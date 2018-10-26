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Стадион: Городской стадион Белостока
1:0
1' ГолРунье Иван
3' Желтая карточкаBartosz Kwiecien
33' Желтая карточкаНодь Доминик
34' Желтая карточкаРунье Иван
|
1'
1:0
33'
34'
Состав команд
17
Рунье
Иван
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
21
Нодь
Доминик
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 20 Полетанович Марко Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 24 Мартинш Андре Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 27 Карлитос Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Столярски Павел Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 19 Канте Хосе Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 99 Sandro Kulenovic
- 30 Radoslaw Majecki
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Лехия Дзержонюв 0:1 Ягеллония К
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
Легия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.10.2018 Легия 3:3 Висла Краков Э
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 28.09.2018 Легия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.09.2018 Хойничанка 0:1 Легия К
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 24.07.2018 Легия 0:2 Спартак Трнава ЛЧ
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 17.07.2018 Легия 3:0 Корк Сити ЛЧ
- 14.07.2018 Легия 2:3 Арка Гдыня С
- 10.07.2018 Корк Сити 0:1 Легия ЛЧ
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 18.11.2016 Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса
- 16.07.2016 Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 14.02.2016 Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.08.2015 Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса
- 20.05.2015 Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round
- 15.02.2015 Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса
- 15.08.2014 Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
- 25.09.2013 Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса
- 11.05.2013 Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
- 10.11.2012 Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 29.04.2012 Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 07.11.2011 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 13.05.2011 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 06.11.2010 Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 19.04.2010 Легия 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 03.10.2009 Ягеллония 2:0 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1:0
|13
|8
|2
|3
|20 - 14
|26
|2.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|3.
|Легия
|0:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|5.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|6.
|Лех
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Арка Гдыня
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|10.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|11.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|12.
|Медзь
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|13.
|Висла Плоцк
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Краковия
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Гурник Забже
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
Первый тайм
34'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
33'
Нодь Доминик получил желтую карточку от судьи
3'
Bartosz Kwiecien получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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