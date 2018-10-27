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Стадион: ZELPO Arena
0:1
Перерыв
0:1
2' ГолБайрич Кенан
28' Желтая карточкаJakub Sedlacek
45' Желтая карточкаFilip Lepies
|
2'
0:1
28'
45'
Состав команд
32
Баран
Мартин
17
David
Lesko
11
Filip
Lepies
66
Байрич
Кенан
11
Дражич
Деян
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 12 Matej Podstavek Защитник
- 19 Alexander Mojzis Защитник
- 32 Баран Мартин Полузащитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 9 Matus Mikus Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 11 Filip Lepies Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 3 Matus Turna Защитник
- 16 Эдж Джесси Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 15 Roland Galcik
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Слован Братислава 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 2 Апау Митч Защитник
- 66 Байрич Кенан Защитник
- 29 Божиков Васил Защитник
- 23 Сухоцкий Артём Защитник
- 8 Любичич Марин Полузащитник
- 6 Де Кампс Юри Полузащитник
- 11 Дражич Деян Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 7 Моха Хадфи Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Шулла Михал Вратарь
- 19 Салата Корнел Защитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 13 Ноно Хосе Полузащитник
- 12 Boris Cmiljanic Полузащитник
- 45 Чаврич Александр Нападающий
- Главный тренер: Vladimir Radenkovic
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 20.10.2018 ДАК 3:2 Подбрезова С
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
Слован Братислава (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 20.10.2018 Слован Братислава 3:1 Злате Моравце С
- 06.10.2018 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 29.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 02.08.2018 Слован Братислава 3:1 Бальцан ЛЕ
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 26.07.2018 Бальцан 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 19.07.2018 Слован Братислава 5:0 Милсами ЛЕ
- 12.07.2018 Милсами 2:4 Слован Братислава ЛЕ
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
- 12.05.2018 ДАК 0:1 Слован Братислава С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Слован Братислава: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова Суперлига
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова Суперлига
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава Суперлига
- 30.10.2016 Слован Братислава 2:0 Подбрезова Суперлига
- 31.07.2016 Подбрезова 2:0 Слован Братислава Суперлига
- 20.05.2016 Слован Братислава 2:2 Подбрезова Суперлига
- 05.03.2016 Подбрезова 0:1 Слован Братислава Суперлига
- 27.09.2015 Слован Братислава 3:1 Подбрезова Суперлига
- 21.03.2015 Слован Братислава 2:1 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0
|13
|10
|3
|0
|29 - 13
|33
|2.
|ДАК
|12
|8
|3
|1
|32 - 18
|27
|3.
|Жилина
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|4.
|Ружомберок
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|5.
|Тренчин
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|6.
|Середь
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|7.
|Подбрезова
|0:1
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|8.
|Нитра
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|9.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|10.
|Земплин
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|11.
|Злате Моравце
|12
|2
|1
|9
|12 - 24
|7
|12.
|Сеница
|12
|1
|4
|7
|9 - 28
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Filip Lepies получил желтую карточку от судьи
33'
Подбрезова делает замену. Michal Obrocnik уходит с поля, а Копичар Адриан выходит на его замену.
28'
Jakub Sedlacek получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Байрич Кенан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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