Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси

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Стадион: Терф Мур
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 20.10.2018 Манчестер Сити 5:0 Бёрнли ПЛ
- 06.10.2018 Бёрнли 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2018 Кардифф Сити 1:2 Бёрнли ПЛ
- 25.09.2018 Бёртон 2:1 Бёрнли КЛ
- 22.09.2018 Бёрнли 4:0 Борнмут ПЛ
- 16.09.2018 Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.08.2018 Бёрнли 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 26.08.2018 Фулхэм 4:2 Бёрнли ПЛ
- 23.08.2018 Олимпиакос 3:1 Бёрнли ЛЕ
- 19.08.2018 Бёрнли 1:3 Уотфорд ПЛ
- 16.08.2018 Бёрнли 1:0 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 12.08.2018 Саутгемптон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 09.08.2018 Истанбул Башакшехир 0:0 Бёрнли ЛЕ
- 05.08.2018 Бёрнли 0:2 Эспаньол ТМК
- 02.08.2018 Бёрнли 3:1 Абердин ЛЕ
- 29.07.2018 Бёрнли 0:0 Монпелье ТМК
- 26.07.2018 Абердин 1:1 Бёрнли ЛЕ
- 23.07.2018 Престон Норт Энд 2:3 Бёрнли ТМК
- 20.07.2018 Керзон 2:5 Бёрнли ТМК
Челси (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига
- 12.02.2017 Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига
- 27.08.2016 Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 21.02.2015 Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига
- 18.08.2014 Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига
- 30.01.2010 Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига
- 29.08.2009 Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 12.11.2008 Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|26 - 3
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 7
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 25
|5
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 15 часов.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Бёрнли
8.5% (6)
Ничья:
4.2% (3)
Челси
87.3% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
35.2% (25)
0:2 Челси:
31% (22)
0:1 Челси:
8.5% (6)
1:3 Челси:
5.6% (4)
1:0 Бёрнли:
2.8% (2)
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