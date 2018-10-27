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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стад де Суиз
0:1
17' ГолЛеняни Эрмир
0:2
28' Гол в свои воротаАли Мохамед
0:2
45' Не забитый пенальтиНсаме Жан-Пьер
1:2
63' ГолОаро Гийом
71' Желтая карточкаТома Бастьен
76' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
2:2
87' ГолАссале Рожер
3:2
90' ГолСаного Секу
|
17'
0:1
28'
0:2
45'
0:2
63'
1:2
71'
76'
87'
2:2
90'
3:2
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
23
Jared
Khasa
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 4 Али Мохамед Защитник
- 21 Гарсия Улиссес Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Марцино Дарио Вратарь
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 19 Шик Торстен Защитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Сьон 4-5-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 30 Ayoub Abdellaoui Защитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 17 Сонг Александр Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 33 Леняни Эрмир Полузащитник
- 23 Jared Khasa Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Рафаэл Бранко Защитник
- 27 Моргадо Бруно Полузащитник
- 6 Christian Zock Полузащитник
- 9 Робертс Улдрикис Нападающий
- 7 Касами Пайтим Нападающий
- 99 Noah Berchtold
- 22 Moussa Kalilou Djitte
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
Сьон (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 07.07.2018 Лозанна-Спорт 2:0 Сьон ТМК
- 30.06.2018 Сьон 1:0 Ивердон ТМК
- 27.06.2018 Кьяссо 0:4 Сьон ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сьон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 08.05.2016 Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.03.2016 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 22.11.2015 Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига
- 23.08.2015 Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 25.05.2015 Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
- 08.03.2015 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 09.11.2014 Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига
- 24.09.2014 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2014 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
- 26.02.2014 Сьон 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 05.10.2013 Сьон 2:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз
Сьон
-
8 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 1
-
13 Угловые 2
-
8 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|10
|1
|1
|40 - 14
|31
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 22
|20
|3.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|4.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|2
|5
|16 - 21
|14
|6.
|Лугано
|11
|3
|4
|4
|17 - 19
|13
|7.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|8.
|Сьон
|12
|3
|2
|7
|19 - 23
|11
|9.
|Грасcхоппер
|12
|3
|2
|7
|14 - 22
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|11
|2
|4
|5
|13 - 23
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
87'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
84'
Сьон делает замену. Тома Бастьен уходит с поля, а Christian Zock выходит на его замену.
76'
Янг Бойз делает замену. Гарсия Улиссес уходит с поля, а Эбишер Мишель выходит на его замену.
76'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
71'
Тома Бастьен получил желтую карточку от судьи
67'
Сьон делает замену. Мвенг Фредди уходит с поля, а Рафаэл Бранко выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
58'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Оаро Гийом выходит на его замену.
58'
Янг Бойз делает замену. Соу Джибриль уходит с поля, а Сулеймани Миралем выходит на его замену.
53'
Сьон делает замену. Jared Khasa уходит с поля, а Moussa Kalilou Djitte выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Нсаме Жан-Пьер пробил пенальти, но не смог забить!
28'
Г О О О О Л - Али Мохамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
17'
Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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