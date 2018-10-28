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Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
1:1
Перерыв
Люцерн
0'
22' Желтая карточка
Пикель Шарль
1:0
29' Гол
Пикель Шарль
1:1
45' Гол
Шюрпф Паскаль
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Пикель Шарль бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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