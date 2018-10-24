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Бёрнли
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 15 часов.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Бёрнли
8.5% (6)
Ничья:
4.2% (3)
Челси
87.3% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
35.2% (25)
Челси:
31% (22)
Челси:
8.5% (6)
Челси:
5.6% (4)
Бёрнли:
2.8% (2)
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