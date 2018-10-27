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Стадион:
Фулхэм
0:1
Перерыв
Борнмут
0'
0:1
14' Пенальти
Уилсон Каллум
17' Желтая карточка
Камара Абубакар
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Шанс! Камара Абубакар из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
47'
Брукс Дэвид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
46'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
46'
Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Удар от ворот произведет Фулхэм
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
44'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Борнмут
Офсайд
43'
Аке Натан из команды Борнмут в офсайде
43'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Рим Тим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
41'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Смит Адам из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
40'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брукс Дэвид делает длинную передачу вперед
39'
Борнмут контролирует мяч.
38'
Шанс! Одуа Денис из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
38'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дэниелс Чарли нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
37'
Опасность предотвращена - Аке Натан из команды Борнмут вступил в отбор удачно
37'
Камара Абубакар из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
36'
Борнмут контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Удар от ворот произведет Борнмут
35'
Шюррле Андре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
35'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
34'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
33'
Смит Адам из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
33'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Фулхэм контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Фулхэм
31'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
31'
Шюррле Андре наказан за толчок Фрэнсис Саймон
31'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Сери Жан-Мишель атаковал сзади соперника. Это Фрейзер Райан заработал своей команде штрафной
30'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
30'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Фулхэм
29'
Шанс! Уилсон Каллум из команды Борнмут пробил головой, но мимо
29'
Смит Адам из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Уилсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
26'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Борнмут контролирует мяч.
26'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
25'
Фосу-Менса Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Фулхэм контролирует мяч.
23'
Фулхэм контролирует мяч.
23'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Шюррле Андре нанес удар издали, а Бегович Асмир отбил его обратно в игру!
22'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
22'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
22'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
20'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Борнмут контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Фулхэм
19'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
19'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
18'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
17'
Камара Абубакар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Камара Абубакар нырнул в штрафной. Спорно!
16'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
16'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Борнмут забивает с точки!
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ - Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Уилсон Каллум.
13'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
11'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Хорошую попытку сделал Фрейзер Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает пас партнеру.
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Дэниелс Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
9'
Борнмут контролирует мяч.
8'
Уилсон Каллум из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
8'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
7'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
7'
Ле Маршан Максим делает длинную передачу вперед
7'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
6'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Удар от ворот произведет Борнмут
4'
Шанс! Камара Абубакар из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
4'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
4'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Камара Абубакар из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Фулхэм
3'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
2'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Борнмут
Фулхэм
33.5% (57)
Ничья:
33.5% (57)
Борнмут
32.9% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.9% (44)
Борнмут:
21.2% (36)
Фулхэм:
15.3% (26)
Фулхэм:
13.5% (23)
Борнмут:
7.1% (12)
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