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Стадион: Ружомберок
0:0
Первый тайм: 36'
27' Желтая карточкаКесе Кристи
|
27'
Состав команд
33
Мацик
Матуш
3
Масло
Ян
18
Урдинов
Яни
23
Даниэл
Эрик
15
Герец
Штефан
46
Milan
Corryn
14
Emeka
Umeh
Ружомберок 4-4-2
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 18 Урдинов Яни Защитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 8 Такач Далибор Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- 17 Rastislav Kruzliak
- 34 Jan Ctvrtecka
- Главный тренер: Голубек Давид
Тренчин 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Грдличка Либор Вратарь
- 5 Reuben Yem Защитник
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 18 Philippe Van Arnhem Защитник
- 3 Джульен Кестон Защитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 46 Milan Corryn Полузащитник
- 7 Чатакович Хамза Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Полузащитник
- 14 Emeka Umeh Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 4 Зубайру Абдул
- 1 Denis Chudy
- 22 Adrian Slavik
- Главный тренер: Мониц Рикардо
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
Тренчин (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 24.10.2018 Скалица 2:1 Тренчин К
- 20.10.2018 Тренчин 0:1 Нитра С
- 06.10.2018 Тренчин 1:2 Земплин С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 19.07.2018 Тренчин 1:1 Будучность ЛЕ
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Тренчин: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига
- 22.04.2017 Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига
- 27.11.2016 Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига
- 18.10.2016 Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок
- 21.08.2016 Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига
- 19.04.2016 Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига
- 13.04.2016 Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок
- 06.04.2016 Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок
- 21.11.2015 Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига
- 23.08.2015 Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига
- 25.04.2015 Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига
- 31.10.2014 Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига
- 10.08.2014 Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига
- 10.05.2014 Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига
- 30.11.2013 Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
- 31.08.2013 Тренчин 0:1 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|12
|9
|3
|0
|28 - 13
|30
|2.
|ДАК
|12
|8
|3
|1
|32 - 18
|27
|3.
|Жилина
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|4.
|Ружомберок
|0:0
|13
|5
|6
|2
|23 - 13
|21
|5.
|Тренчин
|0:0
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|6.
|Подбрезова
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Середь
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|8.
|Нитра
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|9.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|10.
|Земплин
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|11.
|Злате Моравце
|12
|2
|1
|9
|12 - 24
|7
|12.
|Сеница
|12
|1
|4
|7
|9 - 28
|7
Первый тайм
27'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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