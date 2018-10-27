Стадион: Райн-Неккар-Арена
0:0
Первый тайм: 43'
8' Красная карточкаИнсуа Эмилиано
36' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
42' Желтая карточкаДемирбай Керем
Первый тайм
43'
Жоэлинтон нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
43'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
43'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Демирбай Керем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Маффео Пабло оказался на газоне.
41'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
41'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
41'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Гентнер Кристиан пострадал.
40'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
40'
Гриллич Флориан получил травму и заменен. Демирбай Керем выходит на поле.
40'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Павар Бенджамин из команды Штуттгарт.
39'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
38'
Гомес Марио из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бисакшич Эрмин оказался на газоне.
38'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Матч возобновлен
37'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Гриллич Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Аскасибар Сантьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
34'
Штуттгарт контролирует мяч.
33'
Судья сигнализирует, что Нелсон Райс из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
33'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Нелсон Райс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
32'
31'
31'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
29'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Какой промах! Гонсалес Николас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
27'
Бисакшич Эрмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
26'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
25'
Аскасибар Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
25'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Кадержабек Павел наказан за толчок Гонсалес Николас
24'
23'
Близко! Бельфодиль Исхак нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
23'
23'
Гонсалес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
22'
Гонсалес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
21'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
20'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
19'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бисакшич Эрмин
17'
17'
Гомес Марио из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Кадержабек Павел оказался на газоне.
17'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
14'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
14'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
13'
12'
Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
12'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
12'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
12'
Маффео Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
11'
11'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
10'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Кадержабек Павел возвращается на поле.
10'
Матч возобновлен
8'
УДАЛЕНИЕ! - Инсуа Эмилиано удален за серьёзный фол
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Кадержабек Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
7'
Кадержабек Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Кадержабек Павел пострадал.
6'
6'
Как он промахнулся? Гомес Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
6'
Томми Эрик разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
5'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Штуттгарт
Хоффенхайм
85.6% (143)
Ничья:
9% (15)
Штуттгарт
5.4% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
41.3% (69)
2:0 Хоффенхайм:
16.2% (27)
1:0 Хоффенхайм:
11.4% (19)
3:1 Хоффенхайм:
10.8% (18)
1:1 Ничья:
7.2% (12)
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