Стадион: Фалмер
0:0
Перерыв
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
46'
Моутинью Жоау наказан за толчок Кайал Барам
46'
45'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
44'
44'
Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
42'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
42'
42'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
41'
Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
39'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
38'
38'
38'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон.
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
34'
34'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Как он промахнулся? Доэрти Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
ШАНС! Доэрти Мэтт вышел один-на-один с голкипером...
33'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон играет в стеночку с партнером по команде. Хименес Рауль это был.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
32'
32'
31'
Марч Соломон не смог попасть в створ ударом издали
31'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
30'
29'
Кайал Барам из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Невеш Рубен заработал фол
29'
Хименес Рауль наказан за толчок Данк Льюис
27'
27'
26'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.
26'
Судья свистит. Стивенс Дейл атаковал сзади соперника. Это Хименес Рауль заработал своей команде штрафной
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
24'
Траоре Адама пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
24'
23'
23'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
Бруно Сальтор из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
22'
21'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Хименес Рауль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон в офсайде
17'
Коди Конор из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
17'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
16'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
16'
Бруно Сальтор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
15'
14'
Матч возобновлен
14'
Кайал Барам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Доэрти Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
13'
12'
12'
12'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
11'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
10'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
10'
Судья сигнализирует, что Боли Вийи из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
9'
9'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
9'
9'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
9'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Брайтон начинает контратаку
7'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
4'
Траоре Адама задерживает мяч рукой
4'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
3'
Хименес Рауль мяч отрикошетил от ворот
3'
2'
2'
1'
1'
1'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Хонни Кастро
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Брайтон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон
Брайтон
35.3% (60)
Ничья:
44.1% (75)
Вулверхэмптон
20.6% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40% (68)
1:0 Брайтон:
20% (34)
2:1 Брайтон:
12.4% (21)
1:2 Вулверхэмптон:
8.8% (15)
0:1 Вулверхэмптон:
8.8% (15)
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