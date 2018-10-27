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Стадион:
Подбрезова
0:1
Перерыв
Слован Братислава
0'
0:1
2' Гол
Байрич Кенан
28' Желтая карточка
Jakub Sedlacek
45' Желтая карточка
Filip Lepies
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Filip Lepies получил желтую карточку от судьи
33'
Подбрезова делает замену. Michal Obrocnik уходит с поля, а Копичар Адриан выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Jakub Sedlacek получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Байрич Кенан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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