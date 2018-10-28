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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Корнаредо
1:0
2' ГолКарлиньос Жуниор
1:1
19' ГолТосетти Маттео
25' Желтая карточкаШпильман Марвин
2:1
37' ГолГерндт Александр
47' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
|
2'
1:0
19'
1:1
25'
37'
2:1
Состав команд
17
Вечеи
Балинт
20
Брлек
Петар
20
Каблан
Крис
Лугано 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 7 Edoardo Masciangelo Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 15 Яо Элож Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 34 Eris Abedini Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Тун 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 4 Miguel Rodrigues I Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 6 Kenan Fatkic Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 37 Саланович Деннис Нападающий
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
Тун (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 16.06.2018 Тун 2:1 Шаффхаузен ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано Суперлига
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун Суперлига
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано Суперлига
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано Суперлига
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун Суперлига
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано Суперлига
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун Суперлига
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано Суперлига
- 17.04.2016 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 13.02.2016 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 25.10.2015 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 26.07.2015 Лугано 2:3 Тун Суперлига
- 10.11.2012 Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии
- 10.05.2010 Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 31.07.2009 Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига
- 28.02.2009 Лугано 3:1 Тун Челлендж Лига
- 10.08.2008 Тун 4:4 Лугано Челлендж Лига
Лугано
Тун
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|10
|1
|1
|40 - 14
|31
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 22
|20
|3.
|Тун
|1:2
|12
|5
|3
|4
|24 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|5.
|Цюрих
|0:1
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|6.
|Лугано
|2:1
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|7.
|Люцерн
|1:1
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|8.
|Сьон
|12
|3
|2
|7
|19 - 23
|11
|9.
|Грасcхоппер
|12
|3
|2
|7
|14 - 22
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
25'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Тосетти Маттео бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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