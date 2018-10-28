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Стадион: Стад де ла Маладьер
1:1
Перерыв
22' Желтая карточкаПикель Шарль
1:0
29' ГолПикель Шарль
1:1
45' ГолШюрпф Паскаль
|
22'
29'
1:0
45'
1:1
Состав команд
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
12
Max
Veloso
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Нёвшатель Ксамакс 3-5-2
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 4 Pietro Di Nardo Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 3 Janick Kamber Полузащитник
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 31 Фейзулаху Арбнор Полузащитник
- 18 Tunahan Cicek Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 9 Ben Hamed Kone Полузащитник
- Главный тренер: Michel Decastel
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 17 Гретер Симон Защитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 10 Элеке Блессинг Нападающий
- 22 Loic Jacot-Guillarmod
- Главный тренер: Вайлер Рене
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 12.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Страсбург ТМК
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Брайтенрайн ТМК
Люцерн (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 15.09.2018 Серветт 3:3 Люцерн К
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 FC Gland 1:9 Люцерн К
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 30.06.2018 Люцерн 0:0 Вадуц ТМК
- 23.06.2018 Люцерн 3:1 Винтертур ТМК
- 19.05.2018 Базель 2:2 Люцерн С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 20.09.2015 Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок
- 10.07.2015 Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 22.10.2011 Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 17.07.2011 Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига
- 17.04.2011 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига
- 13.02.2011 Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 23.10.2010 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига
- 01.08.2010 Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 03.04.2010 Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.03.2010 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига
- 29.10.2009 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига
- 09.08.2009 Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 30.05.2009 Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 08.02.2009 Нёвшатель Ксамакс 3:3 Люцерн Суперлига
- 25.10.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:0 Люцерн Суперлига
- 26.07.2008 Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 10.05.2008 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 03.02.2008 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Суперлига
Нёвшатель Ксамакс
Люцерн
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|10
|1
|1
|40 - 14
|31
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 22
|20
|3.
|Тун
|1:2
|12
|5
|3
|4
|24 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|5.
|Цюрих
|0:1
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|6.
|Лугано
|2:1
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|7.
|Люцерн
|1:1
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|8.
|Сьон
|12
|3
|2
|7
|19 - 23
|11
|9.
|Грасcхоппер
|12
|3
|2
|7
|14 - 22
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Пикель Шарль бьет в цель!
22'
Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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