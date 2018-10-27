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Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
1:0
4' ГолБезбородько Денис
|
4'
1:0
Состав команд
44
Паст
Евгений
Десна
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 45 Фаворов Денис Защитник
- 32 Имереков Максим Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 22 Мостовой Андрей Владимирович Защитник
- 89 Волков Александр Полузащитник
- 7 Огиря Владислав Полузащитник
- 19 Фаворов Артём Полузащитник
- 12 Картушов Егор Полузащитник
- 9 Хлёбас Дмитрий Полузащитник
- 20 Безбородько Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Литовка Игорь Вратарь
- 21 Люлька Сергей Защитник
- 4 Братков Антон Защитник
- 14 Якимив Андрей Полузащитник
- 5 Ермаков Виталий Полузащитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 10 Филиппов Александр Нападающий
- Главный тренер: Рябоконь Александр
Мариуполь
- Основной состав
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 19 Тищенко Игорь Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 2 Быков Алексей Защитник
- 23 Демири Бесир Защитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 76 Пихалёнок Александр Полузащитник
- 29 Кирюханцев Игорь Полузащитник
- 99 Вакула Владислав Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 7 Борячук Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Чоботенко Сергей Защитник
- 8 Полегенько Павел Защитник
- 5 Дава Джойским Защитник
- 6 Белоконь Евгений Полузащитник
- 28 Коробенко Андрей Полузащитник
- 77 Бугай Владислав Нападающий
- 33 Artem Pospelov
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Десна (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Десна 3:0 Николаев ПД
- 02.05.2018 Оболонь-Бровар 0:2 Десна ПД
- 28.04.2018 Десна 4:1 Кремень ПД
- 22.04.2018 Сумы 0:2 Десна ПД
Мариуполь (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 27.04.2018 Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк ПЛ
Последние игры между собой
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 6
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|15 - 4
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|11 - 14
|18
|5.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|6.
|Десна
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 12
|14
|9.
|Львов
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 21
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
Первый тайм
4'
Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 1:0 Мариуполь
Десна
23.7% (53)
Ничья:
37.5% (84)
Мариуполь
38.8% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.3% (59)
1:2 Мариуполь:
16.5% (37)
0:1 Мариуполь:
12.9% (29)
1:0 Десна:
8.5% (19)
2:1 Десна:
4.5% (10)
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