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Стадион:
Земплин
0:0
Перерыв
ДАК
0'
28' Желтая карточка
Blazej Vascak
45' Желтая карточка
Вида Кристофер
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вида Кристофер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Блажей Вашчак получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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