Стадион: Викарадж Роад
2:0
Перерыв
1:0
10' ГолПерейра Роберто
2:0
19' ГолДелофеу Херард
34' Желтая карточкаБиллинг Филип
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Мбенза Исаак наказан за толчок Масина Адам
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
44'
43'
43'
43'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Капу Этьен наказан за толчок Притчард Алекс
42'
Хогг Джонатан наказан за толчок Перейра Роберто
41'
41'
41'
Масина Адам из команды Уотфорд подал угловой справа.
41'
Лоссль Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Плохо сыграл Йоргенсен Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак, обводя своих соперников
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
39'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
38'
Хороший удар издали нанес Биллинг Филип, но отличный сейв сделал Фостер Бен. Угловой.
38'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
38'
37'
37'
37'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
36'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
36'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Биллинг Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Безумный фол. Биллинг Филип грубо играет против соперника. Пострадал Саксесс Исаак
34'
34'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
33'
32'
Кико Фемения из команды Уотфорд в офсайде
32'
32'
Опасность! Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Масина Адам из команды Уотфорд подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Хорошую попытку сделал Муй Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
28'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
28'
Уотфорд начинает контратаку
27'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
Каткарт Крейг делает длинную передачу вперед
26'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Притчард Алекс
24'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
24'
Делофеу Херард нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
24'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Масина Адам
23'
23'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
22'
21'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
21'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
20'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Фантастический гол, где все сам сделал Делофеу Херард!
19'
Капу Этьен сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Делофеу Херард изменил счет на табло!
19'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
19'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Кико Фемения ошибается в защите.
18'
17'
17'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает пас партнеру.
16'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
16'
16'
Масина Адам из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
15'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Саксесс Исаак
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
14'
14'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
12'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Масина Адам из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Фантастический гол, где все сам сделал Перейра Роберто!
10'
Масина Адам сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Перейра Роберто изменил счет на табло!
10'
Отличные скиллы показывает Перейра Роберто, обводя своих соперников
9'
9'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
7'
Как он промахнулся? Притчард Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
6'
Муй Аарон пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
6'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
6'
Дурм Эрик мяч отрикошетил от ворот
5'
Биллинг Филип делает длинную передачу вперед
5'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.
4'
4'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
2'
Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
2'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
1'
Уотфорд начинает контратаку
1'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд 2:0 Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
87.6% (149)
Ничья:
10.6% (18)
Хаддерсфилд Таун
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уотфорд:
32.9% (56)
2:0 Уотфорд:
24.7% (42)
2:1 Уотфорд:
22.4% (38)
1:1 Ничья:
8.8% (15)
3:1 Уотфорд:
2.9% (5)
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