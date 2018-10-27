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Стадион:
Десна
1:0
Первый тайм: 40'
Мариуполь
0'
1:0
4' Гол
Безбородько Денис
40'
Первый тайм
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 1:0 Мариуполь
Десна
23.7% (53)
Ничья:
37.5% (84)
Мариуполь
38.8% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.3% (59)
Мариуполь:
16.5% (37)
Мариуполь:
12.9% (29)
Десна:
8.5% (19)
Десна:
4.5% (10)
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