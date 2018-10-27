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Стадион:
Заря
0:0
Перерыв
Александрия
0'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Александрия
Заря
71.6% (121)
Ничья:
21.9% (37)
Александрия
6.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
34.3% (58)
Заря:
24.3% (41)
Ничья:
18.9% (32)
Заря:
8.9% (15)
Александрия:
3.6% (6)
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