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Шахтёр Донецк
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал-Киев - Шахтёр Донецк

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал-Киев - Шахтёр Донецк
Арсенал-Киев
1.6% (1)
Ничья:
7.9% (5)
Шахтёр Донецк
90.5% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Донецк:
31.7% (20)
Шахтёр Донецк:
17.5% (11)
Шахтёр Донецк:
15.9% (10)
Шахтёр Донецк:
11.1% (7)
Шахтёр Донецк:
6.3% (4)
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