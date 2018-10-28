Стадион: Везерштадион
0:1
8' ГолФолланд Кевин
24' Желтая карточкаФолланд Кевин
0:2
38' ГолБрандт Юлиан
42' Желтая карточкаЛангкамп Себастьян
0:3
45' ГолБеллараби Карим
Первый тайм
46'
Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фолланд Кевин сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Беллараби Карим изменил счет на табло!
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Крузе Макс из команды Вердер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гебреселассие Теодор мяча так и не получил
44'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Эггештайн Максимилиан нарушает правила. Хавец Кай пострадал
44'
43'
ШАНС! Фолланд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Лангкамп Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Назначен штрафной. Пострадал Фолланд Кевин, его свалил Лангкамп Себастьян.
41'
41'
Бендер Ларс нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
40'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
38'
Г О О О О Л - Брандт Юлиан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
38'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
38'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
38'
Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
38'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
37'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает неудачный навес.
36'
35'
Классен Дэви бьет со штрафного в створ, но Градецки Лукаш держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Аугустинссон Людвиг оказался на газоне.
34'
34'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вайзер Митчелл из команды Байер Л.
34'
Вайзер Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Велькович Милош из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
32'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
32'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
30'
Фолланд Кевин наказан за толчок Велькович Милош
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
30'
Павленка Иржи отбил мяч на угловой после удара Хавец Кай из штрафной площади.
29'
Байер Л начинает контратаку
29'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Фридль Марко ошибается в защите.
29'
28'
Как он промахнулся? Беллараби Карим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
ШАНС! Беллараби Карим вышел один-на-один с голкипером...
28'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
28'
Байер Л начинает контратаку
28'
Фридль Марко ошибается в защите.
28'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
24'
Фолланд Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
24'
Безумный фол. Фолланд Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Гебреселассие Теодор
24'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
24'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Крузе Макс выбил его с линии ворот
23'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
20'
Фолланд Кевин пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
20'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
19'
19'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
17'
16'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Классен Дэви из команды Вердер направляет мяч в штрафную площадку, но Градецки Лукаш выбегает и ловит мяч
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Классен Дэви и Крузе Макс из команды Вердер.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Беллараби Карим из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
13'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
12'
Выглядело как неплохой момент. Аугустинссон Людвиг из команды Вердер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин изменил счет на табло!
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
7'
Удар от ворот произведет Байер Л
7'
7'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
5'
Назначен штрафной. Пострадал Венделл Боргес, его свалил Гебреселассие Теодор.
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
4'
Назначен штрафной. Пострадал Хавец Кай, его свалил Классен Дэви.
3'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 0:3 Байер Л
Вердер
59.8% (107)
Ничья:
29.1% (52)
Байер Л
11.2% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
38% (68)
1:1 Ничья:
21.2% (38)
1:0 Вердер:
11.2% (20)
1:2 Байер Л:
7.3% (13)
2:0 Вердер:
6.7% (12)
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