Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал-Киев - Шахтёр Донецк

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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
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Предыдущие игры
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 28.04.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Арсенал-Киев ПД
- 22.04.2018 Арсенал-Киев 2:0 Жемчужина Одесса ПД
- 18.04.2018 Авангард Краматорск 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 14.04.2018 Арсенал-Киев 1:0 Балканы ПД
Шахтёр Донецк (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 23.10.2018 Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.09.2018 Шахтёр Донецк 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 12.07.2018 Бешикташ 0:0 Шахтёр Донецк ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 26.06.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Брондбю ТМК
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Шахтёр Донецк: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 22.08.2015 Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Кубок
- 17.11.2012 Арсенал-Киев 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 15.07.2012 Шахтёр Донецк 6:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 02.12.2011 Шахтёр Донецк 5:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 31.07.2011 Арсенал-Киев 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 28.11.2010 Шахтёр Донецк 4:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 30.07.2010 Арсенал-Киев 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 28.03.2010 Шахтёр Донецк 3:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 20.09.2009 Арсенал-Киев 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 12.04.2009 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 21.09.2008 Арсенал-Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 30.03.2008 Арсенал-Киев 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 31.10.2007 Шахтёр Донецк 4:1 Арсенал-Киев Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 6
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|15 - 4
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|11 - 14
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 12
|14
|8.
|Львов
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 21
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал-Киев - Шахтёр ДонецкДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал-Киев - Шахтёр Донецк
Арсенал-Киев
1.6% (1)
Ничья:
7.9% (5)
Шахтёр Донецк
90.5% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Шахтёр Донецк:
31.7% (20)
1:2 Шахтёр Донецк:
17.5% (11)
0:3 Шахтёр Донецк:
15.9% (10)
0:1 Шахтёр Донецк:
11.1% (7)
1:3 Шахтёр Донецк:
6.3% (4)
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