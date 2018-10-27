Врд ли удастся "Лестеру" забить за последние секунды первого тайма, но стараются из всех сил "лисы".
"Лестер" в штрафной, пробивает по воротам Лукаса Ихеаначо, но фиксирует арбитр офсайд.
Давит на оборону соперника "Лестер". Магуайр совершает одну попытку за другой. Пюэль пока спокоен, а Варди спешит выйти на замену, не сидится конфликтному форварду на скамейке.
Какой шанс для Ихеаначо! Оставляет ворота Фабьяснки, но не успевает за мячом форвард. Вбрасывают аут хозяева.
"Лисы" на чужой половине поля. Прессингуют хозяева. "Вест Хэм" немного подустал, но Фабьянски всегда на месте.
Пеллегрини негодует. Сложно будет гостям без такого яркого игрока. Отличный шанс для "Лестера".
"Лестер" не готов проигрывать первый тайм на родном стадионе. Гости сражаются изо всех сил. И Оливер показывает красную карточку! Нобл грубо сыграл и ударил по ногам Ндиди. Большая потеря для "молотобойцев".
Пас на Ихеаначо, но арбитр увидел игру рукой. Фабьянски исполнит удар от ворот.
Пауз пока нет, максимум минуту добавит арбитр к основному времени первого тайма. Незаметен пока Чичарито, Варди грустит на скамейке. Возможно, мы ещё увидим его игру сегодня.
Аут для хозяев. Вбрасывает мяч Амарти, "Вест Хэм" снова в атаке.
Бегут игроки "Лестера" через всё поле. Пытается пройти соперников Магуайр, но останавливают его "молотобойцы".
Игра в центре поля. Прессингует "Лестер", но хозяева на месте.
"Лестер" доминировал в начале матча, но счёт на табло. 1:0 в пользу "Вест Хэма". Хозяева играют более активно.
И это Г-О-О-О-ОЛ! Выполнил Андерсон подачу, ударил по воротам Бальбуэна, но попал в штангу. Мяч отскочил, за ним не успел голкипер, а 4-й номер хозяев совершил добивание.
Штрафной для гостей. Шмейхель готовится брать мяч. Пробьёт Андерсон.
Начинается атака "молотобойцев". Подача в штрафнубю, но не успевает Андерсон.
Аут для "Вест Хэма". Разыгрывают гости, игроки "Лестера" не позволяют приблизиться к штрафной.
Небольшая потасовка в центре поляЮ но быстро успокоились игроки.
Падает игрок "Вест Хэма". Арбитр фиксирует нарушение правил. Свободный удар для гостей.
"Лестер" идёт вперёд, но "молотобойцы" перехватывают. Падение в центре поля, без нарушений.
Несмотря на старательность "Лестера", гости пока доминируют по числу ударов по воротам. Пять против двух. Удастся ли "Вест Хэму" забить?
Свисток арбитра, увидел Оливер нарушение правил, но игра продолжается. Снодграсс наносит удар, но опять неточно.
"Вест Хэма" попытался атаковать, хозяева перехватили мяч. Игра у ворот Каспера Шмейхеля.
Олбрайтон подаёт в штрафную, но Фабьянски берёт. Этому парню стоит досрочно присудить звание лучшего игрока матча!
Теперь "лестер" на своей половине поля. Выполняют не очень точные передачи, чем у "Вест Хэма" пока не получается воспользоваться.
Снодграсс пробил, но мяч пролетел недалеко от штангию Помощь Шмейхеля не понадобилась. Удар от ворот.
Снодграсс пытался подать в штрафную на Чичарито. Защитнике "Лестера" бдительны.
Фабьянски снова коснулся мячс. "Лестер" чуть снизил темпы, но отлично останавливает гостей в опасных ситуациях.
Побежал "Вест Хэм" в атаку. Андерсон запутался в мяче и выполнил очень высокую подачу, партнёры не спасли.
Не видно слаженности в действиях "молотобойцев". И со взаимопониманием пока не очень. "Лестер" запросто читает игру.
Теперь "Вест Хэм" приближается к воротам Шмейхеля. Оборона у хозяев в полном порядке.
Штрафной для "Вест Хэма". Разыграли гости, но ничего опасного в этот раз. Магуайр выбивает мяч головой.
Игра в центре поля. Гости пока не переходят на чужую половину поля. Чичарито отрабатывает отлично, и на нём совершают много фолов. Опять оказался форвард на газоне.
Фабьянски отдаёт дальнюю передачу, но мяч снова оказывается у голкипера. "Вест Хэм" старается перехватить инициативу, но хозяева наседают.
Джейми Варди негодует на скамейке. У "Лестера" и правда пока всё очень хорошо.
Угловой для хозяев. Быстро разыграли, но в этот раз без угроз для ворот Лукаса Фабьянски. "Лестер" готов забивать, но хватит ли их настроя надолго? Пюэль подбадривает команду
Опять "Лестер" у ворот соперника. Ихеаначо готовится нанести удар, но Фабьянски читает его действия. Голкипер гостей на первых минутах - просто стена.
У хозяев пока значительное преимущество по владению мячом, почти 70% времени. Значительное доминирование "лис", и ударов они пока наносят больше.
Сёюнджо нарушил правила. Хавьер Эрнандес на газоне. Форвард может продолжать игру.
Угловой для "Лестера". Защитник соперников выбивает мяч.
Олбрайтон ударил по мячу, но голкипер успел.
Идёт уверенная игра в центре поля. И хозяева, и гости начинают мяч достаточно активно.
И снова Олбрайтон. Бежит с мячом, наносит хороший удар, но вратарь снова на месте. Активно начинает сегодня "Лестер".
Звучит свисток арбитра. Игра началась!
Команды готовы к игре, уже совсем скоро мы услышим свисток Майкла Оливера, оповещающий о начале матча.
Обслуживать встречу по классике будет бригада арбитров из Англии. Главный судья - небезызвестный Майкл Оливер, проведший много матчей Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира 2018.
Сегодня мы увидим противостояние схемы 4-2-3-1 от Клода Пюэля и схемы 4-1-4-1, избранной для своей команды Мануэлем Пеллегрини. Прошлая встреча специалистов проходила в прошлом сезоне АПЛ и закончилась ничьей (1:1).
Напомню, что сегодня на поле мы не увидим Андрея Ярмоленко, полузащитника "Вест Хэм Юнайтед". Украинский игрок получил серьёзную травму и в настоящее время проходит курс лечения и восставновления. На поле также с первых минут не выйдет Джейми Варди, который начинает матч на скамейке запасных, а в нападении "Лестера" будет играть нигерийский форвард Ихеаначо. В нападении соперника сыграет один из самых известных мексиканских футболистов - Хавьер "Чичарито" Эрнандес.
Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня мы представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Английской Премьер-Лиги "Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед". Обе команды сейчас не входят в десятку лучших команд АПЛ по прошествии девяти туров и собираются побороться за заветные три очка. Матч пройдёт на домашнем стадионе "Лестера" - Кинг Пауэр. Трансляцию для вас проведу я - Екатерина Денисова. Желаю красивого футбола и приятного просмотра!
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Ярмоленко пропустит полгода — 22:52
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Ярмоленко пропустит полгода — 22:52
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