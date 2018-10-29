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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаGiannis Chatzivasilis
1:0
38' ГолBenjamin Asamoah
39' Желтая карточкаСакетти Эстебан
63' Желтая карточкаStefanos Mouchtaris
1:1
79' ГолПапулис Фотис
87' Вторая желтая карточкаStefanos Mouchtaris
90' Желтая карточкаЗелая Эмилио
|
38'
1:0
39'
79'
1:1
90'
Состав команд
Докса Катокопия
- Основной состав
- 1 Armin Gremsl Вратарь
- 5 Stefanos Mouchtaris Защитник
- 29 Митря Богдан Защитник
- 14 Больевич Владимир Полузащитник
- 21 Nils Zatl Полузащитник
- 11 Луис Карлос II Полузащитник
- 9 Садик Берат Нападающий
- 55 Нелсиньо Барбоза Нападающий
- 2 Joel V
- 17 Benjamin Asamoah
- 19 Giannis Chatzivasilis
- Запасные игроки
- 10 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 28 Evgeny Pavlov Полузащитник
- 66 Andreas Pachipis
- 8 Jean Fernandez
- 3 Ioannis Efstathiou
- 6 Тинчу Разван
- 78 Giorgos Loizou I
- Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 25 Кириаку Хараламбос Защитник
- 20 Сума Ришар Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 10 Маркович Саша Полузащитник
- 19 Карайоль Мустафа Полузащитник
- 14 Перейра Факундо Полузащитник
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 51 Папамихали Константинос Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 15 Уэдраого Дилан Защитник
- 77 Сардинеро Адриан Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Полузащитник
- 57 Психас Петрос Нападающий
- 63 Danilo Spoljaric
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
Докса Катокопия (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 20.10.2018 АЕК Ларнака 3:0 Докса Катокопия ПД
- 06.10.2018 Докса Катокопия 2:1 Эносис ПД
- 23.09.2018 АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия ПД
- 15.09.2018 Докса Катокопия 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 01.09.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия ПД
- 26.08.2018 Докса Катокопия 0:1 Анортосис ПД
- 13.05.2018 Докса Катокопия 0:3 Пафос ПД
- 05.05.2018 Алки Ороклинис 1:3 Докса Катокопия ПД
- 28.04.2018 Докса Катокопия 2:3 Эрмис Арадиппу ПД
- 21.04.2018 Неа Саламина 4:1 Докса Катокопия ПД
- 14.04.2018 Докса Катокопия 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 04.04.2018 Пафос 1:0 Докса Катокопия ПД
- 31.03.2018 Докса Катокопия 4:3 Алки Ороклинис ПД
- 18.03.2018 Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия ПД
- 10.03.2018 Докса Катокопия 2:6 Неа Саламина ПД
- 07.03.2018 Пафос 2:1 Докса Катокопия К
- 03.03.2018 Олимпиакос Никосия 0:1 Докса Катокопия ПД
- 28.02.2018 Докса Катокопия 2:2 Пафос К
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
Аполлон (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 25.10.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Аполлон ЛЕ
- 20.10.2018 Аполлон 5:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 24.09.2018 Аполлон 1:0 Неа Саламина ПД
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 15.09.2018 Аполлон 5:1 Пафос ПД
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 16.08.2018 Динамо-Брест 1:0 Аполлон ЛЕ
- 09.08.2018 Аполлон 4:0 Динамо-Брест ЛЕ
- 02.08.2018 Аполлон 3:1 Железничар ЛЕ
- 26.07.2018 Железничар 1:2 Аполлон ЛЕ
- 19.07.2018 Аполлон 2:0 Стумбрас ЛЕ
- 12.07.2018 Стумбрас 1:0 Аполлон ЛЕ
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Аполлон: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 29.10.2017 Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион
- 04.02.2017 Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 30.10.2016 Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.02.2016 Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 31.10.2015 Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.02.2015 Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.02.2015 Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.11.2014 Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 26.01.2014 Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.10.2013 Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 12.05.2013 Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 06.04.2013 Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 02.02.2013 Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 27.10.2012 Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 11.12.2010 Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 29.08.2010 Аполлон 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 13.02.2010 Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 08.11.2009 Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.05.2009 Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Аполлон
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|3.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|АПОЭЛ
|6
|4
|1
|1
|13 - 11
|13
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Докса Катокопия
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Омония
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|8.
|Анортосис
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Пафос
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|10.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|11.
|Алки Ороклинис
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|12.
|Эрмис Арадиппу
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
Второй тайм
90'
Докса Катокопия делает замену. Садик Берат уходит с поля, а Evgeny Pavlov выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зелая Эмилио получил желтую карточку от судьи
87'
Stefanos Mouchtaris получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Докса Катокопия делает замену. Nils Zatl уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
73'
Аполлон делает замену. Сума Ришар уходит с поля, а Василиу Гиоргос выходит на его замену.
71'
Докса Катокопия делает замену. Giannis Chatzivasilis уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
65'
Аполлон делает замену. Сакетти Эстебан уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
63'
Stefanos Mouchtaris получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Benjamin Asamoah бьет в цель!
32'
Giannis Chatzivasilis получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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