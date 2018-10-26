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Стадион:
Ягеллония
1:0
Первый тайм: 45'
Легия
0'
1:0
1' Гол
Рунье Иван
3' Желтая карточка
Bartosz Kwiecien
33' Желтая карточка
Нодь Доминик
34' Желтая карточка
Рунье Иван
45'
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Нодь Доминик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Bartosz Kwiecien получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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