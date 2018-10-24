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Ливерпуль
 
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Кардифф Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кардифф Сити

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Кардифф Сити
Ливерпуль
94.1% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Кардифф Сити
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
29.4% (20)
Ливерпуль:
25% (17)
Ливерпуль:
11.8% (8)
Ливерпуль:
10.3% (7)
Ливерпуль:
7.4% (5)
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