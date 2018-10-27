Стадион: Сент-Мэрис
0:0
Перерыв
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Стивенс Джек нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
48'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
48'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
47'
Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед, обводя своих соперников
46'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Редмонд Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
44'
44'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
42'
Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
41'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
41'
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лемина Марио нанес удар в каркас ворот!
40'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
39'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
38'
38'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
37'
37'
37'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
34'
34'
33'
33'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
32'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
31'
30'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Ингс Дэнни пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Худт Уэсли пострадал.
27'
27'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
25'
Йедлин Деандре возвращается на поле.
24'
ШАНС! Муто Йосинори нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Плохо сыграл Худт Уэсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Йедлин Деандре получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Йедлин Деандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Бертранд Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
21'
21'
ШАНС! Редмонд Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Лемина Марио пострадал.
19'
18'
18'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
18'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
17'
17'
16'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
16'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
14'
14'
14'
14'
14'
13'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Фернандес Федерико пострадал.
13'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
13'
12'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Эльюнусси Мохамед оказался на газоне.
12'
11'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл в офсайде
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
10'
Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
9'
9'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Остин Чарльз, но отличный сейв сделал Дубравка Мартин. Угловой.
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
5'
4'
4'
3'
Дубравка Мартин не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Дубравка Мартин сделал отличный сейв
3'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
3'
2'
1'
1'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Ньюкасл
Саутгемптон
67.6% (115)
Ничья:
18.2% (31)
Ньюкасл
14.1% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
37.6% (64)
2:1 Саутгемптон:
23.5% (40)
1:1 Ничья:
13.5% (23)
1:2 Ньюкасл:
8.8% (15)
2:0 Саутгемптон:
3.5% (6)
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