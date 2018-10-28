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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Перерыв
4' Желтая карточкаЭно Эйонг
0:1
23' ГолУдожи Чигозе
28' Желтая карточкаMaximiliano Oliva
42' Желтая карточкаУдожи Чигозе
|
4'
23'
0:1
42'
Состав команд
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 95 Patryk Procek Вратарь
- 44 Тейшейра Нильс Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 42 Вилер Христос Защитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 5 Гастаньяга Йон Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 22 Хурадо Рубен Нападающий
- 7 Авраам Андреас Нападающий
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- Запасные игроки
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 15 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 97 Адамович Марко Полузащитник
- 40 Кириаку Харис Полузащитник
- 9 Митидис Нестор Нападающий
- 14 Макрис Андреас Нападающий
- 17 Маркоски Кире Нападающий
- 30 Andreas Keravnos
- Главный тренер: Dusan Kerkez
Эносис
- Основной состав
- 1 Клейман Борис Вратарь
- 21 Maximiliano Oliva Защитник
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 19 Амбарцумян Оганес Защитник
- 45 Кириаку Андреас Защитник
- 67 Майсурадзе Ираклий Полузащитник
- 6 Эно Эйонг Полузащитник
- 4 Риера Лоренцо Полузащитник
- 31 Расмуссен Мортен Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 15 Удожи Чигозе Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мертаккас Элефтериос Защитник
- 7 Щербаков Александр Полузащитник
- 9 Колокудиас Георгиос Нападающий
- 77 Питтас Яннис Нападающий
- 37 Omar Rowe
- 80 Andreas Fragkou
- 5 Dimitris Moulazims
- 14 Loizos Kosma
- 29 Konstantinos Petrou
- Главный тренер: Andre Paus
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 21.10.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.10.2018 АЕЛ Лимаcсол 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 22.09.2018 Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 17.09.2018 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 01.09.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия ПД
- 25.08.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
Эносис (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 20.10.2018 Эносис 1:1 Анортосис ПД
- 06.10.2018 Докса Катокопия 2:1 Эносис ПД
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 22.09.2018 Эносис 2:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 02.09.2018 Эносис 3:5 Неа Саламина ПД
- 20.04.2018 Омония Арадиппу 0:2 Эносис ВД
- 14.04.2018 Эносис 3:1 Этникос Ассиа ВД
- 31.03.2018 Закакиу 0:3 Эносис ВД
- 17.03.2018 Эносис 3:1 Кармиотисса ВД
- 03.03.2018 Эносис 1:2 ПАЕЕК ВД
- 24.02.2018 Халканорас Идалиу 1:3 Эносис ВД
- 21.02.2018 Пафос 2:0 Эносис К
- 17.02.2018 Эносис 6:0 Ксилотимву ВД
- 09.02.2018 Эносис 1:1 Отеллос ВД
- 03.02.2018 Лакатамия 1:3 Эносис ВД
- 20.01.2018 АСИЛ Лыси 0:1 Эносис ВД
- 17.01.2018 Эносис 3:2 Пафос К
- 13.01.2018 Эносис 5:1 Дигенис Вороклинис ВД
- 06.01.2018 Эносис 1:0 Омония Арадиппу ВД
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 06.02.2016 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Эносис Первый дивизион
- 31.10.2015 Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 12.01.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Первый дивизион
- 21.09.2013 Эносис 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 11.05.2013 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Эносис Первый дивизион
- 06.04.2013 Эносис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 30.03.2013 Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 10.12.2012 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Эносис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 2
|16
|2.
|Аполлон
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|3.
|АПОЭЛ
|6
|4
|1
|1
|13 - 11
|13
|4.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Докса Катокопия
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|7.
|Эносис
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|8.
|Омония
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|9.
|Анортосис
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Пафос
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Алки Ороклинис
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|12.
|Эрмис Арадиппу
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Удожи Чигозе получил желтую карточку от судьи
28'
Максимилиано Олива получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Удожи Чигозе бьет в цель!
4'
Эно Эйонг получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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