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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд
1:3
Конец матча
0:1
6' ГолДзуффи Лука
0:2
11' ГолБаланта Эдер
14' Желтая карточкаДумбия Сулейман
0:3
17' ГолВан Волфсвинкель Рикки
22' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
34' Желтая карточкаХеффрен Суарес
46' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
66' Желтая карточкаAleksandar Cvetkovic
0:3
67' Не забитый пенальтиФрай Фабиан
82' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:3
85' ГолJean-Pierre Rhyner
|
6'
0:1
11'
0:2
14'
17'
0:3
34'
67'
0:3
76'
82'
85'
1:3
Состав команд
23
Айети
Арлинд
14
Лаванши
Нума
28
Petar
Pusic
19
Пинга
Аймери
15
Риверос
Блас
23
Баланта
Эдер
33
Буа
Кевин
Грасcхоппер 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 23 Айети Арлинд Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 19 Пинга Аймери Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 24 Лика Буджар Защитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 11 Бауи Набиль Нападающий
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Финк Торстен
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Омлин Йонас Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 34 Джака Таулант Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Кайзер Ив Защитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Нападающий
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Коллер Марсель
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
Базель (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель Суперлига
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель Суперлига
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель Суперлига
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель Суперлига
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.05.2016 Базель 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.02.2016 Грасcхоппер 0:4 Базель Суперлига
- 08.11.2015 Базель 2:3 Грасcхоппер Суперлига
- 25.07.2015 Грасcхоппер 2:3 Базель Суперлига
- 02.05.2015 Базель 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.02.2015 Грасcхоппер 2:4 Базель Суперлига
- 01.11.2014 Базель 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 13.09.2014 Грасcхоппер 3:1 Базель Суперлига
- 27.04.2014 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.02.2014 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 07.12.2013 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Базель
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|10
|1
|1
|40 - 14
|31
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 22
|20
|3.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|4.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|2
|5
|16 - 21
|14
|6.
|Лугано
|11
|3
|4
|4
|17 - 19
|13
|7.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|8.
|Сьон
|12
|3
|2
|7
|19 - 23
|11
|9.
|Грасcхоппер
|12
|3
|2
|7
|14 - 22
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|11
|2
|4
|5
|13 - 23
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Jean-Pierre Rhyner бьет в цель!
85'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Калулу Альдо выходит на его замену.
84'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
82'
Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
76'
Базель делает замену. Баланта Эдер уходит с поля, а Ди Сере выходит на его замену.
72'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
67'
ОН ПРОМАЗАЛ - Фрай Фабиан пробил пенальти, но не смог забить!
66'
Aleksandar Cvetkovic получил желтую карточку от судьи
46'
Ван Волфсвинкель Рикки получил желтую карточку от судьи
46'
Грасcхоппер делает замену. Айети Арлинд уходит с поля, а Зесигер Седрик выходит на его замену.
46'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Бауи Набиль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Хеффрен Суарес получил желтую карточку от судьи
22'
Хольцхаузер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
14'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Баланта Эдер бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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