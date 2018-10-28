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АЕЛ Лимаcсол
0:1
Перерыв
Эносис
0'
4' Желтая карточка
Эно Эйонг
0:1
23' Гол
Удожи Чигозе
28' Желтая карточка
Maximiliano Oliva
42' Желтая карточка
Удожи Чигозе
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Удожи Чигозе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Максимилиано Олива получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Удожи Чигозе бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Эно Эйонг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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