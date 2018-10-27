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Стадион: Казимеж Гурски
0:1
Второй тайм: 65'
35' Желтая карточкаМеребашвили Георгий
0:1
61' ГолПажишек Пётр
|
61'
0:1
Состав команд
30
Дене
Томас
14
Джигала
Адам
18
Alan
Uryga
Висла Плоцк 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 2 Вархоляк Марцин Защитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 21 Рикардиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Bartlomiej Zynel Вратарь
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 26 Ласицки Игор Защитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 19 Ангельски Кароль Полузащитник
- 11 Carlitos IX
- Главный тренер: Kibu Vicuna
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 9 Пажишек Пётр Полузащитник
- 7 Ягьелло Александр Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 11 Феликс Хорхе Полузащитник
- 10 Patryk Dziczek Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 14 Айонг Карстен Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Висла Плоцк (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 21.10.2018 Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.09.2018 Сярка Тарнобжег 1:4 Висла Плоцк К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Плоцк Э
- 05.05.2018 Висла Плоцк 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Э
- 16.04.2018 Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Э
Пяст (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 19.05.2018 Пяст 4:0 Нецеча Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 02.04.2018 Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса. Группа Б
- 27.11.2016 Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса
- 24.07.2016 Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
- 05.11.2011 Пяст 2:1 Висла Плоцк First League
- 24.07.2011 Висла Плоцк 1:0 Пяст First League
- 17.05.2008 Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион
- 12.10.2007 Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|2.
|Пяст
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|3.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|5.
|Висла Краков
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|6.
|Лех
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Арка Гдыня
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|10.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|11.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|12.
|Медзь
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|13.
|Висла Плоцк
|0:1
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Краковия
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Гурник Забже
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
Второй тайм
61'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Меребашвили Георгий получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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