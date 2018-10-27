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0:1
22' ГолErik Bjoerndahl
|
22'
0:1
Состав команд
11
Adam
Graden
26
Dusan
Jajic
19
Nsima
Peter
Фрей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 4 Hjalmar Ekdal Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 15 Amadeus Soegaard Защитник
- 14 Mattias Bouvin Полузащитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Нападающий
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 23 Rebin Asaad Полузащитник
- 20 Andreas Bellander Нападающий
- 18 Яво Амаду Нападающий
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 21 Alfred Sigemo
- 30 Linus Dahlgren
Дегерфорс 3-4-3
- Основной состав
- 25 Мишкич Дарио Вратарь
- 5 Jonas Olsson II Защитник
- 18 Oliver Ekroth Защитник
- 20 Викторссон Кристоффер Защитник
- 6 Erik Lindell Полузащитник
- 11 Гравиус Христос Полузащитник
- 4 Marcus De Bruin Полузащитник
- 3 Kevin Wright Полузащитник
- 16 Viktor Goetesson Нападающий
- 15 Erik Bjoerndahl Нападающий
- 9 Alexander Andersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ismael Diawara Вратарь
- 22 Oliver Nilsson Полузащитник
- 10 Ибрахим Джозеф Нападающий
- 19 Daniel Joel Okon
- 13 Filip Stankovic
- 2 Erik Grandelius
- 14 Andreas Jernarp
Предыдущие игры
Фрей (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.10.2018 Варберг БоИС 1:2 Фрей С
- 08.10.2018 Фрей 1:1 Йёнчёпинг С
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 23.08.2018 Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 28.07.2018 Фрей 3:1 ГАИС С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 ГАИС 2:1 Фрей С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
Дегерфорс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.10.2018 Дегерфорс 1:3 Эстер С
- 09.10.2018 Эргрюте 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2018 Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС С
- 22.09.2018 Дегерфорс 1:1 ГАИС С
- 16.09.2018 Вернаму 1:2 Дегерфорс С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 23.08.2018 Энскеде 1:2 Дегерфорс К
- 20.08.2018 Дегерфорс 2:1 Норрбю С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 18.06.2018 ГАИС 1:1 Дегерфорс С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 02.06.2018 Дегерфорс 4:1 Вернаму С
- 29.05.2018 Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
Последние игры между собой
Фрей: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Дегерфорс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей Суперэттан
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей Кубок
- 23.09.2017 Дегерфорс 3:1 Фрей Суперэттан
- 21.05.2017 Фрей 0:0 Дегерфорс Суперэттан
- 05.11.2016 Фрей 2:0 Дегерфорс Суперэттан
- 16.04.2016 Дегерфорс 2:2 Фрей Суперэттан
- 06.03.2016 Дегерфорс 1:1 Фрей Кубок
- 25.07.2015 Фрей 2:2 Дегерфорс Суперэттан
- 09.05.2015 Дегерфорс 4:0 Фрей Суперэттан
- 18.03.2015 Фрей 3:0 Дегерфорс Разное
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Хальмстад
|27
|13
|6
|8
|43 - 35
|45
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Браге
|27
|11
|8
|8
|43 - 42
|41
|7.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|8.
|Дегерфорс
|1:0
|28
|11
|7
|10
|39 - 43
|40
|9.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|10.
|Фрей
|0:1
|28
|9
|5
|14
|41 - 53
|32
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Вернаму
|27
|8
|5
|14
|30 - 44
|29
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|8
|12
|39 - 44
|29
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|7
|7
|13
|27 - 37
|28
|15.
|Ландскруна
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
|16.
|Гефле
|27
|5
|6
|16
|26 - 53
|21
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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