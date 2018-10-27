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Стадион: Жемплин
28' Желтая карточкаBlazej Vascak
45' Желтая карточкаВида Кристофер
|
28'
45'
Состав команд
22
Matus
Kira
21
Гаррийо
Хосе
44
Lazaros
Rota
10
Жофчак
Игор
40
Brian
Iloski
20
Sadam
Sulley
31
Дэвис
Эрик
13
Кальмар
Жолт
20
Вида
Мате
Земплин 3-5-2
- Основной состав
- 22 Matus Kira Вратарь
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 44 Lazaros Rota Защитник
- 13 Danil Beskorovainas Защитник
- 10 Жофчак Игор Полузащитник
- 11 Навотка Томаш Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 9 Peter Kolesar Полузащитник
- 40 Brian Iloski Полузащитник
- 7 Blazej Vascak Нападающий
- 20 Sadam Sulley Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 14 Martin Regali Полузащитник
- 17 Диарра Шейк III Полузащитник
- 16 Matus Begala
- 79 Dawid Kurminowski
- 33 Martin Kolesar
- Главный тренер: Anton Soltis
ДАК 3-4-3
- Основной состав
- 36 Едличка Мартин Вратарь
- 5 Tomas Huk Защитник
- 37 Шатка Любомир Защитник
- 31 Дэвис Эрик Защитник
- 44 Загуменски Тимотей Полузащитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 20 Вида Мате Полузащитник
- 24 Christian Herc Полузащитник
- 10 Вида Кристофер Нападающий
- 15 Vakoun Issouf Bayo Нападающий
- 75 Третьяков Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Milan Simcak Защитник
- 17 Беленький Станислав Нападающий
- 32 Dominik Spiriak
- 6 Souleymane Kone
- 29 Marko Divkovic
- 66 Martin Bednar II
- 22 Adrian Slancik
- Главный тренер: Хибалла Петер
Предыдущие игры
Земплин (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 23.10.2018 Земплин 4:2 Липани К
- 20.10.2018 Жилина 2:2 Земплин С
- 06.10.2018 Тренчин 1:2 Земплин С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Злате Моравце 2:0 Земплин С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Земплин 1:1 Сеница С
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин С
- 19.05.2018 Татран Прешов 2:1 Земплин С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
ДАК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.10.2018 Сеница 5:1 ДАК К
- 20.10.2018 ДАК 3:2 Подбрезова С
- 06.10.2018 ДАК 3:1 Злате Моравце С
- 29.09.2018 Сеница 1:2 ДАК С
- 23.09.2018 ДАК 3:2 Спартак Трнава С
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 02.08.2018 Динамо Минск 4:1 ДАК ЛЕ
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин С
- 26.07.2018 ДАК 1:3 Динамо Минск ЛЕ
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.07.2018 Динамо Тбилиси 1:2 ДАК ЛЕ
- 12.07.2018 ДАК 1:1 Динамо Тбилиси ЛЕ
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 ДАК 0:1 Слован Братислава С
- 05.05.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
Последние игры между собой
Земплин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
ДАК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин Суперлига
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин Суперлига
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК Суперлига
- 22.04.2017 Земплин 1:2 ДАК Суперлига
- 26.11.2016 ДАК 2:1 Земплин Суперлига
- 20.08.2016 Земплин 1:0 ДАК Суперлига
- 19.04.2016 Земплин 1:1 ДАК Суперлига
- 20.11.2015 ДАК 3:1 Земплин Суперлига
- 22.08.2015 Земплин 0:3 ДАК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|13
|10
|3
|0
|30 - 13
|33
|2.
|ДАК
|0:0
|13
|8
|4
|1
|32 - 18
|28
|3.
|Жилина
|2:0
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|4.
|Ружомберок
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|5.
|Тренчин
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|6.
|Середь
|0:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|7.
|Подбрезова
|0:2
|13
|5
|1
|7
|15 - 21
|16
|8.
|Нитра
|0:2
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|9.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|10.
|Земплин
|0:0
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|11.
|Сеница
|0:0
|13
|1
|5
|7
|9 - 28
|8
|12.
|Злате Моравце
|12
|2
|1
|9
|12 - 24
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Вида Кристофер получил желтую карточку от судьи
28'
Блажей Вашчак получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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