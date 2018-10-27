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Стадион:
Уотфорд
2:0
Перерыв
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
10' Гол
Перейра Роберто
2:0
19' Гол
Делофеу Херард
34' Желтая карточка
Биллинг Филип
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
46'
Мбенза Исаак наказан за толчок Масина Адам
46'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Уотфорд
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
44'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Уотфорд
43'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Капу Этьен наказан за толчок Притчард Алекс
Фол, нарушение
42'
Хогг Джонатан наказан за толчок Перейра Роберто
41'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Масина Адам из команды Уотфорд подал угловой справа.
41'
Лоссль Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Плохо сыграл Йоргенсен Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак, обводя своих соперников
40'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Уотфорд
39'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
39'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
38'
Хороший удар издали нанес Биллинг Филип, но отличный сейв сделал Фостер Бен. Угловой.
38'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
38'
Уотфорд контролирует мяч.
37'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
36'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
36'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
34'
Биллинг Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Биллинг Филип грубо играет против соперника. Пострадал Саксесс Исаак
34'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
33'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
33'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
33'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
Офсайд
32'
Кико Фемения из команды Уотфорд в офсайде
32'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Опасность! Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
31'
Масина Адам из команды Уотфорд подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
30'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
30'
Хорошую попытку сделал Муй Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
28'
Уотфорд начинает контратаку
27'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
27'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
26'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
26'
Каткарт Крейг делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
26'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
25'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
25'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Притчард Алекс
24'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
24'
Делофеу Херард нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
24'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
24'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Масина Адам
23'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
22'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
Офсайд
21'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
20'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Фантастический гол, где все сам сделал Делофеу Херард!
19'
Капу Этьен сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Делофеу Херард изменил счет на табло!
19'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
19'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Кико Фемения ошибается в защите.
18'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Уотфорд контролирует мяч.
17'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
16'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
16'
Масина Адам из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Саксесс Исаак
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
14'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Уотфорд контролирует мяч.
13'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Масина Адам из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Уотфорд
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Фантастический гол, где все сам сделал Перейра Роберто!
10'
Масина Адам сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Перейра Роберто изменил счет на табло!
10'
Отличные скиллы показывает Перейра Роберто, обводя своих соперников
9'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
8'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Уотфорд
7'
Как он промахнулся? Притчард Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
6'
Муй Аарон пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
6'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
6'
Дурм Эрик мяч отрикошетил от ворот
5'
Биллинг Филип делает длинную передачу вперед
5'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.
4'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
4'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
2'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
1'
Уотфорд начинает контратаку
1'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд 2:0 Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
87.6% (149)
Ничья:
10.6% (18)
Хаддерсфилд Таун
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
32.9% (56)
Уотфорд:
24.7% (42)
Уотфорд:
22.4% (38)
Ничья:
8.8% (15)
Уотфорд:
2.9% (5)
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