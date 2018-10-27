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Стадион:
Лестер
0:1
Первый тайм: 45+'
Вест Хэм
0'
0:1
30' Гол
Бальбуэна Фабиан
38' Красная карточка
Ноубл Марк
45'+1
Первый тайм
45'

Врд ли удастся "Лестеру" забить за последние секунды первого тайма, но стараются из всех сил "лисы".

Офсайд
44'

"Лестер" в штрафной, пробивает по воротам Лукаса Ихеаначо, но фиксирует арбитр офсайд.

43'

Давит на оборону соперника "Лестер". Магуайр совершает одну попытку за другой. Пюэль пока спокоен, а Варди спешит выйти на замену, не сидится конфликтному форварду на скамейке.

Опасный момент
42'

Какой шанс для Ихеаначо! Оставляет ворота Фабьяснки, но не успевает за мячом форвард. Вбрасывают аут хозяева.

41'

"Лисы" на чужой половине поля. Прессингуют хозяева. "Вест Хэм" немного подустал, но Фабьянски всегда на месте. 
40'

Пеллегрини негодует. Сложно будет гостям без такого яркого игрока. Отличный шанс для "Лестера".

Красная карточка
38'

"Лестер" не готов проигрывать первый тайм на родном стадионе. Гости сражаются изо всех сил. И Оливер показывает красную карточку! Нобл грубо сыграл и ударил по ногам Ндиди. Большая потеря для "молотобойцев".

Фол, нарушение
37'

Пас на Ихеаначо, но арбитр увидел игру рукой. Фабьянски исполнит удар от ворот.
35'

Пауз пока нет, максимум минуту добавит арбитр к основному времени первого тайма. Незаметен пока Чичарито, Варди грустит на скамейке. Возможно, мы ещё увидим его игру сегодня.

35'

Аут для хозяев. Вбрасывает мяч Амарти, "Вест Хэм" снова в атаке.

34'

Бегут игроки "Лестера" через всё поле. Пытается пройти соперников Магуайр, но останавливают его "молотобойцы".

33'

Игра в центре поля. Прессингует "Лестер", но хозяева на месте.

32'

"Лестер" доминировал в начале матча, но счёт на табло. 1:0 в пользу "Вест Хэма". Хозяева играют более активно.

Описание гола
30'

И это Г-О-О-О-ОЛ! Выполнил Андерсон подачу, ударил по воротам Бальбуэна, но попал в штангу. Мяч отскочил, за ним не успел голкипер, а 4-й номер хозяев совершил добивание. 

30'

Штрафной для гостей. Шмейхель готовится брать мяч. Пробьёт Андерсон.

29'

Начинается атака "молотобойцев". Подача в штрафнубю, но не успевает Андерсон.

28'

Аут для "Вест Хэма". Разыгрывают гости, игроки "Лестера" не позволяют приблизиться к штрафной.

27'

Небольшая потасовка в центре поляЮ но быстро успокоились игроки.

Фол, нарушение
27'

Падает игрок "Вест Хэма". Арбитр фиксирует нарушение правил. Свободный удар для гостей.

26'

"Лестер" идёт вперёд, но "молотобойцы" перехватывают. Падение в центре поля, без нарушений.

25'

Несмотря на старательность "Лестера", гости пока доминируют по числу ударов по воротам. Пять против двух. Удастся ли "Вест Хэму" забить?

24'

Свисток арбитра, увидел Оливер нарушение правил, но игра продолжается. Снодграсс наносит удар, но опять неточно.

23'

"Вест Хэма" попытался атаковать, хозяева перехватили мяч. Игра у ворот Каспера Шмейхеля.

Опасный момент
22'

Олбрайтон подаёт в штрафную, но Фабьянски берёт. Этому парню стоит досрочно присудить звание лучшего игрока матча!

21'

Теперь "лестер" на своей половине поля. Выполняют не очень точные передачи, чем у "Вест Хэма" пока не получается воспользоваться.

21'

Снодграсс пробил, но мяч пролетел недалеко от штангию Помощь Шмейхеля не понадобилась. Удар от ворот.

20'

Снодграсс пытался подать в штрафную на Чичарито. Защитнике "Лестера" бдительны.

20'

Фабьянски снова коснулся мячс. "Лестер" чуть снизил темпы, но отлично останавливает гостей в опасных ситуациях.

19'

Побежал "Вест Хэм" в атаку. Андерсон запутался в мяче и выполнил очень высокую подачу, партнёры не спасли.

18'

Не видно слаженности в действиях "молотобойцев". И со взаимопониманием пока не очень. "Лестер" запросто читает игру.

17'

Теперь "Вест Хэм" приближается к воротам Шмейхеля. Оборона у хозяев в полном порядке.

16'

Штрафной для "Вест Хэма". Разыграли гости, но ничего опасного в этот раз. Магуайр выбивает мяч головой.

Фол, нарушение
16'

Игра в центре поля. Гости пока не переходят на чужую половину поля. Чичарито отрабатывает отлично, и на нём совершают много фолов. Опять оказался форвард на газоне.

15'

Фабьянски отдаёт дальнюю передачу, но мяч снова оказывается у голкипера. "Вест Хэм" старается перехватить инициативу, но хозяева наседают. 

13'

Джейми Варди негодует на скамейке. У "Лестера" и правда пока всё очень хорошо.

