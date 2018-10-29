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Стадион:
Висла Краков
2:2
Конец матча
Заглембе Сосновец
0'
1:0
45' Пенальти
Корт Давид
1:1
55' Гол
Alexander Cristovao
2:1
81' Гол
Имас Хесус
2:2
84' Гол
Alexander Cristovao
90'+6
Второй тайм
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Alexander Cristovao уходит с поля, а Giacomo Mello выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Адам Банасяк уходит с поля, а Dejan Vokic выходит на его замену.
84'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Торунарига Джордан выходит на его замену.
84'
Висла Краков делает замену. Корт Давид уходит с поля, а Zoran Arsenic выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Alexander Cristovao бьет в цель!
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
70'
Висла Краков делает замену. Kamil Wojtkowski уходит с поля, а Имас Хесус выходит на его замену.
63'
Висла Краков делает замену. Брожек Павел уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Alexander Cristovao бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Корт Давид из команды Висла Краков забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Брожек Павел получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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