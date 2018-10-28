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Стадион:
Вердер
0:3
Перерыв
Байер Л
0'
0:1
8' Гол
Фолланд Кевин
24' Желтая карточка
Фолланд Кевин
0:2
38' Гол
Брандт Юлиан
42' Желтая карточка
Лангкамп Себастьян
0:3
45' Гол
Беллараби Карим
Первый тайм
46'
Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фолланд Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Беллараби Карим изменил счет на табло!
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Крузе Макс из команды Вердер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гебреселассие Теодор мяча так и не получил
44'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Эггештайн Максимилиан нарушает правила. Хавец Кай пострадал
44'
Удар от ворот произведет Вердер
43'
ШАНС! Фолланд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Лангкамп Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Назначен штрафной. Пострадал Фолланд Кевин, его свалил Лангкамп Себастьян.
41'
Байер Л контролирует мяч.
41'
Бендер Ларс нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
Угловой
40'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Брандт Юлиан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
38'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
38'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
38'
Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
38'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
37'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Вердер
37'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает неудачный навес.
36'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Классен Дэви бьет со штрафного в створ, но Градецки Лукаш держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
35'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Аугустинссон Людвиг оказался на газоне.
34'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вайзер Митчелл из команды Байер Л.
34'
Вайзер Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
33'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
33'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Велькович Милош из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
32'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
32'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
31'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
30'
Фолланд Кевин наказан за толчок Велькович Милош
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
30'
Павленка Иржи отбил мяч на угловой после удара Хавец Кай из штрафной площади.
29'
Хавец Кай из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
29'
Байер Л начинает контратаку
29'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Фридль Марко ошибается в защите.
29'
Удар от ворот произведет Вердер
28'
Как он промахнулся? Беллараби Карим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
ШАНС! Беллараби Карим вышел один-на-один с голкипером...
28'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
28'
Байер Л начинает контратаку
28'
Фридль Марко ошибается в защите.
28'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Байер Л контролирует мяч.
26'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Желтая карточка
24'
Фолланд Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Фолланд Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Гебреселассие Теодор
24'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
24'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
23'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Крузе Макс выбил его с линии ворот
23'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
21'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
Фолланд Кевин пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
20'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
18'
Байер Л контролирует мяч.
17'
Вердер контролирует мяч.
16'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Классен Дэви из команды Вердер направляет мяч в штрафную площадку, но Градецки Лукаш выбегает и ловит мяч
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Классен Дэви и Крузе Макс из команды Вердер.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом
15'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
14'
Беллараби Карим из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
13'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
12'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
12'
Выглядело как неплохой момент. Аугустинссон Людвиг из команды Вердер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин изменил счет на табло!
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
7'
Удар от ворот произведет Байер Л
7'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
Вердер контролирует мяч.
6'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Венделл Боргес, его свалил Гебреселассие Теодор.
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Назначен штрафной. Пострадал Хавец Кай, его свалил Классен Дэви.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
2'
Байер Л контролирует мяч.
1'
Вердер контролирует мяч.
1'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Байер Л начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 0:3 Байер Л
Вердер
59.8% (107)
Ничья:
29.1% (52)
Байер Л
11.2% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
38% (68)
Ничья:
21.2% (38)
Вердер:
11.2% (20)
Байер Л:
7.3% (13)
Вердер:
6.7% (12)
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