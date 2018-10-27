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Стадион:
Грасcхоппер
1:3
Конец матча
Базель
0'
0:1
6' Гол
Дзуффи Лука
0:2
11' Гол
Баланта Эдер
14' Желтая карточка
Думбия Сулейман
0:3
17' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
22' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
34' Желтая карточка
Хеффрен Суарес
46' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
66' Желтая карточка
Aleksandar Cvetkovic
0:3
67' Не забитый пенальти
Фрай Фабиан
82' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:3
85' Гол
Jean-Pierre Rhyner
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Jean-Pierre Rhyner бьет в цель!
85'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Калулу Альдо выходит на его замену.
84'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
76'
Базель делает замену. Баланта Эдер уходит с поля, а Ди Сере выходит на его замену.
72'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
Описание гола
67'
ОН ПРОМАЗАЛ - Фрай Фабиан пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
66'
Aleksandar Cvetkovic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
46'
Ван Волфсвинкель Рикки получил желтую карточку от судьи
46'
Грасcхоппер делает замену. Айети Арлинд уходит с поля, а Зесигер Седрик выходит на его замену.
46'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Бауи Набиль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Хеффрен Суарес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Хольцхаузер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Баланта Эдер бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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