Стадион: Крэйвен Коттедж
0:1
14' ПенальтиУилсон Каллум
17' Желтая карточкаКамара Абубакар
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Шанс! Камара Абубакар из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
47'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
47'
Брукс Дэвид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
46'
Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
44'
43'
43'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
43'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Рим Тим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
41'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
40'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брукс Дэвид делает длинную передачу вперед
39'
38'
Шанс! Одуа Денис из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
38'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
38'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дэниелс Чарли нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
37'
Камара Абубакар из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
36'
Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
35'
Шюррле Андре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
34'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
33'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
31'
31'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
31'
Шюррле Андре наказан за толчок Фрэнсис Саймон
31'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Судья свистит. Сери Жан-Мишель атаковал сзади соперника. Это Фрейзер Райан заработал своей команде штрафной
30'
30'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
30'
29'
Шанс! Уилсон Каллум из команды Борнмут пробил головой, но мимо
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Уилсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
26'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
26'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
25'
Фосу-Менса Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
23'
23'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Шюррле Андре нанес удар издали, а Бегович Асмир отбил его обратно в игру!
22'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
22'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
22'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
20'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
19'
19'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
19'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Камара Абубакар получил желтую карточку от судьи
17'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Камара Абубакар нырнул в штрафной. Спорно!
16'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Г О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Борнмут забивает с точки!
14'
ПЕНАЛЬТИ - Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Уилсон Каллум.
13'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
12'
11'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Хорошую попытку сделал Фрейзер Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает пас партнеру.
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Дэниелс Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Уилсон Каллум из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
8'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Ле Маршан Максим делает длинную передачу вперед
7'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
4'
Шанс! Камара Абубакар из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
4'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
4'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Камара Абубакар из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
1'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Борнмут
Фулхэм
33.5% (57)
Ничья:
33.5% (57)
Борнмут
32.9% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.9% (44)
1:2 Борнмут:
21.2% (36)
2:1 Фулхэм:
15.3% (26)
1:0 Фулхэм:
13.5% (23)
0:1 Борнмут:
7.1% (12)
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