12'

Угловой для хозяев. Быстро разыграли, но в этот раз без угроз для ворот Лукаса Фабьянски. "Лестер" готов забивать, но хватит ли их настроя надолго? Пюэль подбадривает команду

Опасный момент
10'

Опять "Лестер" у ворот соперника. Ихеаначо готовится нанести удар, но Фабьянски читает его действия. Голкипер гостей на первых минутах - просто стена.

8'

У хозяев пока значительное преимущество по владению мячом, почти 70% времени. Значительное доминирование "лис", и ударов они пока наносят больше.

Фол, нарушение
6'

Сёюнджо нарушил правила. Хавьер Эрнандес на газоне. Форвард может продолжать игру. 

Угловой
4'

Угловой для "Лестера". Защитник соперников выбивает мяч.

3'

Олбрайтон ударил по мячу, но голкипер успел.

1'

Идёт уверенная игра в центре поля. И хозяева, и гости начинают мяч достаточно активно.

Опасный момент
1'

И снова Олбрайтон. Бежит с мячом, наносит хороший удар, но вратарь снова на месте. Активно начинает сегодня "Лестер".

Первый тайм начался
1'

Звучит свисток арбитра. Игра началась!

Первый тайм
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Команды готовы к игре, уже совсем скоро мы услышим свисток Майкла Оливера, оповещающий о начале матча.

-

Обслуживать встречу по классике будет бригада арбитров из Англии. Главный судья - небезызвестный Майкл Оливер, проведший много матчей Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира 2018. 

Сегодня мы увидим противостояние схемы 4-2-3-1 от Клода Пюэля и схемы 4-1-4-1, избранной для своей команды Мануэлем Пеллегрини. Прошлая встреча специалистов проходила в прошлом сезоне АПЛ и закончилась ничьей (1:1).

-

Напомню, что сегодня на поле мы не увидим Андрея Ярмоленко, полузащитника "Вест Хэм Юнайтед". Украинский игрок получил серьёзную травму и в настоящее время проходит курс лечения и восставновления. На поле также с первых минут не выйдет Джейми Варди, который начинает матч на скамейке запасных, а в нападении "Лестера" будет играть нигерийский форвард Ихеаначо. В нападении соперника сыграет один из самых известных мексиканских футболистов - Хавьер "Чичарито" Эрнандес.

-

Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня мы представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Английской Премьер-Лиги "Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед". Обе команды сейчас не входят в десятку лучших команд АПЛ по прошествии девяти туров и собираются побороться за заветные три очка. Матч пройдёт на домашнем стадионе "Лестера" - Кинг Пауэр. Трансляцию для вас проведу я - Екатерина Денисова. Желаю красивого футбола и приятного просмотра! 

Новости матча
Первый тайм
46'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
45'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
45'
Ихеначо Келечи из команды Лестер в офсайде
45'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает пас партнеру.
45'
Диангана Грэди ошибается в защите.
44'
Лестер имеет хороший шанс забить.
43'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Шанс! Ихеначо Келечи из команды Лестер пробил головой, но мимо
42'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
41'
Бальбуэна Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Почти гол! Иборра Висенте пробил головой по воротам, но Фабьянски Лукаш спас!
41'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
38'
УДАЛЕНИЕ! - Ноубл Марк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Ноубл Марк грубо играет против соперника. Пострадал Ндиди Уилфред
Фол, нарушение
37'
Ихеначо Келечи задерживает мяч рукой
36'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Магуайр Гарри из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
33'
Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
32'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
32'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
32'
Чилвел Бенджамин наказан за толчок Сабалета Пабло
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Бальбуэна Фабиан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
30'
ШТАНГА! Пробил головой Бальбуэна Фабиан прямо в каркас ворот!
30'
Райс Деклан из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
30'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Диангана Грэди
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
28'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Иборра Висенте атаковал сзади соперника. Это Снодграсс Роберт заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Диангана Грэди
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Удар от ворот произведет Лестер
24'
ШАНС! Снодграсс Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Диоп Исса, его свалил Ихеначо Келечи.
22'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
22'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
22'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Лестер
21'
Снодграсс Роберт не смог попасть в створ ударом издали
20'
Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Лестер контролирует мяч.
19'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
19'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Иборра Висенте из команды Лестер играет слишком грубо. Диангана Грэди оказался на газоне.
Фол, нарушение
16'
Сёюнджю Чаглар наказан за толчок Эрнандес Хавьер
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
13'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Диангана Грэди из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
13'
Ноубл Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Хорошую попытку сделал Андерсон Фелипе. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Олбрайтон Марк из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
12'
Лестер нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
11'
Геззаль Рашид из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
11'
Фабьянски Лукаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Плохо сыграл Бальбуэна Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Геззаль Рашид
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Геззаль Рашид из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сёюнджю Чаглар из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер
6'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Олбрайтон Марк не смог попасть в створ ударом издали
5'
Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
5'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
5'
Масуаку Артур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Ихеначо Келечи из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
4'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
4'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Олбрайтон Марк из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
2'
Ихеначо Келечи из команды Лестер в офсайде
2'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
2'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Вест Хэм
Лестер
86.1% (143)
Ничья:
9% (15)
Вест Хэм
4.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
51.2% (85)
Лестер:
21.1% (35)
Лестер:
8.4% (14)
Ничья:
6% (10)
Ничья:
1.8% (3)
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