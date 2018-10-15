Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Львов

Стадион: Олимпийский (Киев)
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - ЛьвовДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Львов
Динамо Киев
94.7% (71)
Ничья:
2.7% (2)
Львов
2.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
50.7% (38)
3:0 Динамо Киев:
14.7% (11)
2:1 Динамо Киев:
10.7% (8)
1:0 Динамо Киев:
8% (6)
3:1 Динамо Киев:
5.3% (4)
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