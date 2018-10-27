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Стадион:
Брайтон
0:0
Перерыв
Вулверхэмптон
0'
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
46'
Моутинью Жоау наказан за толчок Кайал Барам
46'
Брайтон контролирует мяч.
45'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
44'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
44'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
43'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
42'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
42'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
41'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
41'
Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
39'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
39'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
37'
Брайтон контролирует мяч.
37'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон.
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
34'
Брайтон контролирует мяч.
34'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Брайтон
33'
Как он промахнулся? Доэрти Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
ШАНС! Доэрти Мэтт вышел один-на-один с голкипером...
33'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон играет в стеночку с партнером по команде. Хименес Рауль это был.
33'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
32'
Брайтон контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
31'
Марч Соломон не смог попасть в створ ударом издали
31'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
30'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
30'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Кайал Барам из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Невеш Рубен заработал фол
Фол, нарушение
29'
Хименес Рауль наказан за толчок Данк Льюис
27'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Брайтон
26'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Стивенс Дейл атаковал сзади соперника. Это Хименес Рауль заработал своей команде штрафной
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
25'
Брайтон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
24'
Траоре Адама пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
24'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
23'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
23'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Брайтон контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
22'
Бруно Сальтор из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
20'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Брайтон
19'
Хименес Рауль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Офсайд
18'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон в офсайде
17'
Коди Конор из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
17'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
16'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
16'
Бруно Сальтор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
15'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Кайал Барам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Доэрти Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
13'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
12'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
12'
Брайтон контролирует мяч.
12'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
11'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
10'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Боли Вийи из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
9'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
9'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
9'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
9'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Брайтон начинает контратаку
7'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
4'
Траоре Адама задерживает мяч рукой
4'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
3'
Хименес Рауль мяч отрикошетил от ворот
3'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
2'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
2'
Брайтон контролирует мяч.
1'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
1'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Хонни Кастро
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Брайтон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон
Брайтон
35.3% (60)
Ничья:
44.1% (75)
Вулверхэмптон
20.6% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40% (68)
Брайтон:
20% (34)
Брайтон:
12.4% (21)
Вулверхэмптон:
8.8% (15)
Вулверхэмптон:
8.8% (15)
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