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Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
1:1
Второй тайм: 53'
0:1
16' ПенальтиПолитыло Сергей
16' Желтая карточкаДаллку Ардин
18' Желтая карточкаЧижов Александр
33' Вторая желтая карточкаДаллку Ардин
1:1
44' Гол в свои воротаIgor Snurnitsoin
|
16'
0:1
16'
18'
33'
44'
1:1
Состав команд
44
Даллку
Ардин
23
Сапай
Вадим
14
Карека
78
Ксёнз
Павел
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 4 Пердута Игорь Защитник
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 5 Якубу Наджиб Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 3 Гиоргадзе Андро Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Полузащитник
- 8 Габелок Артём Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Олимпик Донецк
- Основной состав
- 37 Махновский Константин Вратарь
- 87 Зубейко Евгений Защитник
- 44 Цымбалюк Евгений Защитник
- 74 Igor Snurnitsoin Защитник
- 42 Пасич Евгений Защитник
- 13 Кольцов Виталий Полузащитник
- 78 Ксёнз Павел Полузащитник
- 9 Гай Алексей Полузащитник
- 8 Политыло Сергей Полузащитник
- 7 Сондей Иван Полузащитник
- 77 Дегтярёв Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Крынский Владимир Вратарь
- 4 Гришко Дмитрий Защитник
- 63 До Коуто Тейшейра Максим Полузащитник
- 79 Вакуленко Сергей Полузащитник
- 17 Балашов Виталий Полузащитник
- 27 Шиндер Антон Нападающий
- 11 Dmytro Bilonoh
- Главный тренер: Vyacheslav Shevchuk
Предыдущие игры
Ворскла (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 25.10.2018 Карабах 0:1 Ворскла ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла ПЛ
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 01.04.2018 Сталь Каменское 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 09.12.2017 Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 11.03.2017 Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига
- 01.10.2016 Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 09.04.2016 Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 19.09.2015 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 09.05.2015 Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 08.04.2015 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок
- 04.03.2015 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок
- 06.12.2014 Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|4.
|Ворскла
|1:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 15
|19
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|6.
|Львов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 17
|16
|8.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|9.
|Заря
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Второй тайм
46'
Олимпик Донецк делает замену. Сондей Иван уходит с поля, а Балашов Виталий выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Igor Snurnitsoin уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Даллку Ардин получает вторую желтую карточку. Удаление.
18'
Чижов Александр получил желтую карточку от судьи
16'
Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Политыло Сергей из команды Олимпик Донецк забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Олимпик Донецк
Ворскла
76.4% (136)
Ничья:
18% (32)
Олимпик Донецк
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ворскла:
40.4% (72)
2:1 Ворскла:
25.8% (46)
1:1 Ничья:
12.9% (23)
2:0 Ворскла:
6.7% (12)
1:2 Олимпик Донецк:
3.9% (7)
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