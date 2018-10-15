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Динамо Киев
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Львов

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Львов
Динамо Киев
94.7% (71)
Ничья:
2.7% (2)
Львов
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
50.7% (38)
Динамо Киев:
14.7% (11)
Динамо Киев:
10.7% (8)
Динамо Киев:
8% (6)
Динамо Киев:
5.3% (4)
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