек Даниэль, обводя своих соперников
Фол, нарушение
33'
Герардт Янник задерживает мяч рукой
33'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
33'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Удар от ворот произведет Фортуна
33'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
32'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
32'
Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
31'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
29'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Фортуна
28'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
28'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Вольфсбург контролирует мяч.
27'
Фортуна контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Фортуна
26'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Моралес Альфредо задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
23'
Вольфсбург контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Фортуна
22'
Арнольд Максимилиан отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
21'
Бодзек Адам из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Герардт Янник пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Вольфсбург начинает контратаку
20'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Лукебакио Доди из команды Фортуна подал угловой слева.
19'
Раман Бенито из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
18'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Герардт Янник пострадал.
17'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
17'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Циммерман Маттиас наказан за толчок Брукс Джон
16'
Вольфсбург контролирует мяч.
15'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
15'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
14'
Арнольд Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Циммерман Маттиас заработал фол
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
13'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
12'
Циммер Жан из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
11'
Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
10'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
9'
Моралес Альфредо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Моралес Альфредо атаковал сзади соперника. Это Арнольд Максимилиан заработал своей команде штрафной
8'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Вольфсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
6'
Виллиам Фуртадо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
6'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Циммер Жан пострадал.
6'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
6'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
5'
Бормут Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Гинчек Даниэль, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
5'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Циммерман Маттиас задерживает мяч рукой
3'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
3'
Как он промахнулся? Хеннингс Роувен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
3'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
2'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
1'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 0:1 Вольфсбург
Фортуна
10.5% (18)
Ничья:
25.1% (43)
Вольфсбург
64.3% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
38% (65)
Ничья:
24% (41)
Вольфсбург:
16.4% (28)
Вольфсбург:
5.3% (9)
Фортуна:
4.7% (8)
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