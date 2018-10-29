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Докса Катокопия
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
32' Желтая карточка
Giannis Chatzivasilis
1:0
38' Гол
Benjamin Asamoah
39' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
63' Желтая карточка
Stefanos Mouchtaris
1:1
79' Гол
Папулис Фотис
87' Вторая желтая карточка
Stefanos Mouchtaris
90' Желтая карточка
Зелая Эмилио
90'+7
Второй тайм
90'
Докса Катокопия делает замену. Садик Берат уходит с поля, а Evgeny Pavlov выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Зелая Эмилио получил желтую карточку от судьи
87'
Stefanos Mouchtaris получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Докса Катокопия делает замену. Nils Zatl уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
73'
Аполлон делает замену. Сума Ришар уходит с поля, а Василиу Гиоргос выходит на его замену.
71'
Докса Катокопия делает замену. Giannis Chatzivasilis уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
65'
Аполлон делает замену. Сакетти Эстебан уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Stefanos Mouchtaris получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Benjamin Asamoah бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Giannis Chatzivasilis получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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