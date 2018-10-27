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Стадион: Славутич-Арена
0:0
Перерыв
Состав команд
28
Громов
Артём
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
18
Ситало
Артём
Заря
- Основной состав
- 73 Фелипе Луис II Вратарь
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 14 Михайличенко Богдан Защитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 22 Кабаев Владислав Полузащитник
- 99 Арвеладзе Леван Полузащитник
- 17 Леднев Богдан Полузащитник
- 28 Громов Артём Полузащитник
- 90 Леонардо Руиз Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Махарадзе Заури Вратарь
- 9 Литвин Дмитрий Защитник
- 98 Чеберко Евгений Защитник
- 96 Силас Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 64 Sergey Mayboroda
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 26 Шендрик Антон Защитник
- 11 Цуриков Андрей Защитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 14 Полярус Артём Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 18 Ситало Артём Полузащитник
- 23 Шастал Дмитрий Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 4 Бабогло Владислав Защитник
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 8 Довгий Алексей Полузащитник
- 27 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 10 Denis Ustymenko
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря ПЛ
- 29.04.2018 Заря 1:0 Верес ПЛ
Александрия (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 21.10.2018 Александрия 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Александрия 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 31.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Александрия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря Премьер-лига
- 29.10.2017 Заря 2:2 Александрия Премьер-лига
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря Премьер-лига
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия Премьер-лига
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря Премьер-лига
- 19.11.2016 Заря 1:2 Александрия Премьер-лига
- 13.08.2016 Александрия 0:1 Заря Премьер-лига
- 16.04.2016 Александрия 2:0 Заря Премьер-лига
- 27.09.2015 Заря 1:1 Александрия Премьер-лига
- 30.10.2014 Заря 1:1 Александрия Кубок
- 26.09.2014 Александрия 0:1 Заря Кубок
- 27.11.2011 Александрия 1:0 Заря Премьер-лига
- 22.07.2011 Заря 2:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 6
|34
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|15 - 4
|29
|3.
|Александрия
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|11 - 14
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|6.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 17
|16
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заря
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|9.
|Львов
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 21
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 22
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Александрия
Заря
71.6% (121)
Ничья:
21.9% (37)
Александрия
6.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Заря:
34.3% (58)
1:0 Заря:
24.3% (41)
1:1 Ничья:
18.9% (32)
2:0 Заря:
8.9% (15)
1:2 Александрия:
3.6% (6)
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