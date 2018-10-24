Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кардифф Сити

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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
- 14.07.2018 Бёри 0:0 Ливерпуль ТМК
Кардифф Сити (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 20.10.2018 Кардифф Сити 4:2 Фулхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 30.09.2018 Кардифф Сити 1:2 Бёрнли ПЛ
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 28.08.2018 Кардифф Сити 1:3 Норвич КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Кардифф Сити 3:1 Амьен ТМК
- 28.07.2018 Бёртон 1:5 Кардифф Сити ТМК
- 25.07.2018 Ротерхэм 2:1 Кардифф Сити ТМК
- 20.07.2018 Торкуэй 1:1 Кардифф Сити ТМК
- 18.07.2018 Бодмин Таун 1:11 Кардифф Сити ТМК
- 16.07.2018 АФК Тависток 0:6 Кардифф Сити ТМК
- 13.07.2018 Таффс Уэлл 0:3 Кардифф Сити ТМК
- 06.05.2018 Кардифф Сити 0:0 Рединг Ч
- 28.04.2018 Халл Сити 0:2 Кардифф Сити Ч
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Кардифф Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 22.03.2014 Кардифф Сити 3:6 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.12.2013 Ливерпуль 3:1 Кардифф Сити Премьер-лига
- 26.02.2012 Кардифф Сити 2:2 Ливерпуль Кубок Carling
- 31.10.2007 Ливерпуль 2:1 Кардифф Сити Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|26 - 3
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 7
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 25
|5
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кардифф СитиДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Кардифф Сити
Ливерпуль
94.1% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Кардифф Сити
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
29.4% (20)
3:0 Ливерпуль:
25% (17)
3:1 Ливерпуль:
11.8% (8)
2:1 Ливерпуль:
10.3% (7)
4:0 Ливерпуль:
7.4% (5)
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