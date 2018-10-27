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Стадион:
Янг Бойз
3:2
Конец матча
Сьон
0'
0:1
17' Гол
Леняни Эрмир
0:2
28' Гол в свои ворота
Али Мохамед
0:2
45' Не забитый пенальти
Нсаме Жан-Пьер
1:2
63' Гол
Оаро Гийом
71' Желтая карточка
Тома Бастьен
76' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
2:2
87' Гол
Ассале Рожер
3:2
90' Гол
Саного Секу
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
84'
Сьон делает замену. Тома Бастьен уходит с поля, а Christian Zock выходит на его замену.
76'
Янг Бойз делает замену. Гарсия Улиссес уходит с поля, а Эбишер Мишель выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Тома Бастьен получил желтую карточку от судьи
67'
Сьон делает замену. Мвенг Фредди уходит с поля, а Рафаэл Бранко выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
58'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Оаро Гийом выходит на его замену.
58'
Янг Бойз делает замену. Соу Джибриль уходит с поля, а Сулеймани Миралем выходит на его замену.
53'
Сьон делает замену. Jared Khasa уходит с поля, а Moussa Kalilou Djitte выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Нсаме Жан-Пьер пробил пенальти, но не смог забить!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Али Мохамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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