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Стадион:
Лугано
2:1
Второй тайм: 48'
Тун
0'
1:0
2' Гол
Карлиньос Жуниор
1:1
19' Гол
Тосетти Маттео
25' Желтая карточка
Шпильман Марвин
2:1
37' Гол
Герндт Александр
47' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Тосетти Маттео бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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