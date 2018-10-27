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Стадион:
Висла Плоцк
0:1
Второй тайм: 65'
Пяст
0'
35' Желтая карточка
Меребашвили Георгий
0:1
61' Гол
Пажишек Пётр
65'
Второй тайм
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Меребашвили Георгий получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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