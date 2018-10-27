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Стадион:
Погонь Щецин
2:0
Перерыв
Лех
0'
17' Желтая карточка
David Niepsuj
1:0
22' Гол
Подставски Томаш
2:0
41' Гол
Двали Лаша
45' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Васьелевски Марцин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Двали Лаша бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Подставски Томаш бьет в цель!
Желтая карточка
17'
David Niepsuj получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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