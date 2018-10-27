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Стадион:
Саутгемптон
0:0
Перерыв
Ньюкасл
0'
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Стивенс Джек нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
Угловой
48'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
48'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
47'
Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
47'
Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед, обводя своих соперников
46'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Редмонд Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Ньюкасл контролирует мяч.
44'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
42'
Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
41'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лемина Марио нанес удар в каркас ворот!
40'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
40'
Саутгемптон контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
39'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Ньюкасл контролирует мяч.
38'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
37'
Саутгемптон контролирует мяч.
37'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
36'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
36'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
35'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
35'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
32'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
32'
Ньюкасл контролирует мяч.
32'
Саутгемптон контролирует мяч.
31'
Ньюкасл контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Фол, нарушение
30'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Ингс Дэнни пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Фол, нарушение
28'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Худт Уэсли пострадал.
27'
Ньюкасл контролирует мяч.
27'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
26'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
25'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Травма, повреждение
25'
Йедлин Деандре возвращается на поле.
24'
ШАНС! Муто Йосинори нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Плохо сыграл Худт Уэсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
24'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Йедлин Деандре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Йедлин Деандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Бертранд Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Ньюкасл контролирует мяч.
22'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
21'
ШАНС! Редмонд Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Саутгемптон контролирует мяч.
20'
Ньюкасл контролирует мяч.
20'
Саутгемптон контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
19'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Лемина Марио пострадал.
19'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Офсайд
18'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
18'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
17'
Ньюкасл контролирует мяч.
17'
Саутгемптон контролирует мяч.
16'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
16'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Ньюкасл контролирует мяч.
16'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Ньюкасл контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Ньюкасл контролирует мяч.
14'
Саутгемптон контролирует мяч.
14'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Ньюкасл контролирует мяч.
14'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Ньюкасл контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Фернандес Федерико пострадал.
13'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
13'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Эльюнусси Мохамед оказался на газоне.
12'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл в офсайде
11'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
11'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
9'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
8'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Остин Чарльз, но отличный сейв сделал Дубравка Мартин. Угловой.
7'
Саутгемптон контролирует мяч.
6'
Саутгемптон контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Ньюкасл контролирует мяч.
5'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Дубравка Мартин не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Дубравка Мартин сделал отличный сейв
3'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
3'
Саутгемптон контролирует мяч.
2'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Ньюкасл
Саутгемптон
67.6% (115)
Ничья:
18.2% (31)
Ньюкасл
14.1% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
37.6% (64)
Саутгемптон:
23.5% (40)
Ничья:
13.5% (23)
Ньюкасл:
8.8% (15)
Саутгемптон:
3.5% (6)
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