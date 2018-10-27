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Стадион: Stadion Florian Krygier
2:0
Перерыв
17' Желтая карточкаDavid Niepsuj
1:0
22' ГолПодставски Томаш
2:0
41' ГолДвали Лаша
45' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
|
17'
22'
1:0
41'
2:0
Состав команд
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
10
Йевтич
Дарко
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 28 Подставски Томаш Полузащитник
- 17 Кожуль Звонимир Полузащитник
- 10 Радослав Маевски Полузащитник
- 27 Sebastian Kowalczyk Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 22 David Stec Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 7 Делев Спас Полузащитник
- 34 Гуаррочена Икер Полузащитник
- 19 Жиро Михал Нападающий
- 56 Adrian Benedyczak
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Лех 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 37 Васьелевски Марцин Защитник
- 5 Dimitrios Goutas Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 3 Вернон де Марко Защитник
- 22 Костевич Владимир Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 11 Dioni Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Нападающий
- Главный тренер: Джурджевич Иван
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
Лех (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 25.09.2018 ЛКС Лодзь 0:1 Лех К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 02.08.2018 Лех 3:1 Шахтёр Солигорск ЛЕ
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 26.07.2018 Шахтёр Солигорск 1:1 Лех ЛЕ
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 19.07.2018 Гандзасар 2:1 Лех ЛЕ
- 12.07.2018 Лех 2:0 Гандзасар ЛЕ
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок
- 01.03.2017 Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок
- 24.02.2017 Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса
- 11.09.2016 Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 23.04.2016 Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса. Группа А
- 22.11.2015 Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса
- 18.07.2015 Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 31.05.2015 Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 14.02.2015 Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса
- 16.08.2014 Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 24.05.2014 Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 21.02.2014 Погонь Щецин 5:1 Лех Экстракласса
- 20.09.2013 Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 01.04.2013 Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса
- 23.09.2012 Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|2.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|4.
|Пяст
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|5.
|Висла Краков
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|6.
|Лех
|0:2
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Арка Гдыня
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|10.
|Погонь Щецин
|2:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|11.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|12.
|Медзь
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|13.
|Висла Плоцк
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Краковия
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Гурник Забже
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Васьелевски Марцин получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Двали Лаша бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Подставски Томаш бьет в цель!
17'
David Niepsuj получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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