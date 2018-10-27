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Стадион:
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 36'
Тренчин
0'
27' Желтая карточка
Кесе Кристи
36'
Первый тайм
Желтая карточка
27'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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