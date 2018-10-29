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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
2:2
Конец матча
1:0
45' ПенальтиКорт Давид
1:1
55' ГолAlexander Cristovao
2:1
81' ГолИмас Хесус
2:2
84' ГолAlexander Cristovao
|
45'
1:0
55'
1:1
81'
2:1
84'
2:2
Состав команд
10
Баша
Вулнет
23
Брожек
Павел
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Mateusz Lis Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 2 Петшак Рафаль Защитник
- 7 Корт Давид Полузащитник
- 10 Баша Вулнет Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 23 Брожек Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 17 Jakub Bartosz Полузащитник
- 13 Ондрашек Зденек Нападающий
- 80 Patryk Plewka
- Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Заглембе Сосновец 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 2 Мрац Патрик Защитник
- 42 Alexander Cristovao Полузащитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 66 Adam Banasiak Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 22 Zarko Udovicic Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Matko Perdijic Вратарь
- 9 Торунарига Джордан Защитник
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 3 Кокошка Адам Полузащитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 70 Nuno Malheiro
- 28 Giacomo Mello
- Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.10.2018 Легия 3:3 Висла Краков Э
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 20.05.2018 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Э
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Э
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 27.09.2018 Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец К
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 09.05.2018 Заглембе Сосновец 2:1 Бытовия ПД
- 05.05.2018 Хробры 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 28.04.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Сталь Мелец ПД
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
- 16.08.2013 Заглембе Сосновец 0:4 Висла Краков Кубок Польши
- 10.05.2008 Висла Краков 4:0 Заглембе Сосновец Orange Ekstraklasa
- 25.11.2007 Заглембе Сосновец 1:3 Висла Краков Orange Ekstraklasa
- 07.11.2007 Заглембе Сосновец 0:2 Висла Краков Кубок лиги
- 24.10.2007 Висла Краков 1:1 Заглембе Сосновец Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|2.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|4.
|Висла Краков
|13
|6
|4
|3
|25 - 15
|22
|5.
|Пяст
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|6.
|Лех
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|9.
|Арка Гдыня
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|10.
|Погонь Щецин
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|11.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|12.
|Краковия
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Медзь
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Висла Плоцк
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|15.
|Гурник Забже
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Заглембе Сосновец
|13
|2
|5
|6
|20 - 27
|11
Второй тайм
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Alexander Cristovao уходит с поля, а Giacomo Mello выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Адам Банасяк уходит с поля, а Dejan Vokic выходит на его замену.
84'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Торунарига Джордан выходит на его замену.
84'
Висла Краков делает замену. Корт Давид уходит с поля, а Zoran Arsenic выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Alexander Cristovao бьет в цель!
81'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
70'
Висла Краков делает замену. Kamil Wojtkowski уходит с поля, а Имас Хесус выходит на его замену.
63'
Висла Краков делает замену. Брожек Павел уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Alexander Cristovao бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О Л - Корт Давид из команды Висла Краков забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Брожек Павел получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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