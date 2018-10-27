Стадион: Эсприт-Арена
0:1
Второй тайм: 64'
6' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
9' Желтая карточкаМоралес Альфредо
14' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
40' Желтая карточкаХеннингс Роувен
0:1
41' ПенальтиВегхорст Ваут
54' Желтая карточкаГисельман Нико
58' Желтая карточкаВегхорст Ваут
61' Желтая карточкаБрукс Джон
63' Желтая карточкаГинчек Даниэль
Второй тайм
63'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
63'
Гинчек Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
63'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Лукебакио Доди оказался на газоне.
63'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
62'
Циммерман Маттиас пробил со штрафного прямо в стенку
61'
Брукс Джон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
61'
Судья сигнализирует, что Брукс Джон из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
61'
О, нет. Из многообещающей позиции Штеффен Ренато из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
61'
Раман Бенито предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Циммер Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
59'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Вегхорст Ваут совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
58'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Циммер Жан пострадал.
58'
58'
57'
Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
56'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Арнольд Максимилиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Гисельман Нико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
54'
Гисельман Нико из команды Фортуна играет слишком грубо. Штеффен Ренато оказался на газоне.
54'
54'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
53'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
52'
Циммер Жан из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
52'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Лукебакио Доди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Штеффен Ренато мяч отрикошетил от ворот
49'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
48'
47'
47'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
46'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
48'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна подал угловой слева.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Руссийон Жером из команды Вольфсбург.
48'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
45'
Хороший удар издали нанес Гинчек Даниэль, но отличный сейв сделал Рензинг Михаэль. Угловой.
45'
Моралес Альфредо возвращается на поле.
45'
45'
Лукебакио Доди из команды Фортуна пробил со штрафного, но очень мимо цели.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Моралес Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Моралес Альфредо пострадал.
42'
41'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург забивает с точки!
40'
Хеннингс Роувен получает желтую карточку за игру рукой
40'
ПЕНАЛЬТИ! - Хеннингс Роувен играет рукой в штрафной! Хеннингс Роувен вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
40'
Виллиам Фуртадо пробил со штрафного прямо в стенку
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
39'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
39'
Отличные скиллы показывает Штеффен Ренато, обводя своих соперников
39'
39'
38'
37'
Судья свистит. Руссийон Жером атаковал сзади соперника. Это Лукебакио Доди заработал своей команде штрафной
37'
Штеффен Ренато возвращается на поле.
37'
37'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Штеффен Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Гисельман Нико наказан за толчок Штеффен Ренато
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
35'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
34'
34'
34'
ШАНС! Арнольд Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
34'
Отличные скиллы показывает Гинчек Даниэль, обводя своих соперников
33'
Герардт Янник задерживает мяч рукой
33'
33'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
33'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
32'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
32'
Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
31'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
29'
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
26'
26'
25'
Моралес Альфредо задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
23'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
23'
22'
22'
Арнольд Максимилиан отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
21'
Бодзек Адам из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Герардт Янник пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Вольфсбург начинает контратаку
20'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лукебакио Доди из команды Фортуна подал угловой слева.
19'
Раман Бенито из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
18'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
18'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Герардт Янник пострадал.
17'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Циммерман Маттиас наказан за толчок Брукс Джон
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
15'
14'
Арнольд Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Циммерман Маттиас заработал фол
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
12'
12'
Циммер Жан из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
11'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
11'
Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Матч возобновлен
10'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Моралес Альфредо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
9'
Судья свистит. Моралес Альфредо атаковал сзади соперника. Это Арнольд Максимилиан заработал своей команде штрафной
8'
8'
7'
6'
Виллиам Фуртадо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
6'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Циммер Жан пострадал.
6'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
6'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
5'
Бормут Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Гинчек Даниэль, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
5'
4'
Циммерман Маттиас задерживает мяч рукой
3'
3'
Как он промахнулся? Хеннингс Роувен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
3'
3'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
2'
2'
1'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 0:1 Вольфсбург
Фортуна
10.5% (18)
Ничья:
25.1% (43)
Вольфсбург
64.3% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вольфсбург:
38% (65)
1:1 Ничья:
24% (41)
0:1 Вольфсбург:
16.4% (28)
0:2 Вольфсбург:
5.3% (9)
2:1 Фортуна:
4.7% (8)
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