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Стадион:
Ворскла
1:1
Второй тайм: 53'
Олимпик Донецк
0'
0:1
16' Пенальти
Политыло Сергей
16' Желтая карточка
Даллку Ардин
18' Желтая карточка
Чижов Александр
33' Вторая желтая карточка
Даллку Ардин
1:1
44' Гол в свои ворота
Igor Snurnitsoin
53'
Второй тайм
46'
Олимпик Донецк делает замену. Сондей Иван уходит с поля, а Балашов Виталий выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Igor Snurnitsoin уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Даллку Ардин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
18'
Чижов Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Политыло Сергей из команды Олимпик Донецк забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Олимпик Донецк
Ворскла
76.4% (136)
Ничья:
18% (32)
Олимпик Донецк
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
40.4% (72)
Ворскла:
25.8% (46)
Ничья:
12.9% (23)
Ворскла:
6.7% (12)
Олимпик Донецк:
3.9% (7)
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